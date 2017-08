بازی For Honor برای آخر هفته رایگان است

چندی پیش اعلام شد، بازی محبوب For Honor برای آخر همین هفته رایگان است. جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید. همان طور که اطلاع دارید، بازی مشهور For Honor در زمستان سال گذشته و فوریه سال جاری (میلادی)، برای کنسول‌های نسل هشتمی و رایانه‌های شخصی منتشر شد و توانست در زمان انتشار خود، به فروش […]

همان طور که اطلاع دارید، بازی مشهور For Honor در زمستان سال گذشته و فوریه سال جاری (میلادی)، برای کنسول‌های نسل هشتمی و رایانه‌های شخصی منتشر شد و توانست در زمان انتشار خود، به فروش خوبی دست یابد. این بازی که مثل همیشه توسط سازنده خود یعنی یوبی سافت (Ubisoft)، از تعریف و تمجید بسیاری برخوردار بود، کاربران دنیای بازی‌های ویدئویی را بسیار هیجان زده و به اصطلاح هایپ کرده بود، که البته در آخر هم، For Honor آن چیزی که همگان انتظار داشتند نبود و با گذر زمان، این آمار فروش بازی و تعداد بازیکنان آنلاین آن کاهش یافت. نا گفته نماند، بازی For Honor را نمی‌توان یک بازی نا مناسب و نا امید کننده نامید، اما بدون شک پس‌رفت‌های بازی، از زیادی از حد هایپ کردن بازیکنان ، سرور‌های ضعیف و مشکلات هم‌گام سازی بازیکنان، منشاء می‌گیرد.

حال بعد از گذشت مدتی، به تازگی فرصت بسیار خوبی برای افرادی که به بازی مذکور علاقه مند هستند، فراهم شده است. طبق اعلامیه جدید یوبی سافت، کاربران پلتفرم‌های ایکس باکس وان ، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی، می‌توانند بازی For Honor را برای آخر هفته جاری، به رایگان تجربه کنند. این فرصت ارزش‌مند، از تاریخ ۱۰ آگست مصادف با ۱۹ مرداد، تا ۱۳ آگست یعنی ۲۲ مرداد، در دسترس کاربران خواهد بود. البته مهلت پیش‌دانلود بازی، از هم اکنون برای پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی آغاز شده اما سازندگان در رابطه با کنسول ایکس باکس وان، جزئیاتی ارائه نکرده اند.

همچنین در صورتی که شما از این نسخه رایگان بازی استفاده کنید، می‌توانید در صورت خرید نسخه کامل بازی، تمامی پیشرفت‌ها و تجربه‌های XP خود را، به نسخه کامل انتقال دهید. نسخه کامل بازی For Honor هم اکنون با تخفیف بسیار خوب ۵۰ درصدی قابل خریداری است و این تخفیف، تا ۲۹ مرداد، در دسترس می‌باشد.

از جدیدترین اخبار منتشر شده از بازی For Honor، می‌توان به انتشار فصل سوم این بازی اشاره کرد. فصل سوم بازی کلاس‌های جدید Highlander و Gladiator + نقشه ها و جزئیاتی جدید را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. فصل Grudge and Glory از ۱۵ آگست مصادف با ۲۴ مرداد ماه، در دسترس دارندگان Season Pass بازی خواهد بود و با کمی تاخیر، برای کابران معمولی نیز منتشر می‌شود. جزئیات و اطلاعات بیشتر در رابطه با این فصل جدید، در اینجا قابل مشاهده است.

