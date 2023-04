اطلاعاتی از سرنوشت جوئل در فصل دوم The Last of Us منتشر شد

شخصیت جوئل با هنرنمایی پدرو پاسکال نقشی مهم و تاثیرگذار در فصل دوم سریال The Last of Us خواهد داشت.

اقتباس تلویزیونی از بازی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) که با همکاری نیل دراکمن و کریگ مازن برای شبکه HBO تهیه شده بود، با پخش فصل نخست خود موفق شد تا نه تنها امتیازات بالایی را از سوی منتقدین دریافت نماید، بلکه میلیون‌ها بیننده از سراسر جهان را با قسمت‌های هیجان‌انگیز و زیبای خود نیز به وجد آورد. مسئله‌ای که انتظارات را برای ساخت فصل دوم آن به طرزی بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.

در حالی که زمان نسبتاً زیادی تا پخش فصل دوم The Last of Us باقی‌مانده است اما کریگ مازن اعتقاد دارد که او و نیل دراکمن چندان احساس وابستگی و محدودیت نسبت به اقتباس از دومین بازی این فرنچایز نخواهند داشت و این صحبت می‌تواند به منزله ایجاد تغییراتی داستانی در فصل دوم باشد.

با این حال پدرو پاسکال در صحبت‌های خود فاش کرده بود که نمی‌توان فصل نخست را تا این حد وفادارانه اقتباس کرد و به ناگاه در فصل دوم از مسیر خارج شد.

سرنوشت جوئل یکی از مسائل بحث‌برانگیز طرفداران برای فصل دوم سریال The Last of Us است. مسئله‌ای که در بازی دوم این فرنچایز حسابی بازی‌بازان را شوکه نموده بود و حال این رویداد سبب ۲ دستگی میان بینندگان سریال شده است. باید صبر کرد و دید که نیل دراکمن و کریگ مازن چه تصمیمی را برای فصل دوم اتخاذ خواهند کرد! آیا در نهایت شاهد روایت داستانی متفاوتی خواهیم بود؟ یا که همچنان روند بازی مو به مو مورد اقتباس قرار خواهد گرفت؟ سوالاتی که تنها زمان می‌تواند پاسخگویشان باشد.

