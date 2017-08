نگاهی به لیست عناوینی که هفته بعد منتشر خواهد شد

بعد از مدت‌ها صبر، بالاخره فرصت تجربه عناوین جدید فرا رسیده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از vg247، در میان عناوینی که این هفته منتشر خواهد شد، Hellblade: Senua’s Sacrifice از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر عناوین برخوردار است، چرا که استودیو Ninja Theory، Hellblade را عنوانی مستقل با ویژگی‌های یک بازی AAA قلم‌داد می‌کنند.

در این میان، عناوینی همچون Lawbreakers، West of Loathing وBatman: The Enemy Within نیز حائز اهمیت هستند و قطعا طرفداران خود را دارند. در ادامه، بدون هیچ معطلی، شما را به دیدن لیست عناوینی که هفته بعد منتشر خواهد شد، دعوت می‌کنیم و از شما می‌خواهیم که دیدگاهتان را با ما به اشتراک بگذارید.

8 آگوست (17 مرداد)

(Hellblade: Senua’s Sacrifice (PC, PS4

(Batman: The Enemy Within – Episode 1 (Android, iOS, Mac, PC, PS4, Xbox One

(LawBreakers (PC, PS4

(Armello Deluxe Edition (PS4

(Blackhole: Complete Edition (PS4, Xbox One

(Cat Quest (PC, PS4

(Comet Crash 2: The Kronkoid Wars (PS4

(Graceful Explosion Machine (PC, PS4

(Icey (PC, PS4

(Masquerada: Songs and Shadows (PS4

(Mega Man Legacy Collection 2 (PC, PS4, Xbox One

(Neon Drive (PS4

(Neptune Flux (PSVR

(Sine Mora EX (PS4

10 آگوست (19 مرداد)

(West of Loathing (Linux, Mac, PC

(ACA NeoGeo: The King of Fighters 2000 (Switch

(Eliminage Original (3DS

(Flip Wars (Switch

11 آگوست (20 مرداد)

(The Escapists 2 (Xbox One

منبع متن: pardisgame