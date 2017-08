بخش آنلاین Shadow Of War معرفی شد | به قلعه دیگران حمله کنید

Middle-earth: Shadow of War برای اولین بار از بخش آنلاینی بهره می‌برد. اگرچه قرار نیست با دوستان‌تان در منطقه موردور به گشت و گذار بپردازید. بخش آنلاین Middle-earth: Shadow of War به‌نظر ایده جالبی دارد. شما می‌توانید به قلعه‌های دیگر بازی‌بازان حمله کنید و از قلعه خود نیز دفاع نمایید. نام این بخش Social Conquest نام داشته و […]

Middle-earth: Shadow of War برای اولین بار از بخش آنلاینی بهره می‌برد. اگرچه قرار نیست با دوستان‌تان در منطقه موردور به گشت و گذار بپردازید.

بخش آنلاین Middle-earth: Shadow of War به‌نظر ایده جالبی دارد. شما می‌توانید به قلعه‌های دیگر بازی‌بازان حمله کنید و از قلعه خود نیز دفاع نمایید. نام این بخش Social Conquest نام داشته و شباهت‌هایی به بخش آنلاین بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain دارد. پس از اینکه تمامی ارک‌های موجود در یک قلعه را شکست دادید، می‌توانید قلعه خود شخصی سازی کنید. شما می‌توانید فرمانده تازه‌ای برای آن قلعه از سپاه خود انتخاب کنید و همچنین آن را بهبود و ارتقا ببخشید تا گرفتن آن سخت‌تر شود. پس از اینکه قلعه خود را شخصی سازی کردید، در صورتی که خودتان بخواهید، می‌توانید قلعه خود را آپلود و به‌صورت آنلاین در دسترس بقیه بازی‌بازان قرار دهید تا آن‌ها بتوانند به آن حمله کنند.

این بخش دارای دو قسمت است: نخست بخش friendly conquests که در آن بازی‌بازان در صورت حمله به قلعه شما یا حمله شما به قلعه دیگران اتقاقی برای سربازان و فرمانده‌شان نمی‌افتد یعنی اگر در دفاع یا حمله کشته شوند پس از اتمام حمله دوباره به جایگاه خود برمیگردند، طبیعتا جایزه پیروزی یا دفاع نیز کمتر است. قسمت دوم ranked conquests نام داشته که دارای جدول رده بندی و امتیاز دهی است و همچنین جایزه‌های بسیار بهتری به شما می‌دهد اما ریسک این وجود دارد که فرمانده و دنبال کنندگان خود را از دست بدهید یعنی در صورت کشته شدن آن‌ها در جنگ دیگر باز نمیگردند.

اگر در جنگ Social Conquest پیروز شوید به شما صندوقچه‌ای داده می‌شود که در آن حاوی آیتم‌های تازه و دنبال کنندگان جدید است. بخشی به نام Vendettas نیز وجود دارد که در آن شما یکی ارک‌هایی که دوستان‌تان را کشته به چالش می‌کشید.

شما می‌توانید ۴۰ دقیقه از گیم‌پلی بازی که ویژگی‌ها و مهارت‌های مختلفی را نشان می‌دهد در اینجا مشاهده کنید.

در دیگر اخبار منتشر شده از بازی مورد انتظار Middle-earth: Shadow of War، می‌توان به خبر جزئیات فروشگاه و پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای بازی، مشخص شدن صداپیشگان و کیفیت اجرایی آن برروی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس (با رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۳۰ بر ثانیه اجرا می‌شود) اشاره کرد. نمایش بازی در کنفرانس مایکروسافت در E3 2017 نیز از اینجا قابل مشاهده است. ویدیوی گیم‌پلی دیگری نیز در اینجا قابل دیدن است.

همچنین طبق اعلام توسعه‌دهندگان Middle-Earth: Shadow Of War بازی آن‌ها تکمیل کننده افسانه‌های تالکین خواهد بود. طبق گفته‌ی شرکت برادران وارنر، Troy Baker برای صداپیشگی Talion بازگشته است و Alastair Duncan که در Westworld حضور دارد، به‌عنوان Celebrimbor ایفای نقش می‌کند. Laura Bailey نیز با سابقه‌ی کار برروی Injustice 2 و Uncharted 4، صداپیشگی Eltariel را بر عهده دارد. همچنین Kumail Ninjiani و Pollyanna McIntosh عضو تیم صداگذاری Shadow of War هستند. مایکل دِ پلاتر (Michael de Plater) از استودیوی مونولیث (Monolith) در گفتگو با «EDGE»، در خصوص جاه‌طلبی‌های بازی Middle-Earth: Shadow of War و همچنین پیشرفت‌هایی که وی در نظر دارد این عنوان در قیاس با نسخه‌ی اول خود، یعنی Middle-Earth: Shadow of Mordor، کرده که در اینجاقابل مشاهده است.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

منبع متن: gamefa