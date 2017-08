گسترش دهنده‌ی جدید عنوان محبوب Hearthstone یعنی Knights of the Frozen Throne، قرار است تا چهار روز دیگر منتشر شود. پس از معرفی Knights of the Frozen Throne، اعلام شده بود که قرار است در ماه آگوست منتشر شود، اما تاریخ دقیقی ذکر نشده بود تا اینکه اخیراً از طریق حساب توئیتر رسمی Hearthstone، تایید شد […]

گسترش دهنده‌ی جدید عنوان محبوب Hearthstone یعنی Knights of the Frozen Throne، قرار است تا چهار روز دیگر منتشر شود.

پس از معرفی Knights of the Frozen Throne، اعلام شده بود که قرار است در ماه آگوست منتشر شود، اما تاریخ دقیقی ذکر نشده بود تا اینکه اخیراً از طریق حساب توئیتر رسمی Hearthstone، تایید شد که این گسترش دهنده در ۱۰ آگوست (۱۹ مرداد) عرضه می‌گردد.

Knights of the Frozen Throne، در مجموع ۱۳۵ کارت و نه Hero Card جدید را به Hearthstone می‌افزاید که این ۱۳۵ کارت را مانند بقیه‌ی کارت‌های این بازی، می‌توانید از طریق برنده شدن در بخش Arena یا خرید با پول درون بازی یا پول واقعی، به دست آورید. همچنین با این گسترش دهنده، وارد مبارزاتی در Icecrown Citadel می‌شوید و حتی این فرصت را دارید که لیچ کینگ (Lich King) را از طریق چندین مرحله‌ی جدید، به چالش بکشید.

Hearthstone هم‌اکنون برروی ویندوز، مک و گوشی‌های هوشمند اندروید و آی‌اواس در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa