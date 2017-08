لیست عناوینی که در این هفته منتشر خواهند شد

عناوین Hellblade: Senua’s Sacrifice، Lawbreakers، اولین قسمت از فصل دوم Batman: The Telltale Series و West of Loathing در طول این هفته به انتشار خواهند رسید تا یکی از شلوغ‌ترین هفته‌های تابستان را برای بازیکنان رقم بزنند. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید. انتظارات در این هفته به پایان خواهد رسید و بزودی عنوان Hellblade: Seuna’s […]

عناوین Hellblade: Senua’s Sacrifice، Lawbreakers، اولین قسمت از فصل دوم Batman: The Telltale Series و West of Loathing در طول این هفته به انتشار خواهند رسید تا یکی از شلوغ‌ترین هفته‌های تابستان را برای بازیکنان رقم بزنند. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

انتظارات در این هفته به پایان خواهد رسید و بزودی عنوان Hellblade: Seuna’s Sacrifice منتشر خواهد شد. بازی Hellblade، اولین عنوان استودیوی Ninja Theory بعد از ساخت DmC: Devil May Cry در سال ۲۰۱۳ به حساب می‌آید. Hellblade به عنوان یک بازی “AAA” و مستقل ساخته شده است. این بازی هیچ ناشری نخواهد داشت و تنها به صورت دیجیتالی در دسترس کاربران رایانه‌های شخصی و پلی استیشن ۴ قرار خواهد گرفت. سازندگان این بازی اعلام کرده‌اند که اگرچه Hellblade تجربه‌ی نسبتا کوتاهی برای بازیکنان خواهد بود، اما از نظر کیفیت در سطح بسیار بالایی قرار دارد و آن‌ها را راضی خواهد کرد.

عنوان Lawbreakers یکی دیگر از عناوینی است که دوست‌داران بازی‌های ویدئویی، مدت‌ها است که منتظر آن هستند. عنوان Lawbreakers که اولین ساخته‌ی Cliff Bleszinski، خالق سری Gears of War، بعد از جدایی او از استودیوی People Can Fly و قطع همکاری با شرکت مایکروسافت به حساب می‌آید، در سبک شوتر قرار دارد و به صورت رایگان (Free-to-play) در دسترس کاربران رایانه‌های شخصی و پلی‌ استیشن ۴ قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد که عرضه نشدن این بازی برروی پلتفرم‌های شرکت مایکروسافت به دلیل رابطه‌ی سرد کلیف بلزینسکی با مسئولان مایکروسافت باشد. البته کلیف بلزینسکی اعلام کرده است که احتمال عرضه‌ی این بازی برروی ایکس باکس وان و ایکس باکس وان ایکس وجود دارد. لازم به ذکر است که نسخه‌ی نینتندو سوئیچ این بازی هنوز تایید نشده است و احتمال عرضه‌ی آن، بسیار پایین است. دلیل این موضوع، کمبود دکمه‌های موجود برروی این کنسول است.

عناوین دیگری هم در لیست پایین قابل مشاهده هستند که مهم‌ترین آن‌ها، قسمت اول از فصل دوم Batman: The Telltale Series با نام The Enemy Within است. اخیرا تریلری از این بازی به انتشار رسیده است که در آن شاهد حضور دشمنان معروف و شناخته شده‌ی بتمن از جمله The Enigma و Joker هستیم. با حضور Enigma در فصل دوم این بازی، می‌توان شاهد معماها و پازل‌های جذابی در گیم‌پلی بازی بود. عنوان Batman: The Enemy Within در تاریخ ۸ آگوست، مصادف با ۱۷ مرداد برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی و مک عرضه خواهد شد؛ درحالی که نسخه‌های اندروید و آی‌اواس آن در اواخر سال جاری میلادی به انتشار خواهد رسید. سیزن‌پس این بازی نیز از ماه اکتبر در دسترس کاربران پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار خواهد گرفت. نسخه‌ی نینتندو سوئیچ این بازی، هنوز تایید نشده است، اما به تازگی شایعاتی از عرضه‌ی نسخه‌ی نینتندو سوئیچ آن، به بیرون درز کرده است.

سه شنبه – ۸ آگوست (۱۷ مرداد)

(Hellblade: Senua’s Sacrifice (PC, PS4

(Batman: The Enemy Within – Episode 1 (Android, iOS, Mac, PC, PS4, Xbox One

(LawBreakers (PC, PS4

(Armello Deluxe Edition (PS4

(Blackhole: Complete Edition (PS4, Xbox One

(Cat Quest (PC, PS4

(Comet Crash 2: The Kronkoid Wars (PS4

(Graceful Explosion Machine (PC, PS4

(Icey (PC, PS4

(Masquerada: Songs and Shadows (PS4

(Mega Man Legacy Collection 2 (PC, PS4, Xbox One

(Neon Drive (PS4

(Neptune Flux (PSV

(Sine Mora EX (PS4

پنجشنبه – ۱۰ آگوست (۱۹ مرداد)

(West of Loathing (Linux, Mac, PC

(ACA NeoGeo: The King of Fighters 2000 (Switch

(Eliminage Original (3DS

(Flip Wars (Switch

جمعه – ۱۱ آگوست (۲۰ مرداد)

(The Escapists 2 (Xbox One

لازم به ذکر است که تاریخ انتشار بازی‌های بالا در Playstation Store با توجه به منطقه، متغییر خواهد بود.

