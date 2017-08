یوبیسافت لیست عناوین حاضر در Gamescom را اعلام کرد

یوبیسافت در پایان این ماه با تمام قدرت با نمایش بازی‌هایی مانند Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5, Mario + Rabbids Kingdom Battle و سایر بازی‌ها در مراسم Gamescom در آلمان حضور خواهد داشت. امروز یوبیسافت در کنفرانس مطبوعاتی که داشت، لیست عناوین حاضر در Gamescom 2017 که در پایان ماه جاری در شهر کلن آلمان […]

یوبیسافت در پایان این ماه با تمام قدرت با نمایش بازی‌هایی مانند Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5, Mario + Rabbids Kingdom Battle و سایر بازی‌ها در مراسم Gamescom در آلمان حضور خواهد داشت.

امروز یوبیسافت در کنفرانس مطبوعاتی که داشت، لیست عناوین حاضر در Gamescom 2017 که در پایان ماه جاری در شهر کلن آلمان برگذار خواهد شد را اعلام کرد. شرکت کنندگان در این مراسم می‌توانند نسخه آزمایشی بازی‌های Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5, Mario + Rabbids Kingdom Battle, South Park: The Fracured but Whole و The Crew 2 را تجربه کنند.

این شرکت ناشر، فعالیت‌های متنوعی را برای شرکت کنندگان در نظر گرفته است که در کنار این فعالیت‌ها سورپرایز‌های بسیار زیادی برای شرکت کنندگان در غرفه خود (در سالن ۶٫۱, B020) تدارک دیده است که از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به نمایش Just Dance 2018، سخن‌رانی‌ها، اطلاعیه‌ها، نسخه‌های آزمایشی از بازی‌ها، و همینطور تریلرها و سایر موارد سرگرم کننده اشاره کرد. علاوه‌بر این‌ها، در این مراسم اتاق‌هایی برای رقابت بازی‌بازان نیز در نظر گرفته شده است که در این رقابت‌ها فینال مسابقات Rainbow Six Siege و مسابقات For Honor نیز به همراه جوایز نفیس و ارزنده برگزار خواهد شد.

اگر منتظر اطلاعات بیشتر از عناوین ذکر شده هستید، باید تا زمان شروع این کنفرانس منتظر بمانید و اطلاعات بیشتری از این بازی‌ها به‌دست آورید. مراسم Gamescom امسال در تاریخ ۲۲ آگوست برابر با سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه در منطقه کولمنسِ شهر کلن برگزار خواهد شد و البته گیمفا نیز آخرین اخبار این مراسم را برای شما آماده خواهد کرد. زمان زیادی باقی نمانده، تنها چند روز دیگر تا شروع این مراسم فرصت باقی است و پس از آن شما می‌توانید از مجبوب‌ترین بازی‌های خود اطلاعات کسب کنید و بیشتر با آن‌ها و جزئیاتشان آشنا شوید.

منبع متن: gamefa