حساب کاربری استدیوی فالکوم (Falcom) در سایت توییتر، دوست دارد بدانند که هواداران چقدر خواهان انتشار نسخه بازسازی (ریمستر) شده‌ای از دو عنوان Trails of Cold Steel و Trails of Cold Steel II، بر روی پلی‌استیشن ۴ هستند. شرکت فالکوم به تازگی عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel را بر روی شبکه […]

حساب کاربری استدیوی فالکوم (Falcom) در سایت توییتر، دوست دارد بدانند که هواداران چقدر خواهان انتشار نسخه بازسازی (ریمستر) شده‌ای از دو عنوان Trails of Cold Steel و Trails of Cold Steel II، بر روی پلی‌استیشن ۴ هستند.

شرکت فالکوم به تازگی عنوان The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel را بر روی شبکه استیم منتشر کرده، هرچند مدتی است که هواداران خواهان عرضه دو نسخه ابتدایی این سری عناوین بر روی پلی‌استیشن ۴ هستند.

امروز حساب کاربری استدیوی فالکوم در سایت توییتر، در پاسخ یه بکی از این درخواست‌ها، مطلب زیر را بیان کرد.

من دوست دارم همین الان آن (نسخه پلی استیشن ۴) را منتشر کنم! (اما در صورت انتشار بر روی پلی‌استیشن ۴) می‌توانیم انتظار چه میزان تقاضا از سوی هواداران داشته باشیم؟ (هرچند این یک توییت شخصی است)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steelابتدا در سال ۲۰۱۳ در کشور ژاپن بر روی پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا منتشر شده بود، و نسخه غربی این عنوان نیز بسیار دیر و در اواخر عمر این دو کنسول عرضه شد. دنباله این عنوان نیز که The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II نام داشت، دقیقا به سرنوشتی مشابه دچار شده، و در سال ۲۰۱۴ در کشور ژاپن و دو سال بعد در سال ۲۰۱۶، در مناطق آمریکای شمالی و اروپا بر روی پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا منتشر شد.

با در نظر گرفتن این موضوع که جدیدترین نسخه از این سری عناوین یعنی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III، با جهشی یک نسلی قرار است به صورت انحصاری بر روی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد، طبیعی است که هواداران این سری عناوین، دوست داشته باشند تا تمامی نسخه‌های این سری را بر روی این پلتفرم تجربه کنند. خصوصا که داستان سری Cold Steel به صورت بخش‌های مختلف یک کتاب/فیلم بیان شده، و کاملا به یکدیگر مرتبط بوده، و حتی تعدادی از تصمیمات بازیکنان در نسخه‌های قبلی بر روی رفتار بعضی شخصیت‌های نسخه‌های جدیدتر، تاثیر خواهد گذاشت.

در هر صورت، با در نظر گرفتن توییت امروز حساب کاربری رسمی شرکت فالکوم، مشخص بوده که این استدیو نیز از تقاضای هوادران در رابطه با داشتن این سری بر روی پلی‌استیشن ۴ آگاه است. حال باید منتظر ماند و دید که این شرکت چه واکنشی نسبت به این تقاضا خواهد داشت.

منبع متن: gamefa