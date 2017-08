استودیوی Naughy Dog قرار است به‌زودی دومین بازی خود یعنی Uncharted: The Lost Legacy را برای کنسول PS4 منتشر کند. ساخت این بازی در ابتدا به عنوان یک DLC برای Uncharted 4 آغاز شد اما ناگهان مراحل توسعه مستقل خود را یافت و مدت زمان گیم‌پلی آن به مانند اولین نسخه Uncharted یا حتی بیشتر خواهد بود.

با در نظر گرفتن اینکه بازی در 22 اوت (سه‌شنبه 31 مرداد) به‌طور انحصاری برای کنسول PS4 منتشر می‌شود، برخی از توسعه‌دهندگان کلیدی بازی مثل همیشه به سفری مطبوعاتی به دور دنیا رفته‌اند تا بازی را به نمایش بگذارند و مصاحبه کنند.

برای مثال، شاون اسکایگ به عنوان کارگردان فنی Lost Legacy، طی مصاحبه‌ای با Daily Star گفته بود پروژه بعدی آن‌ها بعد از The Last of Us: Part II می‌تواند نسخه‌ای جدید از Uncharted باشد (احتمالا ادامه‌ای برای همان Lost Legacy).

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، وی در بخش دیگری از مصاحبه هم گفت بازی بعدی احتمال دارد چیز کاملا جدیدی هم باشد چراکه Naughty Dog در حال آزمایش جهان‌ها و حتی ژانرهای جدید است:

"ما نمی‌دانیم آینده به چه شکل خواهد بود اما حق با شماست. بازی بعدی می‌تواند چیز جدیدی باشد یا حتی نسخه‌ای دیگر از Uncharted، کسی چه می‌داند؟ Naughty Dog از کشف چیزهای جدید نمی‌ترسد.

کل استودیو به این موضوع علاقه‌مند هستند و می‌خواهند چیز جدیدی را امتحان کنند. ایده‌های جدید بسیار زیادی وجود دارند. این فرهنگ ما در Nauhgty Dog است؛ ما عاشق ایده‌ها هستیم.

در حال حاضر استودیو پر از محتوا و ایده‌های جدید است که جهان‌ها و ژانرهای جدیدی را می‌سازند."

مدت زیادی می‌شود که Naughty Dog به دنبال ژانر جدیدی نرفته چراکه هر دو عنوان The Last of Us و Uncharted را می‌توان بازی‌های اکشن ماجراجویی سوم شخص در نظر گرفت. برای مثال، می‌تواند جالب باشد که Naughty Dog به دنبال ژانر شوتر برود که در چند سال اخیر تعداد عناوین در این سبک زیاد شده است.

