۱۰ انیمه جذاب حول محور ایده زندگی پس از مرگ

زندگی پس از مرگ یکی از مسائل جنجالی دنیای امروز می‌باشد که در صنعت انیمه به شکلی متفاوت و تاثیرگذار به تصویر کشیده شده است.

مفهوم مرگ به خودی خود هم می‌تواند ترسناک جلوه نماید و هم موضوعی است که به سبب ناشناخته بودن، کنجکاوی بشر را از قدیم‌الایام برانگیخته است. این مسئله زمانی تشدید پیدا می‌کند که ما با مفهوم بسیار پیچیده‌تری به نام زندگی پس از مرگ مواجه می‌شویم. موضوعی که ادیان گوناگون هر یک تعریف متفاوتی از آن را ارائه داده‌اند و بشر تاکنون هیچ جواب صریحی برای آن پیدا نکرده است.

به لطف صنعت انیمه که تمامی مفاهیم جنجالی به شکلی تاثیرگذار و متفاوت به تصویر کشیده می‌شوند، ایده زندگی پس از مرگ نیز به اشکالی غیرقابل تصور در این مدیوم به تعریف درآمده که قطعاً نسبت به سینما و تلویزین، از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار می‌باشد.

به همین سبب نیز در این مقاله قصد داریم تا به معرفی ۱۰ انیمه جذابی بپردازیم که ایده زندگی پس از مرگ را به شکلی متفاوت و به یاد ماندنی در دل داستان خود جای داده و مخاطبینش را شگفت‌زده کرده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

انیمه Death Parade (نمایش مرگ)

همیشه به ما گفته شده که پس از مرگ، به جایی خواهیم رفت که تمام اعمال و رفتارهایمان مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. جایی که در انیمه Death Parade به شکلی بعضاً بی‌رحمانه سرنوشت نهایی انسان‌ها را تعیین خواهند کرد.

این انیمه روان‌شناسانه و مالیخولیایی روایت‌گر مکانی تحت عنوان کویین‌دکیم می‌باشد که صاحب آن جا فردی به نام دکیم است که عمیق‌ترین بخش‌های وجودی انسان‌ها را مورد کنکاش قرار داده تا تشخیص دهد که فرد مورد نظر صلاحیت ورود به بهشت یا جهنم را دارد یا خیر! البته که او چندان در چنین قضاوتی درستکار نبوده و گاهاً نتایج فاجعه‌باری را به ارمغان می‌آورد که می‌تواند زندگی پس از مرگ را برای انسان‌ها به کابوسی غیرقابل تحمل بدل نماید. دیدگاه Death Parade در ارائه تصویر زندگی پس از مرگ بسیار جذاب و تاثیرگذار بوده و نشان می‌دهد که حتی در دنیای دیگر نیز راه فراری از قضاوت‌ها نخواهیم داشت.

انیمه Yu Yu Hakusho (یویو هاکوشو)

چه می‌شود اگر که به ناگاه کشته شوید و بعد به شما گفته شود که مرگتان تنها اشتباهی غیرعمد بوده و باید به زندگی بازگردید؟ سوال عجیبی که انیمه Yu Yu Hakusho حول محور آن جریان دارد.

این انیمه روایت‌گر فردی به نام یوسوکه اورامشی است که به شکلی غیرمنتظره با یک کامیون تصادف کرده و کشته می‌شود. زمانی که به دنیای پس از مرگ انتقال داده می‌شود، فردی به نام بوتان فاش می‌کند که این جهان جایی برای وی نداشته و باید به زندگی بازگردد. در ظاهر شانس دومی که اما برخلاف تصورتان، زندگی یوسوکه از این رو به آن رو شده و به هیچ عنوان نمی‌تواند مثل سابق زندگی روزمره خود را سپری نماید. زیرا او به سبب چنین انتقالی، حاوی قدرت‌های ماورایی شده که باید از آن‌ها در جهت مبارزه با اهریمنان و نجات جان باقی انسان‌ها بهره ببرد.

انیمه Bleach (بلیچ)

مجموعه Bleach نه تنها به خودی خود اثری جذاب در حیطه زندگی پس از مرگ می‌باشد، بلکه به عنوان یکی از مشهورترین و زیباترین انیمه‌های ساخته شده در طول تاریخ نیز شناخته می‌شود که تماشای آن قطعاً شما را به وجد خواهد آورد. اثری که سکانس‌های مبارزه آن هنوز هم در این مدیوم بی‌رقیب جلوه می‌کند.

در این انیمه ما شاهد دنیایی تحت عنوان جامعه ارواح هستیم که توسط مبارزینی به نام شینیگامی اداره می‌شود. آن‌ها وظیفه دارند تا به محافظت از دنیای انسان‌ها در برابر ارواح اهریمنی پرداخته و تعادل را حفظ نمایند. با این حال رویارویی یکی از آن‌ها با پسری به نام ایچیگو، دنیا را برای همیشه تغییر داده و ما شاهد تولد قهرمانی خواهیم بود که می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی را دگرگون نماید. Bleach یکی از آثار نمادین ژانر شونن محسوب می‌شود که شخصیت‌ها و وقایع آن در عین این که هیجان‌انگیز جلوه می‌کنند؛ حاوی پیام‌های مهم و تاثیرگذاری هستند که ذهن و احساس هر مخاطبی را به چالش خواهند کشید.

انیمه Haibane Renmei (فدراسین پر زغالی)

یکی از متفاوت‌ترین آثار این مقاله، انیمه‌ای تحت عنوان Haibane Renmei می‌باشد که از روایتی عمیق و درون‌گرایانه بهره برده و تا مدت‌ها می‌تواند مخاطبینش را در فکر فرو ببرد.

این مجموعه روایت‌گر شهری عجیب و غریب است که موجوداتی فرشته‌مانند با بال‌هایی زیبا و جذاب در کنار انسان‌ها به زندگی مشغول هستند. هر یک از این ۲ گروه هیچ اطلاعاتی از چگونگی حضور در این شهر ندارد اما در این بین شاهد بیدار شدن شخصیتی به نام راکا هستیم که او نیز در نهایت به یکی از این فرشتگان تبدیل می‌شود. حال راکا باید بفهمد که هدفش چیست و از کجا آمده؟ در زندگی قبلی چه شخصیتی بوده و چه سرگذشتی را تجربه کرده است؟ مسائلی که به شکلی به یاد ماندنی در انیمه Haibane Renmei به تصویر کشیده شده و تماشای آن می‌تواند به تجربه‌ای ناب و مثال‌زدنی برایتان تبدیل بشود.

انیمه Spirited Away (شهر اشباح)

یکی از مشهورترین انیمه‌های سینمایی ساخته شده در طول تاریخ که توسط کارگردان صاحب سبکی همچون هایائو میازاکی به ارمغان آورده شده، Spirited Away نام دارد. اثری که برخلاف ظاهر رنگارنش می‌تواند احسابی با احساسات مخاطبینش بازی نماید.

این انیمه روایت‌گر دختری کوچک به نام ارمیا است که با والدینش به شهر جدیدی نقل مکان می‌کنند. در حین سفر، والدینش واردی تونلی وحشتناک می‌شوند که به عنوان دری به دنیای دیگر عمل کرده و آن‌ها در نهایت به خوک‌هایی عجیب و غریب بدل می‌گردند. حال ارمیا در عین این که باید راز این دنیای مخوف و عجیب و غریب را پیدا نماید، مجبور است تا به دنبال راهی باشد که بتواند والدینش را به حالت اولیه‌شان بازگرداند. مسائلی که ارمیا را وارد ماجراجویی کلاسیک و تاثیرگذاری خواهد کرد که می‌تواند مفاهیم بسیاری را در نزد مخاطب به چالش بکشد.

انیمه Cautious Hero: The Hero Is Overpowered But Overly Cautious (قهرمان محتاط: قهرمانی شکست‌ناپذیر ولی محتاط)

همانطور که از نام Cautious Hero: The Hero Is Overpowered But Overly Cautious پیدا است، با انیمه‌ای بسیار عجیب و غریب و در عین حال جذاب طرف هستیم که حسابی می‌تواند مخاطبینش را سرگرم نمیاد.

این انیمه روایت‌گر قهرمانی قدرتمند ولی بسیار محتاط به نام سیا است. کسی که در گذشته با بی‌احتیاطی و دست کم گرفتن دشمنان خود نه تنها مرگ خود را به ارمغان آورده بوده، بلکه کل یاران وی نیز کشته شده بودند. با این حال پیدا شدن سر و کله اهریمنانی قدرتمند باعث می‌شود تا او باری دیگر به زندگی بازگردد، با این تفاوت که برای ساده‌ترین ماموریت‌ها نیز بیش از اندازه محتاط بوده و این مسئله زمینه‌ساز وقایعی مفرح و سرگرم‌کننده است که علی‌رغم آن که به عنوان اثری در ژانر ایسکای به شهرت رسیده اما تا حدودی با باقی ژانرها نیز شوخی می‌کند.

انیمه Angel Beats (انجل بیتز)

انیمه Angel Beats که در دنیای بین مرگ و زندگی قرار دارد، نوجوانانی را به مخاطب معرفی می‌کند که برای کنترل سرنوشت خود دست به کار شده و به هیچ عنوان منتظر قضا و قدر آسمانی نخواهند بود.

این مجموعه روایت‌گر پسری به نام اتوناشی یوزورو است که به صورت ناگهانی خود را در دبیرستانی برزخی بیدار می‌شود که بین مرگ و زندگی قرار گرفته است. با این حال این دبیرستان میزبان حضور نوجوانانی به رهبری فرشته‌ای به نام تنشی است که قصد دارند با دنیاهای دیگر وارد مبارزه شده تا کنترل سرنوشت خود را در دست بگیرند. حال اتوناشی باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد با آن‌ها به خط مقدم نبرد ملحق شود یا خیر! مسئله‌ای که به وقایعی جذاب و شوکه‌کننده منتهی خواهد شد.

انیمه Gantz (گانتز)

برخلاف اکثر آثار معرفی شده در این مقاله، انیمه Gantz حاوی روایتی بسیار تاریک، دردناک و بی‌رحمانه‌ای است که قطعاً تجربه‌ای فراموش نشدنی را برای مخاطبینش رقم خواهد زد.

این انیمه روایت‌گر دنیای پس از مرگی است که انسان‌ها در آن وارد ماموریت‌هایی بسیار خطیر و بعضاً غیرقابل بازگشتی می‌شوند تا شانسی برای زندگی دوباره پیدا نمایند. با این حال شکست آن‌ها در این ماموریت‌ها می‌تواند به نابودی همیشگی روحشان منجر شود که سبب شده تا شخصیت‌های آن برای تحقق ماموریت‌ها، دست به هرکاری بزنند. Gantz به ما از اهمیت زمان و بودن در کنار عزیزانمان را خطرنشان می‌شود، مسئله‌ای که اکثراً به سادگی از کنارشان عبور کرده و هیچ اهمیتی برایشان قائل نخواهیم بود. با این حال نبرد بین مرگ و زندگی در Gantz ثابت می‌کند که چنین مسائل در ظاهر ساده‌ای تا چه اندازه می‌تواند حیاتی و ارزشمند تلقی شود.

انیمه Shigofumi: Letters from the Departed (شیگوفومی: نامه‌ای از رفتگان)

در برداشتی منحصر به فرد و به یاد ماندنی از زندگی پس از مرگ، انیمه Shigofumi: Letters from the Departed مملو از وقایع و سکانس‌های دردناک و غم‌انگیزی است که قطعاً تماشای آن احساسات هر مخاطبی را به چالش خواهد کشید.

در دنیای پس از مرگ این مجموعه، انسان‌ها پیش از عزیمت نهایی، یک شانس برای نگارش نامه‌ای به عزیزانشان دارند تا توسط موجودی به نام شیگوفومی، به دست گیرنده برسد. او در اصل پستچی به ظاهر ساده‌ای است که می‌تواند بین دنیای مردگان و زنده‌ها سفر کرده و آخرین نامه انسان‌های در شرف نابودی را به دست گیرندگانی برساند که در باور به چنین مسئله‌ای چندان روی خوشی از خود نشان نمی‌‍دهند. پیام‌هایی که شیگوفومی باید به دست صاحبانش برساند، به حدی دردناک، غم‌انگیز و تاثیرگذار است که گاهاً می‌تواند حاوی مفاهیم و پیام‌های تاثیرگذاری برای زندگی روزمره ما نیز باشد.

انیمه Hell’s Angel (فرشته‌های جهنم)

در نهایت می‌رسیم به زیباترین و در عین حال عجیب و غریب‌ترین انیمه‌ای که حول محور ایده پس از مرگ جریان دارد. اثری به نام Hell’s Angel که برخلاف تمامی آثار این سبک از همان قسمت نخست شما را شگفت‌زده خواهد کرد.

این انیمه روایت‌گر جهانی است که مردمانش جدای از این که انسان خوبی بوده‌اند یا بد، پس از مرگ به جهنم فرستاده می‌شوند. در یکی از روزها ما شاهد دختری دوست‌داشتنی به نام رین هستیم که در مسیر حرکت به سمت مدرسه تصادف کرده و کشته می‌شود. حال او در جهنم بیدار شده و باید در مدرسه‌ای حول محور تازه‌واردان به این مکان تحصیل نماید. با این حال یک شانس در برابر وی قرار می‌گیرد و آن هم فارغ‌التحصیلی از این مدرسه می‌باشد که در این صورت می‌تواند به دنیای زنده‌ها بازگردد. ماموریتی در ظاهر ساده که رین را به طریق مختلف به چالش خواهد کشید. Hell’s Angel اثری بسیار متفاوت و جذاب است که می‌تواند لحظاتی استثنایی را برای شما به ارمغان بیاورد.

از دید شما، زندگی پس از مرگ چگونه خواهد بود؟ آیا برای چنین روزی آمادگی دارید؟ به نظر شما بهترین انیمه، فیلم یا سریال ساخته شده حول محور چنین ایده‌ای، چه نام دارد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: CBR