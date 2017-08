عنوان Life is Strange: Before the Storm که از ساخته‌های Deck Nine Games می‌باشد، باعث حیرت و تعجب بسیاری از ماها در E3 2017 شد؛ عدمتاً به دلیل این که Dontnod Entertainment در حال کار برروی فصل دوم آن می‌باشد و در عین حال برنامه‌های دیگر خود را نیز همزمان با آن پیش می‌برد. این […]

عنوان Life is Strange: Before the Storm که از ساخته‌های Deck Nine Games می‌باشد، باعث حیرت و تعجب بسیاری از ماها در E3 2017 شد؛ عدمتاً به دلیل این که Dontnod Entertainment در حال کار برروی فصل دوم آن می‌باشد و در عین حال برنامه‌های دیگر خود را نیز همزمان با آن پیش می‌برد. این عنوان مانند سایر عناوینی که در کنفرانس مایکروسافت در E3 2017 به نمایش درآمد، از کنسول جدید این شرکت یعنی ایکس‌باکس وان ایکس پشتیبانی خواهد کرد.

البته بدیهی است که این بازی از پلی‌استیشن ۴ پرو نیز پشتیانی خواهد کرد. دیوید هین (David Hein)، تهیه کنند این عنوان، طی مصاحبه‌ای که با سایت بزرگ گیم‌اسپات داشته، اظهار کرده است که توسعه دهندگان این بازی به‌دنبال پشتیبانی این بازی از ویژگی‌های ایکس‌باکس وان ایکس و پلی‌استیشن ۴ پرو نظیر وضوح تصویر ۴K و سایر ویژگی‌های هیجان‌انگیز آن‌ها بودند. اما دیوید هین جزئیات بیشتری از کیفیت اجرای این موارد ارائه نداد و توضیحی در مورد این که آیا این کیفیت اجرا، ۴K واقعی خواهد بود یا خیر نیز برای مخاطبان ارائه نکرد. همچنین جزئیات بیشتری از بهبودهای بصری برای کسانی که این بازی را با رزولوشن ۱۰۸۰p اجرا می‌کنند، نیز اعلام نشد.

خواه Life is Strange را بازی کرده باشید یا اینکه Before the Storm اولین تجربه شما از این عنوان باشد، دیوید هین اشاره کرد که مهم نیست این سری را با کدام نسخه آغاز کرده باشید. وی در این رابطه گفت:

این واقعاً برای ما یک تجربه جهانی است و برایمان مهم نیست کدام نسخه از این سری، تجربه اول شما از Life is Strange بوده باشد؛ شما می‌توانید این عنوان را تجربه کنید، از آن لذت ببرید و بعد از آن به سراغ سایر نسخه‌های آن بروید. هیچ‌چیز در این بازی نسخه‌ی اصلی آن را اسپویل نخواهد کرد. به همین ترتیب اگر شما بازی اصلی را تجربه کرده باشید، در نسخه جدید با چهره‌ها، شخصیت‌ها و مکان‌های آشنایی روبه‌رو خواهید شد. این عنوان بسیار سرگرم‌کننده و پر از رمز و راز‌های جذاب خواهد بود.

دیوید هین همچنین در پاسخ به سوال این که چرا این بازی سه قسمت بود در حالی که فصل دوم آن پنج قسمت را روایت می‌کرد نیز گفت:

موضوع مهمی نیست؛ داستان Chloe برای ۳ قسمت مناسب‌تر بود. تجربه کلی این بازی نیاز به چیزی حدود ۶ تا ۹ ساعت زمان دارد بنابراین جای نگرانی نیست.

قسمت اول Life is Strange: Before the Storm در تاریخ ۳۱ آگوست برابر با پنج‌شنبه ۹ شهریور برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌اسیتشن ۴ و همینطور رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa