بلا رمزی نقش اصلی فصل دوم سریال Time را بازی خواهد کرد علی محمدپناه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ - 13:04

به دنبال نقش‌آفرینی موفق قبلی‌اش، بلا رمزی برای حضور در فصل دوم سریال Time در نقش اصلی انتخاب شده است. بلا رمزی با نقش‌آفرینی برجسته و درخشان خودش در اولین فصل از سریال آخرین بازمانده از ما (The Last of Us) محصول شبکه اچ‌بی‌او توانست تحسین بیننده‌ها و منتقدان را بدست بیاورد و حالا او نقش بعدی خودش را انتخاب کرده است. سریال زمان (Time) محصولی از بی‌بی‌سی به شمار می‌رود و بلا رمزی قرار است نقش شخصیت اصلی داستان فصل دوم آن را بازی کند. فصل دوم این سریال در یک زندان زنان مدرن بریتانیایی جریان خواهد داشت. از جمله دیگر بازیگرانی که قرار است در فصل دوم این سریال در کنار بلا رمزی نقش‌آفرینی کنند نیز می‌توان به جودی ویتاکر، تامارا لارنس و شیبان فنران اشاره کرد. این سریال ساخته جیمی مک‌گوورن است و نقش اصلی اولین فصل از آن را استیون گراهام و شان بین بازی کرده بودند و به ترتیب نقش یک افسر پلیس و یک زندانی را به نمایش گذاشتند. حالا اتفاقات فصل دوم این سریال قرار است در زندان زنان جریان داشته باشد. داستان فصل دوم سریال «زمان» بر محوریت سه زن به نام‌های کلسی با بازی بلا رمزی، اورلا با بازی جودی ویتاکر و ابی با بازی تامارا لارنس است که در یک روز وارد زندان می‌شوند و به طور اتفاقی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. آن‌ها به زودی متوجه می‌شوند که خطر در هر گوشه از اینجا موج می‌زند و سازگار شدن با محیط بهترین کار است. در حال حاضر هیچ تاریخی برای زمان پخش فصل دوم سریال «زمان» مشخص نشده است. منبع: کولایدر

