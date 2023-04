تولید دومین فصل از سریال محبوب و پر بیننده House of the Dragon به تازگی در کشور انگلیس شروع شده است. سریال خاندان اژدها (House of the Dragon) دنباله‌ای برای سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) به شمار می‌رود که اولین فصل از آن در سال ۲۰۲۲ میلادی از شبکه اچ‌بی‌او پخش شد […]

تولید فصل دوم سریال House of the Dragon شروع شد علی محمدپناه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ - 11:06

تولید دومین فصل از سریال محبوب و پر بیننده House of the Dragon به تازگی در کشور انگلیس شروع شده است. سریال خاندان اژدها (House of the Dragon) دنباله‌ای برای سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) به شمار می‌رود که اولین فصل از آن در سال ۲۰۲۲ میلادی از شبکه اچ‌بی‌او پخش شد و به موفقیت بسیار زیادی نیز دست پیدا کرد. حالا اعلام شده که تولید فصل دوم سریال «خاندان اژدها» شروع شده و در همین راستا نیز اولین تصویر از پشت صحنه آن منتشر شده است که تخت آهنین را نشان می‌دهد. در ادامه می‌توانید این تصویر را مشاهده کنید. سریال House of the Dragon صفحه سریال «خاندان اژدها» در شبکه اجتماعی توییتر این تصویر از تخت آهنین را منتشر کرده است که در پشت آن نیز دوربین‌ها و عوامل سازنده سریال دیده می‌شوند و اعلام کرده که تولید و فیلمبرداری فصل دوم سریال آغاز شده است. به دنبال اتفاقات قسمت پایانی فصل اول سریال «خاندان اژدها» اکنون جنگ داخلی تارگرین‌ها که به عنوان رقص اژدهایان شناخته می‌شود، رسما آغاز شده است و حالا هر کدام از طرفین قصد دارند تا هر طور که شده روی تخت آهنین بنشینند و این تاج و تخت را حق خود می‌دانند. از جمله بازیگرانی که در فصل دوم سریال «خاندان اژدها» نیز حضور خواهند داشت می‌توان به مت اسمیت، اولیویا کوک، ایوان میچل، ایو بست، ریس ایفانس و تعدادی دیگر اشاره کرد. در حال حاضر اطلاعی از زمان پخش فصل دوم سریال در دست نیست اما احتمالا این فصل در بهار یا تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی پخش خواهد شد. منبع: کولایدر

