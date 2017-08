عنوان Dragon Quest Builders 2 برای PS4 و Switch عرضه خواهد شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamezone، عنوان Dragon Quest Builders 2 یک نسخه فرعی از این سری است که به آرامی و بدون مانور و تبلیغات خاصی توسعه داده شد. حال سازندگان به‌صورت رسمی اعلام کردند که این بازی برای دو کنسول PS4 و Switch عرضه خواهد شد.

بهبود‌های قابل توجهی در بازی دیده می‌شود و همچنین عنصر گردش و سفر شباهت‌هایی با عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild دارد. در اطلاعاتی که پیش‌تر از این بازی منتشر شد، تایید گردید که Dragon Quest Builders 2 دارای بخش چندنفره و آنلاین (تا چهار نفر) خواهد بود.

هنوز تاریخ عرضه دقیقا عنوان Dragon Quest Builders 2 اعلام نشده است، اما در آینده اطلاعاتی از آن به دست هواداران خواهد رسید.

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

منبع متن: pardisgame