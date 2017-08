موضوع اجرا شدن بازی‌های مختلف برروی سخت افزار های مختلف و گوناگون، همیشه برای بازی‌بازان مهم، چالش برانگیز و البته سرگرم کننده بوده است. بازی x برروی پلتفرم y با چه مشخصاتی اجرا می‌شود و آیا سیستم مورد نظر، توانایی لازم را برای اجرای بازی های خاص دارد یا خیر. با قسمتی دیگر از سری […]

موضوع اجرا شدن بازی‌های مختلف برروی سخت افزار های مختلف و گوناگون، همیشه برای بازی‌بازان مهم، چالش برانگیز و البته سرگرم کننده بوده است. بازی x برروی پلتفرم y با چه مشخصاتی اجرا می‌شود و آیا سیستم مورد نظر، توانایی لازم را برای اجرای بازی های خاص دارد یا خیر. با قسمتی دیگر از سری تحلیل فنی با ما همراه باشید تا تا عملکرد بازی Forza Horizon 3 را برروی سیستم بودجه‌ای مورد نظرمان بررسی کنیم.



اگر با منبع تحلیلی دیجیتال فاندری (Digital Foundry) آشنایی داشته باشید، می‌دانید که عوامل آن، هر از چندگاهی، ویدیویی با نام ۴K On the Budget تهیه و منتشر می‌کنند. در این سری ویدیو ها، تحلیلگران دیجیتال فاندری سعی می‌کنند با استفاده از یک سیستم بودجه ای و با حداقل هزینه (تقریبا)، بازی های مختلفی را با رزولوشن ۴K و نرخ فریمی ثابت اجرا کنند. کارت گرافیک استفاده شده در این برنامه، GTX 970 است که به نظر کارت گرافیک تقریبا کم خرجی برای گرفتن رزولوشن ۴K به حساب می‌آید. اگر برایتان سوال پیش آمده که چرا از این کارت گرافیک در این برنامه استفاده می‌شود، باید بگویم که GTX 970 در نظرسنجی‌ استیم در ماه های مختلف توانسته در رده دوم قرار بگیرد و کارت گرافیک بسیار محبوبی به حساب می‌آید.

در قسمت های گذشته سری ۴K On the Budget بازی های مختلف و بزرگی را با رزولوشن ۴K اجرا کردیم؛ سری‌هایی مانند سری Batman Arkham یا Crysis که در نسخه‌های جدید همه آن ها برای رسیدن به نرخ فریم ثابت و مستحکم، کاری سخت را پیش رو داشتیم (به قول تحلیلگر دیجیتال فاندری، همه این چالش‌ها و تنظیم کردن‌ها، به شدت سرگرم کننده و لذت بخش است). در قسمت جدید سری ۴K On the Budget، دیجیتال فاندری به سراغ بازی Forza Horizon 3 می‌رود؛ عنوانی محبوب که نه تنها همه بازی‌بازان، طرفداران و منتقدان را راضی کرد، بلکه به بهترین شکل ممکن نیز روی کنسول ایکس‌باکس وان یا سخت افزارهای مختلف رایانه‌های شخصی قابل اجرا است.

اول از همه بگذارید اعلام کنم که با یکی از بهینه ترین عناوین موجود در بازار طرف هستیم. Forza Horizon 3 به بهترین شکل ممکن، هم برای ایکس‌باکس وان و هم برای رایانه های شخصی بهینه شده است و هیچ نگرانی خاصی برای اجرای ۴K بازی نداریم. ابتدا با رزولوشن ۴K Native و تنظیمات گرافیکی سطح High بازی را اجرا می‌کنیم؛ بازی به نظر فوق‌العاده می‌آید و به هیچ عنوان خبری از افت فریم نیست. لازم است اشاره کنم که نسخه ایکس‌باکس وان بازی نیز با همین کیفیت اجرا خواهد شد، جدا از این که در اینجا رزولوشن ۴ برابر بیشتر است. زمانی که قفل فریم ۳۰ بر ثانیه را حذف می‌کنیم، حتی به نرخ فریم ۳۵ تا ۳۸ بر ثانیه نیز می‌رسیم که این عالی است. همین چند فریم ناقابل باعث می‌شود تا دریابیم، هنوز هم فضا برای بالا بردن جزئیات و موارد گرافیکی بازی وجود دارد.

یکی از مواردی که Turn 10 و Playground Games در بحث فنی بازی برروی آن تمرکز داشته‌اند، نرم اجرا شدن بازی است. آن ها برای این کار از چند سطح موشن بلور استفاده کرده و حتی فناوری نرم شدن نرخ فریم را نیز در بازی به کار برده‌اند. استفاده از آخرین سطح موشن بلور بازی، قطعا به GTX 970 فشار می‌آورد و در قسمت Advanced تنظیمات گرافیکی، کلی موارد ریز و درشت برای استفاده درست وجود دارد. اینجا است که سازندگان هنر خود را در بخش فنی نشان داده و کار همه را راحت کرده‌اند. سازندگان در Forza Horizon از فناوری «بهینه سازی هوشمند» استفاده کرده‌اند؛ این فناوری شاید در نگاه اول برای PC بازان حرفه‌ای خوب به نظر نرسد اما در همه بخش‌های گرافیکی بازی (بخش پیشرفته تنظیمات) چنان تعادلی را به وجود می‌آورد که حتی در سخت ترین و چالش برانگیزترین صحنه ها نیز با افت فریمی مواجه نخواهید شد. البته این نکته را هم بگویم که با فعال کردن «بهینه سازی هوشمند»، دیگر به قسمت Advanced یا پیشرفته تنظیمات بازی دسترسی نخواهید داشت.

البته که بازی‌بازان حرفه‌ای سعی می‌کنند در قسمت پیشرفته نیز به صورت دستی و تجربی کار کنند اما استفاده نکردن از این امکان فوق‌العاده و کاملا موثر در بازی، نه تنها کار عالی سازندگان نادیده گرفته می‌شود، بلکه فرصت خوبی نیز از دست می‌رود. قسمت دیگر Forza Horizon 3، میان پرده‌های بسیار پر جزیئات و زیبای آن است. این میان پرده ها که به زیبایی هر چه تمام تر برروی اتومبیل‌ها، اتاق‌هایشان و قطعات داخلی آن ها تمرکز می‌کنند، فشار زیادی روی سخت افزار شما می‌آورند و واضح است که نرخ فریم در این مواقع افت می‌کند. با این حال، تا وقتی که نرخ فریم گیم‌پلی ما ثابت باشد، فکر نمی‌کنم این افت فریم موضوع نگران کننده‌ یا آزار دهنده‌ای تلقی شود. بنابر این بررسی، بهترین راه برای تجربه بازی Forza Horizon 3 با رزولوشن ۴K، استفاده از کیفیت رندر High و «بهینه سازی هوشمند» است.

در آخر، دیجیتال فاندری نگاهی مختصر را به Forza Motorsport 6 Apex می‌اندازد. در این جا می‌توانیم با همان تنظیمات گرافیکی و با رزولوشن ۴K، نرخ فریم ثابت ۶۰ بر ثانیه بگیریم و لذت ببریم. همان طور که می‌دانید، نسخه جدید این سری، یعنی Forza Motorsport 7 در E3 2017 معرفی شد و این بازی قرار است برروی کنسول جدید مایکروسافت، یعنی ایکس‌باکس وان ایکس‌، با رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۶۰ بر ثانیه اجرا شود. تحلیلگر دیحیتال فاندری اشاره می‌کند که با نگاه اولیه به بافت‌های فوق‌العاده با کیفیت بازی متوجه شده که اجرای آن با این کیفیت برروی GTX 970 کاری رویایی است اما احتمال این زیاد است که یک RX 490 یا یک R9 390 بتواند از پس اجرای Forza Motorsport 7 با رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۶۰ بر ثانیه بر بیاید.

شما می‌توانید ویدیوی کامل این قسمت از سری ۴K On The Budget را در زیر دانلود نمایید (واضح است که تنها مشاهده ویدیو به صورت ۴K باعث فهم دقیق موضوعات فنی این سری می‌شود):

دانلود ویدیو با رزولوشن ۲۱۶۰p

حتما نظرات خود را درباره ویدیوهای تحلیلی و سخت افزاری منبع دیجیتال فاندری (مانند همین ۴K on the Budget) به ما بگویید. تا قسمتی دیگر از سری مطالب تحلیل فنی، خدانگهدار.

منبع متن: gamefa