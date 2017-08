بررسی نحوه مبارزه با Divine Knight در عنوان Trails of Cold Steel III

شرکت فالکوم (Falcom)، تصاویر و اطلاعات جدیدی از نحوه مبارزه با Divine Knight (شوالیه الهی) در عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III، منتشر کرده است. مبارزات با Divine Knight در سیستم مبارزات Divine Knight، ربات‌های غول‌پیکر به جنگ یکدیگر می‌روند! Divine Knight که قدرت فوق‌العاده‌ای داشته، با Panzer Soldat، ربات‌های غول‌آسایی که […]

شرکت فالکوم (Falcom)، تصاویر و اطلاعات جدیدی از نحوه مبارزه با Divine Knight (شوالیه الهی) در عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III، منتشر کرده است.

مبارزات با Divine Knight

در سیستم مبارزات Divine Knight، ربات‌های غول‌پیکر به جنگ یکدیگر می‌روند!

Divine Knight که قدرت فوق‌العاده‌ای داشته، با Panzer Soldat، ربات‌های غول‌آسایی که براساس Divine Knight طراحی و به صورت انبوه تولید شده‌اند، در میدان نبرد به جنگ یکدیگر خواهند رفت. مبارزاتی که میان این ربات‌های غول‌پیکر و انسان‌ مانند صورت خواهند گرفت، Divine Knight Battles (مبارزات شوالیه الهی) خوانده می‌شوند.

«مبارزات شوالیه الهی» که اولین‌بار در نسخه اولیه The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel معرفی شده بودند، حال در نسخه سوم این عنوان نیز باز خواهند گشت. عناصر جدیدی چون مبارزه گروهی با استفاده از چندین Panzer Soldat و یک سیستم همکاری جدید، به این بخش اضافه شده‌ است.

حمله: به نقاط ضعف دشمن حمله کرده تا از Link Attack استفاده کنید

Panzer Soldatهای دشمن شامل سه بخش -سر، دست و بدن- بوده، و شما می‌توانید به هنگام حمله به یکی از این سه بخش آسیب وارد کنید. یکی از این بخش‌ها در هر دشمن نقطه ضعف او بوده، که در صورت شناسایی و آسیب رساندن به آن، دشمن تعادل خود را از دست خواهد داد. همانند مبارزات عادی، با استفاده از Link Attack در مبارزات شوالیه الهی، شما می‌توانید ضربات متعددی به دشمن وارد کنید. از سوی دیگر اگر شما به بخشی غیر از نقطه ضعف دشمن حمله نمایید، ممکن است او حمله شما رو دفع کرده یا آنکه آن را کاملا بدل کند.

حتی در این دسته از مبارزات نیز، مهم است که بازیکنان «Break Gauge» دشمن را پایین بیاورند. با حمله و پایین آوردن Break Gauge دشمن -که یکی از عناصر جدید این نسخه بوده-، او به حالت Break State وارد می‌شود. در حالت Break State نه تنها دشمن موقتا ضعیف‌تر شده، بلکه احتمال از دست دادن تعادل او توسط یک حمله، ۱۰۰٪ افزایش خواهد داشت. از آنجایی که حملات مخصوصی برای پایین آوردن Break Gauge دشمن وجود دارند، بهتر است حملات خود را برنامه‌ریزی کرده و نگاهی تاکتیکی به مبارزات داشته باشید.

دفاع: آسیب وارده را کاهش داده و به دنبال بدل کردن باشید

حملات دشمنان در «مبارزات شوالیه الهی»، بسیار قدرتمند هستند. گاهی اوقات بهتر است برای کاهش آسیب وارده به Panzer Soldat خود، از دستور «دفاع» استفاده نمایید. بازیکنان می‌توانند با فشردن دکمه L2 در طول نبرد، از Panzer Soldat هدف گرفته شده توسط دشمن آگاهی یافته و به خوبی از او دفاع کنند. شوالیه مخصوص Rean یعنی Valimar نیز قابلیت آن را داشته تا با استفاده از Morning Moon، حملات دشمنان را بدل نماید.

Craftها: استفاده از مهارت‌های قدرتمند در «مبارزات شوالیه الهی»

بازیکنان در «مبارزات شوالیه الهی» نیز قابلیت آن را داشته تا با مصرف CP، از Craftهای قدرتمندی استفاده کنند. تاثیر هر Craft به نوع آن بستگی داشته و آن‌ها می‌توانند شامل ضربات بسیار قدرتمند، یا حملاتی که اثر تاخیری بر روی دشمن خواهند گذاشت، باشند.

شایان ذکر است که به هنگام استفاده از Craftها، بازیکنان نمی‌توانند بخشی خاصی از ربات‌های دشمن را مورد حمله قرار دهند و هر Craft استفاده شده، درصد احتمالی مشخصی برای بهم زدن تعادل دشمن خواهد داشت.

سیستم همکار: از قدرت همکار خود استفاده کنید

شما می‌توانید برای هر خلبان حاضر Panzer Soldat یا Divine Knight، یک همکار تعیین کنید. هنگامی که Panzer Soldat یک همکار داشته باشد، بازیکنان می‌توانند تا نهایتا از سه دستور ویژه جدید، برخوردار شوند:

EX Arts – با مصرف مقدای EP، از یک Art هجومی استفاده کرده تا کارایی Panzer Soldat خود را افزایش دهد. بسته به همکار انتخاب شده، شما می‌توانید از EX Arts‌های متفاوتی بهره‌مند شوید.

– با مصرف مقدای EP، از یک Art هجومی استفاده کرده تا کارایی Panzer Soldat خود را افزایش دهد. بسته به همکار انتخاب شده، شما می‌توانید از EX Arts‌های متفاوتی بهره‌مند شوید. Charge – مقدار قابل توجه‌ای از EP ربات شما را باز می‌گرداند. اجرای این دستور برای موفقیت در مبارزات طولانی ضروری است.

– مقدار قابل توجه‌ای از EP ربات شما را باز می‌گرداند. اجرای این دستور برای موفقیت در مبارزات طولانی ضروری است. Spirit – با مصرف مقداری EP، بخشی از HP و CP شما را احیا خواهد کرد. استفاده از این دستور در «مبارزات شوالیه الهی» بسیار مهم بوده، زیرا این تنها راه بازگرداندن CP و HP در این دسته از نبردها است.

نه تنها بازیکنان به کمک همکاران خود (و با مصرف EP) می‌توانند از Art‌های قدرتمند استفاده کنند، بلکه به دلیل احیای CP ،HP و EP بسته به موقعیتی که در آن قرار خواهند گرفت، همکاران به بخشی کاملا ضروری در «مبارزات شوالیه الهی» بدل شده‌اند.

نسخه ژاپنی عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III، قرار است در تاریخ ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) به صورت انحصاری بر روی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ منتشر شود. در ادامه می‌توانید جدیدترین تصاویر این عنوان را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa