کیم کارداشیان ستاره برنامه تلویزیون «Keeping Up With The Kardashians» در کنار اما رابرتر به فصل دوازدهم سریال ترسناک «American Horror Story» پیوسته است. کیم کارداشیان در نقشی که مخصوصا برای او نوشته شده است به این سریال اضافه شده است و در این فصل جدید اما رابرتز، بازیگر نامی هالیوود، در کنار او حضور […]

کیم کارداشیان به سریال American Horror Story پیوست لاوین شریفی ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ - 15:55