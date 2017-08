لیست تخفیفات هفتگی شبکه ایکس باکس لایو

ساعاتی پیش لیست جدیدترین تخفیفات دو کنسول کمپانی مایکروسافت منتشر گردید.

بنابر گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamespot، این هفته دارندگان کنسول Xbox One می‌توانند از تخفیفات بازی‌هایی همچون فصل اول Hitman به قیمت 24 دلار، Homefront: The Revolution به قیمت 12 دلار، Lords of the Fallen به قیمت 13 دلار، Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 به قیمت 8 دلار، Mega Man Legacy Collection به قیمت 10 دلار و Grand Theft Auto V به قیمت 30 دلار اشاره نمود.

لیست کامل تخفیفات Xbox One



در کنسول Xbox 360 نیز تخفیفات قابل ملاحظه‌ای در خصوص بازی‌های شرکت RockStar وجود دارد. دارندگان این کنسول نسل هفتمی می‌توانند به خریداری عناوینی مثل L.A. Noire به قیمت 10 دلار، Max Payne 3 به قیمت 10 دلار، Red Dead Redemption به قیمت 10 دلار و Grand Theft Auto IV به قیمت 8 دلار بپردازند.

لیست کامل تخفیفات Xbox 360

منبع متن: pardisgame