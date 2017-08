مایکل پکتر: دلیل فروش کم Xbox One X قیمت دوبرابر آن نسبت به PS4 خواهد بود، نه کمبود بازی انحصاری

به گزارش پردیس گیم و به نقل از wccftech، در آخرین اپیزود از سری برنامه‌های Patcher Factor، تحلیلگر مشهور، "مایکل پکتر" باری دیگر نسبت به وضعیت Xbox One X ابراز نگرانی کرد.

طبق باور او، کنسول جدید مایکروسافت به موفقیت بزرگی در بازار دست نخواهد یافت و دلیل آن نداشتن عناوین زمان‌عرضه‌ی بزرگ نیست بلکه بدلیل قیمت بالای کنسول می‌باشد.

"من فکر می‌کنم که این کنسول فروش خوبی نخواهد داشت چون دوبرابر PS4 قیمت دارد. این کاملا واضح است و همانطور که می‌دانید Xbox One S و PS4 قیمتی معادل 299$ دارند و عموما تا 249$ نیز تخفیف می‌خورند. این درحالی است که همراه با محتوای بیشتر باندل شده‌اند. به نوعی باید گفت که شما اگر یک کنسول را با 299$ خریداری کنید و محتوای نرم‌افزاری رایگان دریافت نکنید یک احمق هستید."

ایشان ادامه داد:

" شما می‌توانید در هنگام عرضه‌ی Xbox One X آن‌را خریداری کنید یا با 600$ یک PS4 و یک Xbox One را به همراه یک محتوای نرم‌افزاری رایگان برای هر‌ کدام خریداری کنید. مطمئن باشید در طول تخفیفات کریسمس و جمعه‌ی سیاه قادر هستید اینکار را انجام بدهید. اگر Xbox One X را خریداری کنید با 100 دلار دیگر می‌توانید 2 بازی را حداکثر خریداری کنید و ارزش نهایی یا یک کنسول و دوبازی یا دو کنسول و دو بازی می‌باشد."

نظر شما در مورد اظهارات ایشان چیست؟ آیا با آن موافق هستید؟

منبع متن: pardisgame