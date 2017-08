تاریخ انتشار بسته الحاقی The Frozen Wilds عنوان Horizon Zero Dawn مشخص شد

شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی، تاریخ انتشار اولین بسته الحاقی عنوان Horizon Zero Dawn با نام The Frozen Wilds را، ۷ نوامبر (۱۶ آبان) اعلام کرد. این بسته الحاقی که دو ماه پیش در کنفرانس E3 شرکت سونی رونمایی شده بود، در منطقه‌ای برفی در شمال دنیای Horizon Zero Dawn اتفاق افتاده و شامل یک محیط […]

شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی، تاریخ انتشار اولین بسته الحاقی عنوان Horizon Zero Dawn با نام The Frozen Wilds را، ۷ نوامبر (۱۶ آبان) اعلام کرد.

این بسته الحاقی که دو ماه پیش در کنفرانس E3 شرکت سونی رونمایی شده بود، در منطقه‌ای برفی در شمال دنیای Horizon Zero Dawn اتفاق افتاده و شامل یک محیط قابل گشت و گذار کاملا جدید، رازهای تازه و کشف نشده و ربات‌های جدید و چالش‌برانگیز خواهد بود. شرکت سونی اعلام کرده که با نزدیک شدن به تاریخ عرضه این بسته الحاقی، جزییات بیشتری از آن منتشر خواهد کرد.

بسته الحاقی The Frozen Wilds به هنگام عرضه ۱۹.۹۹ دلار قیمت خواهد داشت. هرچند شایان ذکر است که دارندگان سرویس پلی‌استیشن پلاس، می‌توانند با تخفیف ۵ دلاری، هم‌اکنون این بسته را با قیمت ۱۴.۹۹ دلار از شبکه پلی‌استیشن پیش‌خرید کنند.

عنوان Horizon Zero Dawn، هم‌اکنون بر روی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ قابل دسترسی است.

منبع متن: gamefa