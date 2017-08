Ubisoft لحظاتی قبل برنامه‌های خود برای نمایشگاه Gamescom 2017 را اعلام کرد. بر اساس بیانیه‌ این ناشر، حضار Gamescom 2017 می‌توانند دموهای قابل بازی عناوینی چون Assassin’s Creed Origins ،Far Cry 5 ،Mario + Rabbids Kingdom Battle ، South Park: The Fracured but Whole و The Crew 2 را تجربه نمایند.

علاوه بر این، این شرکت قرار است حضور فعالی در این نمایشگاه به عمل آورد و سورپرایزهای زیادی را نیز در غرفه‌های خود نمایش خواهد داد که از جمله آنها می‌توان به نمایش ویژه Just Dance 2018، معرفی‌ها، دموها، تریلرها و جزئیات دیگر اشاره کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، یکی دیگر از برنامه‌های Ubisoft برای این رویداد، برپایی مکان‌هایی برای رقابت بازیکنان در عناوین چندنفره و همچنین فینال‌های Rainbow Six Siege ESL و مسابقات For Honor می‌باشد.

در ادامه تریلری که Ubisoft برای معرفی برنامه‌های خود در این مراسم منتشر کرده را مشاهده نمایید.

نمایشگاه Gamescom 2017 بیست و دوم آگوست (برابر با سه شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶) در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود.

