به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamezone، دیوید هاین به عنوان تهیه کننده بازی Life is Strange: Before the Storm تایید کرد آن‌ها از ویژگی‌های PS4 Pro و Xbox One X پشتیبانی خواهند کرد.

او گفت این بازی با رزولوشن 4K Upscale برروی هردو کنسول اجرا می‌شود و از مواردی مثل این پشتیبانی خواهد شد.

حتی با وجود اینکه Before Storm یک پیش در آمد برای این سری به حساب می‌آید، بازیکنان می‌توانند بین نسخه اول یا این نسخه، یکی را برای اولین تجربه انتخاب کنند چراکه در Before the Storm هیچ چیز از داستان نسخه اول اسپویل نمی‌شود.

در همین حین، استودیوی Dontnod هم سخت برروی Life is Strange 2 کار می‌کند.

Life is Strange: Before the Storm در 31 اوت (پنج‌شنبه 9 شهریور) برای پلتفرم‌های Xbox One، PS4 و PC منتشر می‌شود.

