زک گریس در خصوص کوتاه‌تر بودن داستان Before the Storm از فصل اول Life is Strange و نحوه انتخاب داستان این بازی توضیج می‌دهد.

دک ناین گیمز (Deck Nine Games) قصد دارد با عنوان Life is Strange: Before the Storm، مسیر بازی Life is Strange را ادامه دهد. همانظور که از نام این بازی مشخص است، Before the Storm داستانی قبل از Life is Strange را روایت می‌کند و تمرکز آن بر روی کلویی پرایس و زندگی او بدون حضور پدرش و آشنایی او با ریچل امبر است. بر خلاف پنج قسمت فصل اول این بازی، Before the Storm تنها سه قسمت دارد.

توسعه دهندگان Before the Storm اعلام کرده‌اند که این بازی برای تکمیل ۶ تا ۹ ساعت زمان خواهد برد در حالی که فصل اول آن بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت به طول می‌انجامید. نویسنده اصلی این عنوان، زک گریس، در مصاحبه با GameSpot در خصوص این تصمیم دک ناین گیمز و داستان بازی گفت:

ما در خصوص حالت و یا مدت زمان بازی تصمیمی نگرفته بودیم. وقتی برای اولین بار با اسکوئر انیکس در خصوص این بازی صحبت کردیم فقط به دنبال یک داستان بودیم تا آن را در بندر آرکادیا پیاده کنیم. ما دنبال مدت زمان خاصی برای ارایه این بازی نبودیم بلکه داستان‌های مختلفی را با حالات مختلف بررسی کردیم.

گریس افزود:

داستانی که ما برای کلویی در این بخش از زندگی‌اش اتخاب کردیم بیشتر به یک فصل با سه قسمت نزدیک بود. همه ما به این داستان علاقه داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که داستانی با سه قسمت، بهترین انتخاب ممکن است. بنابراین تصمیم گرفتیم همین داستان را انتخاب کنیم و آن‌ را ادامه دهیم.

Life is Strange: Before the Storm در تاریخ ۳۱ آگوست ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر‌های شخصی عرضه می‌شود.

منبع متن: gamefa