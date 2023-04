جدول فروش هفتگی انگلستان؛ FIFA 23 به صدر جدول بازگشت

بازی Resident Evil 4 Remake که دو هفته صدر جدول فروش هفتگی انگلستان را از آن خود کرده بود، هفته‌ی قبل جایگاه خود را به بازی FIFA 23 تقدیم کرد.

سری بازی‌های سالانه فوتبال شرکت الکترونیک آرتز (Electronic Arts) که اخیراً نسخه‌ی جدید آن با نام EA Sports FC معرفی شده است، وارد عصر جدیدی خواهند شد. اما نسخه‌ی قبلی یعنی بازی FIFA 23 همچنان عملکرد خوبی در انگلستان دارد. طبق داده‌های منتشر شده توسط Gfk برای فروش هفتگی بازی‌های فیزیکی در بریتانیا، FIFA 23 با افزایش ۲۷ درصدی در فروش نسبت به هفته‌ی قبل، در صدر جدول قرار گرفت.

Resident Evil 4 Remake با کاهش ۵۵ درصدی در فروش هفتگی به رده‌ی دوم جدول سقوط کرد. همچنین بازی Hogwarts Legacy نیز با وجود افت ۵ درصدی در فروش، در رتبه‌ی سوم جدول باقی ماند.

از سوی دیگر، بازی Mario Kart 8 Deluxe با افزایش ۱۳ درصدی فروش به رتبه چهارم صعود و بازی Call of Duty: Modern Warfare 2 با افت ۲۶ درصدی در فروش به رتبه‌ی ششم جدول سقوط کرده است. اما نکته‌ی جالب اینجاست که بازی The Last of Us Part 2 دوباره وارد ۱۰ بازی پرفروش هفته شده و به رده‌ی پنجم رسید. بازی Gran Turismo 7 با افزایش چشمگیر ۴۸۳ درصدی در فروش توانسته است بار دیگر در رتبه هفتم قرار گیرد. عنوان God of War Ragnarok نیز با وجود افزایش ۲۵ درصدی فروش، در رده‌ی نهم باقی ماند.بازی شبیه‌سازی گلف EA Sports PGA Tour تنها عنوان تازه‌ای منتشر شده‌ای محسوب می‌شود که رتبه‌ی هشتم را از آن خود کرد.

در ادامه می‌توانید فهرست ۱۰ بازی پرفروش انگلستان (منتهی به ۸ آوریل) را مشاهده کنید.

نام بازی رتبه‌ این هفته رتبه هفته قبل FIFA 23 ۱ ۲ Resident Evil 4 Remake ۲ ۱ Hogwarts Legacy ۳ ۳ Mario Kart 8 Deluxe ۴ ۵ The Last of Us: Part 2 ۵ ورودی جدید Call of Duty: Modern Warfare 2 ۶ ۴ Gran Turismo 7 ۷ ورودی جدید EA Sports PGA Tour ۸ بازی تازه منتشر شده God of War Ragnarok ۹ ۹ Super Mario Odyssey ۱۰ ۸