باندای نامکو عناوین حاضر در گیمزکام ۲۰۱۷ را مشخص کرد

نمایشگاه گیمزکام به مانند نمایشگاه E3، یکی از بزرگترین رویدادهای تجاری در زمینه بازی های ویدیویی است؛ جایی که استودیو های سازنده و شرکت های ناشر بسیار حضور می‌یابند و نمایش ها و اطلاعات جدیدی از بازی های خود را ارایه می‌کنند. دیگر زمانی تا آغاز نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۷ باقی نمانده است و شرکت های مختلف در حال آماده کردن خود برای این رویداد مهم هستند. یکی از این شرمت ها، باندای نامکو است که حساب ویژه ای روی گیمزکام ۲۰۱۷ باز کرده و با دستی پر به این نمایشگاه می‌آید.



به تازگی، شرکت ناشر باندای نامکو، فهرست بازی های خود که در نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۷ آلمان حضور دارند را منتشر کرده است و مشخص شده که چه عناوینی در این رویداد مهم قابل مشاهده و قابل بازی هستند. در این فهرست که ۱۰ نام در آن به چشم می‌خورد، شاهد عناوین بسیار مورد انتظار و بزرگی هستیم و قطعا خبر تجربه آن ها در گیمزکام می‌تواند بازی‌بازان را هیجان زده کند. این ۱۰ بازی شامل Project CARS 2 ،Ni no Kuni II: Revenant Kingdom ،Dragon Ball FighterZ ،Naruto to Boruto: Shinobi Striker ،Ace Combat 7: Skies Unknown و Little Nightmares می‌شوند. بازی‌بازان می‌توانند تمام این عناوین را در سالن ۶ نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۷ که از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ ماه آگست برگزار می‌شود، تجربه نمایند.

اعلام شرکت باندای نامکو به همین جا ختم نمی‌شود و مشخص شده که بازی‌بازانی که عضوی از برنامه وفاداری (Loyalty program) شرکت باندای نامکو هستند، می‌توانند به سراغ Tekken 7 بروند و حتی اولین نسخه قابل بازی عنوان Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory را تجربه نمایند.

این نکته را نیز فراموش نکنید که عناوین موبایلی شرکت باندای نامکو نیز شامل این طرح می‌شوند؛ عناوینی مانند Tales of the Rays ،Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing ،Dragon Ball Z Dokkan Battle و Sword Art Online: Memory Defrag که مخصوص دستگاه های موبایل هستند.

علاوه بر همه این ها، باندای نامکو تمرکز و حساب ویژه خود را روی عنوان Dragon Ball FighterZ نشان داده و اعلام کرده است که در نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۷، شاهد اطلاعات، نمایش‌ها و موارد جدیدی از این بازی خواهیم بود. این در حالی است که با آغاز نمایشگاه گیمزکام، بازی‌بازان می‌توانند در بتای ماه سپتامبر بازی ثبت نام نمایند.

نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۷ از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ ماه آگست (ماه جاری) برگزار خواهد شد.

منبع متن: gamefa