مایک ایبارا رئیس بخش مهندسی مایکروسافت بروزرسانی تازه‌ای را برای کنسول‌های ایکس‌باکس وان در نظر گرفته است. این بروزرسان رابط کاربری کنسول را تغییر داده و به گفته ایبارا آن را بهبود می‌بخشد.

با وجود اینکه در ماه مارس شاهد تغییر کردن رابط کاربری سیستم عامل ایکس‌باکس وان بودیم اما حال قرار است بروزرسانی دیگری باز هم رابط کاربری را تغییر دهد. در این میان تمرکز ویژه‌ای برروی تغییر دادن صفحه خانگی کنسول شده. به گفته ایبارا این بروزرسان برروی سرعت، شخصی‌سازی و راحتی استفاده تمرکز دارد. تغییرات ظاهری سیستم عامل به طوری نیست که نتوانید آن را از بروزرسان پیشین تشخیص دهید بلکه ویژگی‌های بروزرسان پیشین بهبود یافته‌اند. این بروزرسان هم‌اکنون در دسترس کاربران پیش‌نمایش مایکروسافت است.

حال در ادامه می‌توانید نگاهی به تغییرات ایجاد شده نمایید.

شخصی سازی صفحه اصلی: نخستین چیزی که کاربران اینسایدر مایکروسافت متوجه آن می‌شوند، یک صفحه اصلی تازه است. این بروزرسان توجه‌ ویژه‌ای به شخصی سازی دارد پس ما کنترل همه چیز را بدست خودتان می‌دهیم تا شما تصمیم بگیرید وقتی کنسول را روشن می‌کنید برروی صفحه نمایش چه ببینید. طراحی جدید با استفاده از سیستم طراحی تازه مایکروسافت با نام Fluent است. تمامی تغییرات انجام شده برروی رابط کاربری براساس آن بوه که همه چیز را برای شما ساده‌تر، قابل شخصی‌ساز و سریع‌تر کند. در صفحه اصلی نیز ما با قرار دادن این ویژگی که بتوانید آن را شخصی سازی کنید به کاربران اجازه دادیم تا تمام چیزهایی که دوست دارند را در یک نگاه مشاهده کنند. آیا بازی خاصی دارید که آن دوست دارید؟ آیا دوست خاصی که دارید که می‌خواهید در کمترین به او دسترسی داشته باشید یا ببینید در طول هفته چکار کرده؟ چیزهای مورد علاقه خود را به صفحه اصلی اضافه کنید. به راحتی برروی آن کلید استارت را بزنید و سپس Add to Home را انتخاب کنید. با اضافه کردن بازی‌ها به صفحه اصلی تاثیرات بیشتری نیز در دیگران ایکس‌باکس شاهدید. برای مثال با اضافه کردن بازی مورد علاقه‌تان به صفحه اصلی درصورتی که توسعه‌دهنده‌ها نکته‌ای را به صورت یادداشت انتشار دهند شما شاهد آن نوشته در بخش اکتیویتی خود هستید، پست‌های Looking for Group بازی به خصوص همیشه بالاتر نشان داده می‌شوند. همچنین تمامی اینکارها با سرعت بسیار بیشتری انجام می‌گیرد.

تغییر ظاهری سیستم Guide: در این بروزرسانی تازه حال شما می‌توانید با سرعت بیشتری به guide دسترسی پیدا کنید. یعنی با سرعت بالاتری و به‌صورت راحتتری به پارتی دوستان‌تان بپیوندید، دوستان خود را ببینید، بین برنامه‌ها سوییچ کنید و یا پاسخ پیام‌ها را دهید. طراحی جدید guide با استفاده از سیستم طراحی تازه Fluent مایکروسافت باعث می‌گردد تا بتوانید به‌صورت راحت‌تری به محتوای بیشتری دسترسی پیدا کنید.

بهبود بخش Community: با این بروزرسان از همیشه بهتر می‌توانید با دوستان خود بمانید. حال بخش Activity Feed کاملا تغییر کرده و شما می‌توانید اطلاعات بسیار بیشتری را مشاهده کنید. وقتی مشغول مشاهده اسکرین شات‌ها و ویدیوها هستید به‌صورت صفحه کامل نشان داده می‌شود. حال شما می‌توانید بسیار راحت‌تر کامنت‌ها را بخوانید چراکه صفحه‌ تازه‌ای برای آن ایجاد شده. سه بخش Game Hubs، پروفایل‌ها و کلاب‌ها نیز تغییراتی دریافت کرده‌اند تا ظاهری زیبا‌تر و پرمحتواتر دریافت نمایند. بهبودهایی نیز در بخش یافتن کلاب انجام گرفته که باعث می‌شود به راحتی کلاب‌های تازه‌ای برای عضویت پیدا نمایید. بازی‌های بیشتری نیز به Arena ایکس‌باکس خواهند ماند و شاهد برگزاری tournamentsهای بیشتری نیز خواهید بود.

بهبود Game bar ویندوز ۱۰: برروی ویندوز ۱۰ ما فعال کردن Game Mode را از همیشه راحت‌تر کرده‌ایم. حال شما می‌توانید به راحتی در قسمت Game Bar وضعیت Game Mode را فعال یا غیرفعال کنید. Mixer نیز برروی گیم بار با تغییرات و بهبودهایی روبه‌رو بوده که استریم را برای شما راحت‌تر از همیشه می‌کند.

به گفته مایکروسافت این بروزسان تازه آغاز راه است و بروزرسانی‌های دیگری نیز در پاییز همراه با این بروزرسان عرضه می‌گردد. از جمله سیستم تازه آواتارها، تغییرات پروفایل و بسیاری دیگر.

مایکروسافت از همیشه بیشتر به فکر ویژگی‌های تازه ایکس‌باکس وان افتاده است و گویا قرار نیست از سرعتش کم کند. از ویژگی‌های تازه‌ای چون پشتیبانی ایکس‌باکس از USB devicesهایی چون وب کم تا هدیه بازی به دوستان و پشتیبانی از عناوین نسل ششم Xbox. اگر شما هم ایده‌ای برای بهبود ایکس‌باکس دارید بهتر است بخش بازخوردهای مایکروسافت سری بزنید.

این بروزرسان هم‌اکنون در دسترس کاربران Insider مایکروسافت بوده و در پاییز به‌صورت عمومی همراه با دیگر ویژگی‌ها در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

منبع متن: gamefa