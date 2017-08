Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds همزمان با Xbox One X عرضه خواهد شد

در مراسم E3 امسال بود که بسته‌ اضافه‌شونده‌ی جدیدی با نام "The Frozen Wilds" برای عنوان Horizon: Zero Dawn معرفی شد. The Frozen Wilds در سرزمین‌های یخ‌زده‌ی شمالی اتفاق می‌افتد و منطقه‌ی کاملا جدیدی را برای گشت و گذار در اختیارمان می‌گذارد که می‌توانیم در آن مشغول اکتشاف رازهای پنهان و مبارزه با ربات‌های بسیار مرگبار شویم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Playstation Blog، دقایقی پیش از تاریخ عرضه‌ی این بسته‌ی اضافه شونده رونمایی شد و طرفداران می‌توانند در روز 7 نوامبر (16 آبان) به گشت و گذار در این مناطق یخ‌زده بپردازند.

افرادی که این محتوای اضافه را از فروشگاه Playstation پیش‌خرید کنند، می‌توانند به آواتاری اختصاصی از این عنوان دست پیدا کنند. این محتوای اضافه 19.99$ دلار قیمت دارد اما در حال حاضر دارندگان سرویس PS Plus می‌توانند آن را با قیمت 14.99$ خریداری کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر باید منتظر آپدیت‌ها و اخبار آینده‌ای که از طرف استدیوی Guerrilla Games منتشر می‌شود، بمانیم.

نکته‌ی جالب توجه، منتشر شدن این عنوان همزمان با عرضه‌ی کنسول بعدی شرکت مایکروسافت، یعنی Xbox One X و همینطور عرضه‌ی عنوان انحصاری Crackdown 3 می‌باشد.

نظر شما چیست؟ آیا در روز 16 آبان باری دیگر با Aloy راهی سفر مهیج دیگری خواهید شد؟

منبع متن: pardisgame