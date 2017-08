با شروع هفته جدید، مایکروسافت لیست عناوینی که این هفته برای کاربران گلد ایکس‌باکس وان و ۳۶۰ با تخفیف عرضه خواهند شد را در وبلاگ Major Nelson معرفی کرد. عناوین تخفیف دار این هفته، شامل بخش بزرگی از بازی‌های عالی و وسوسه کننده می‌باشد. برای اطلاع از این تخفیفات در ادامه با ما باشید. برای کاربران […]

با شروع هفته جدید، مایکروسافت لیست عناوینی که این هفته برای کاربران گلد ایکس‌باکس وان و ۳۶۰ با تخفیف عرضه خواهند شد را در وبلاگ Major Nelson معرفی کرد. عناوین تخفیف دار این هفته، شامل بخش بزرگی از بازی‌های عالی و وسوسه کننده می‌باشد. برای اطلاع از این تخفیفات در ادامه با ما باشید.

برای کاربران ایکس‌باکس وان، فصل اول عنوان Hitman به‌صورت کامل با قیمت ۲۴ دلار در دسترس کاربران این کنسول خواهد بود. در کنار آن عنوان Homefront: The Revolution نیز به قیمت ۱۲ دلار آماده دریافت است. برخی دیگر از این تخفیفات شامل Lords of the Fallen به قیمت ۱۳ دلار، Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 به قیمت ۸ دلار و همینطور Mega Man Legacy Collection به قیمت ۱۰ دلار می‌شود. اما قسمت هیجان‌انگیز این تخفیفات، عنوان Grand Theft Auto V است که راکستار آن را به قیمت ۳۰ دلار در دسترس کاربران گلد ایکس‌باکس وان گذاشته است.

به سراغ عناوین تخفیف خورده ایکس‌باکس ۳۶۰ در این هفته می‌رویم. این هفته بخش بزرگی از تخفیف‌های این شرکت را عناوین راکستار تشکیل داده‌اند. این هفته L.A. Noire به قیمت ۱۰ دلار، Max Payne 3 به قیمت ۱۰ دلار، Red Dead Redemption به قیمت ۱۰ دلار و Grand Theft Auto IV نیز به قیمت ۸ دلار در دسترس کاربران ایکس‌باکس ۳۶۰ قرار گرفته است.

شما می‌توانید با مراجعه به وبلاگ Major Nelson لیست عناوین تخفیف دار ایکس‌باکس وان و ۳۶۰ که برای کاربران شبکه ایکس‌باکس لایو در نظر گرفته شده است را مشاهده کنید. همچنین لازم به ذکر است که اعلام کنم برای استفاده از برخی از این تخفیف‌ها باید عضویت گلد ایکس‌باکس لایو را داشته باشید.

از دیگر اخبار مربوط به ایکس‌باکس لایو می‌توان به این موضوع اشاره کرد که کاربران گلد ایکس‌باکس لایو، می‌توانند از هم‌اکنون برخی از عناوین رایگان ماه آگوست مانند Slime Rancher و Bayonetta را به‌صورت رایگان دریافت کنند. همچنین یک بازی دیگر نیز به عناوین رایگان ماه آگوست ایکس‌باکس وان اضافه شده است که کاربران می‌توانند آن را نیز به‌صورت رایگان دریافت کنند.

منبع متن: gamefa