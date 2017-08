اطلاعات جدید زیادی از F1 2017 منتشر شدند

کدمسترز (Codemasters)، سازنده و ناشر F1 2017، اعلام کرده است که این عنوان برروی کنسول‌ها از HDR پشتیبانی می‌کند و همچنین، جزئیاتی از بهبودهای این نسخه‌ی جدید نسبت به قبل، ارائه داده است. کارگردان F1 2017 یعنی لی متر (Lee Mather)، در گفت و گو با وب‌سایت WCCFTECH، تایید نموده است که این بازی از […]

کدمسترز (Codemasters)، سازنده و ناشر F1 2017، اعلام کرده است که این عنوان برروی کنسول‌ها از HDR پشتیبانی می‌کند و همچنین، جزئیاتی از بهبودهای این نسخه‌ی جدید نسبت به قبل، ارائه داده است.

کارگردان F1 2017 یعنی لی متر (Lee Mather)، در گفت و گو با وب‌سایت WCCFTECH، تایید نموده است که این بازی از HDR روی پلی‌استیشن ۴ پرو، ایکس‌باکس وان اس و ایکس‌باکس وان ایکس بهره می‌برد:

موتور این بازی هر ساله تکامل می‌یابد و ما بسیار راحت با آن کار می‌کنیم. استفاده‌ و توسعه‌ی بیشتر ما از این موتور، به بهبود و پیشرفت بازی کمک می‌کند. در خصوص HDR باید بگوییم که از آن برروی ایکس‌باکس وان اس و پلی‌استیشن ۴ پرو و همچنین ایکس‌باکس وان ایکس پشتیبانی می‌کنیم.

متر همچنین راجع به بهبودهای بخش Career در F1 2017 نیز توضیح داده و گفته است:

معرفی خودروهای کلاسیک قطعاً در صدر اخبار جای گرفته است، ولی ما تغییرات بسیار دیگری را نیز در بازی اصلی ایجاد کرده‌ایم، به‌خصوص در دو بخش Career و Championship. ما می‌خواستیم یک بخش Career کامل‌تر با یک سیستم تحقیق و توسعه‌ی (Research and Development) عمیق‌تر و پیچیده‌تر نسبت به سیستم خطی سال گذشته بسازیم. سیستم جدید ما بسیار خوب کار می‌کند و بیشتر شبیه به سیستم درخت مهارت‌ها (Skill Tree) است که در بازی‌های دیگر دیده‌اید. شما امتیاز کسب می‌کنید تا از آن‌ در سیستم تحقیق و توسعه برای برنامه‌های تمرین جدید استفاده کنید، اما امسال ارتقاها و بهبودها مانند ورزش واقعی، همیشه موفقیت‌آمیز نخواهند بود. از این رو، باید به نحوه‌ی مصرف امتیازتتان دقت کنید. برای مثال، آیا بهتر است برروی افزایش بازده‌ی سوخت‌گیری دوباره و تعمیر خودرو هنگام مسابقه (Pit Stop) کار کنید یا بخش دیگری از خودرو؟ باید چنین تصمیماتی بگیرید. همچنین شما باید بیشتر از بخش‌هایی نظیر گیربکس و موتور مراقبت کنید، به‌طوری که آن‌ها را در مسابقات آخر هفته تعویض نمایید و البته یک جریمه‌ی خارج از مسیر دریافت کنید؛ درست مانند ورزش واقعی. در زمینه‌ی بخش‌های دیگر باید بگوییم که به‌زودی از بخش Championship صحبت خواهیم کرد.

قراردادهای بخش Career نیز عمیق‌تر خواهند بود:

ما برای کمک به بازیکن جهت آگاهی یافتن از تیم بعدی خود، به او نشان می‌دهیم که هر تیم چگونه در طول فصل ارزیابی‌اش می‌کند. هر تیم معیارها و شاخص‌های معتددی برای راننده‌ی جدید خود دارد.

علاوه بر این‌ها، WCCFTECH از لی متر پرسیده است که آیا برنامه‌ای در خصوص پشتیبانی F1 2017 از واقعیت مجازی وجود دارد یا خیر. متر گفته است که با وجود موفقیت DiRT Rally VR، هنوز برنامه‌ریزی مشخصی صورت نگرفته است. وی همچنین به این موضوع اشاره داشته که علاقه و اشتیاق به دستگاه‌های واقعیت مجازی نسبتاً کم و محدود به حساب می‌آید، اما با این حال، کدمسترز به این موضوع می‌پردازد و توجه می‌کند.

در ضمن، لی متر اعلام کرده است که بر خلاف علاقه‌اش به نینتندو سوئیچ و تجربه‌ی طولانی عناوینی نظیر The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Mario Kart 8 Deluxe برروی آن، فعلاً برنامه‌ای برای عرضه‌ی F1 2017 روی این کنسول در نظر گرفته نشده است.

F1 2017 در ۲۵ آگوست مصادف با ۳ شهریور به رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان راه می‌یابد. اکنون تصاویری از این عنوان را مشاهده می‌کنید:

