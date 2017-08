سیستم مورد نیاز عنوان Warriors All-Stars اعلام شد

امروز کمپانی KOEI Tecmo سیستم مورد نیاز عنوان Warriors All-Stars را اعلام کرد. بر اساس مشخصات اعلام شده و به گزارش پردیس گیم و به نقل از PC ،DSOGaming گیمرها جهت تجربه این بازی بر روی سیستم خود حداقل به یک پردازنده از نوع Intel Core i7 870 همراه با چهار گیگ رم و گرافیکی به قدرت یک NVIDIA Geforce GTS 450 نیاز خواهند داشت.

KOEI Tecmo همچنین برای اجرای این بازی بر روی بالاترین تنظیمات گرافیکی و به‌صورت 4K استفاده از 8 گیگ رم، پردازنده‌ Core i7 2600 و گرافیک NVIDIA GeForce GTX980 را پیشنهاد کرده است. همچنین در مورد آنهایی که قصد اجرای Warriors All-Stars بر روی رزولوشن 1080p را دارند نیز یک گرافیک NVIDIA GeForce GTX760 کفایت می‌کند. در ادامه با جزئیات سیستم مورد نیاز و تریلری از نسخه PC این عنوان همراه باشید.

حداقل سیستم مورد نیاز:

سیستم عامل (تنها 64 بیت): Windows 7 / 8.1 / 10

پردازنده: Core i7 870

میزان حافظه مورد نیاز: 4GB

کارت گرافیک: NVIDIA Geforce GTS 450 یا مدل‌های قدرتمندتر

دایرکت ایکس: نسخه 11

فضای خالی مورد نیاز بر روی هارد: 20GB

سیستم پیشنهادی:

سیستم عامل (تنها 64 بیت): Windows 7 / 8.1 / 10

پردازنده: Core i7 2600

میزان حافظه مورد نیاز: 8GB

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX980 > 3840×2160 / GTX760 > 1920×1080

دایرکت ایکس: نسخه 11

فضای خالی مورد نیاز بر روی هارد: 20GB

با توجه اینکه این مشخصات نسبتا پایین هستند باید دید که آیا این بازی به اندازه‌ای بهینه شده که بر روی سیستم‌های توصیه شده 60 فریم در ثانیه را ارائه دهد یا خیر.

BERSERK and the Band of the Hawk عنوانی بود که اخیرا توسط KOEI Tecmo برای PC عرضه شد و به خوبی بهینه نشده بود. در این بازی بهینه نشدن یکی از آپشن‌های گرافیکی مشکلاتی را بر روی بسیاری از پیکربندی‌های PC ایجاد کرده بود. به همین دلیل برای بازی به‌صورت 60 فریم لازم بود که کیفیت محیط تا Low پایین آورده شود. همچنین بهینه نبود کنترل موس و کیبرد دیگر مشکل این بازی بود که البته در عناوین KOEI Tecmo رایج است.

نظر شما در مورد عنوان Warriors All-Stars چیست؟

منبع متن: pardisgame