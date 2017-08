باندای نامکو به‌عنوان ناشر Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom، از سیزن پس و نسخه‌های ویژه‌ی آن رونمایی کرده است. Ni no Kuni 2 از نسخه‌های ویژه‌ی زیر برای پلی‌استیشن ۴ بهره می‌برد: نسخه‌ی Day One با قیمت ۶۰ دلار بازی Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom مجموعه‌ی ویژه‌ی شمشیر نسخه‌ی Premium با قیمت ۸۰ دلار محتویات نسخه‌ی […]

باندای نامکو به‌عنوان ناشر Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom، از سیزن پس و نسخه‌های ویژه‌ی آن رونمایی کرده است.

Ni no Kuni 2 از نسخه‌های ویژه‌ی زیر برای پلی‌استیشن ۴ بهره می‌برد:

نسخه‌ی Day One با قیمت ۶۰ دلار

بازی Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

مجموعه‌ی ویژه‌ی شمشیر

نسخه‌ی Premium با قیمت ۸۰ دلار

محتویات نسخه‌ی Day One

استیل بوک اختصاصی

کیت ۳D Papercraft

شمشیر Dragon’s Tooth

سی‌دی موسیقی

نسخه‌ی کلکسیونی با قیمت ۲۰۰ دلار

محتویات نسخه‌ی Premium

کتاب Ni no Kuni 2 Visual Arts

Chibi Mechanical Rotating Diorama

عروسک Lofty

دیسک بلو-ری The Making of Ni no Kuni 2

کیس ۳D Papercraft

سیزن پس

علاوه بر این‌ها، نسخه‌ی دیجیتال دیلاکس نیز برای این بازی در نظر گرفته شده که حاوی سیزن پس، شمشیر Cat King’s Claw، تم محترک و مجموعه‌ای از چندین شمشیر به‌عنوان مزایای پیش‌خرید است.

سیزن پس Ni no Kuni 2 که در نسخه‌های کلکسیونی و دیجیتال دیلاکس آن وجود دارد، با قیمت ۲۰ دلار برای پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی منتشر می‌گردد و شامل “دو بسته‌ی الحاقی بزرگ” و یک Supply Kit برای کمک به شما در طول بازی می‌شود. با این حال، متاسفانه محتویات دو بسته‌ی الحاقی بزرگ مذکور مشخص نشده و باید منتظر انتشار جزئیات رسمی باشیم.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom که قرار بود در نوامبر ۲۰۱ عرضه شود، اخیراً انتشار آن به تعویق افتاد و حال قرار است که در ۱۹ ژانویه‌ی ۲۰۱۸ (۲۹ دی) برای رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ انتشار یابد. اکنون تصاویر نسخه‌های ویژه‌ی این بازی را مشاهده می‌کنید:

منبع متن: gamefa