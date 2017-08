سومین بسته‌ی الحاقی عنوان Call of Duty: Infinite Warfare به نام Absolution که ماه پیش، اول برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شد، اکنون برای ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی نیز در دسترس می‌باشد. این بسته شامل چهار نقشه‌ی جدید به اسم Fore، Permafros، Bermuda و Ember (نسخه‌ی بازسازی شده نقشه Resistance از Modern Warfare 3) برای بخش چند نفره‌ی بازی و همچنین یک […]

سومین بسته‌ی الحاقی عنوان Call of Duty: Infinite Warfare به نام Absolution که ماه پیش، اول برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شد، اکنون برای ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی نیز در دسترس می‌باشد. این بسته شامل چهار نقشه‌ی جدید به اسم Fore، Permafros، Bermuda و Ember (نسخه‌ی بازسازی شده نقشه Resistance از Modern Warfare 3) برای بخش چند نفره‌ی بازی و همچنین یک بخش جدید زامبی می‌باشد. نقشه‌های جدید بسیار متنوع هستند و هم برای اسنایپ کردم و هم مبارزات نزدیک تطبیق داده شده‌اند.

بخش جدید زامبی، که از زامبی‌های موجود در سرزمین فضایی بازی پایه شروع می‌شود، Attack of the Radioactive Thing (حمله به موضوع رادیواکتیو) خوانده می‌شود. پس زمینه اینبار بر اساس فیلمی ساخته شده در سال ۱۹۵۰ به نام Mistress of the Dark Elvira با بازی Cassandra Peterson می‌باشد.

همچنین یک بسته‌ی الحاقی دیگر نیز قرار است برای Call of Duty: Infinite Warfare قبل از عرضه Call of Duty: WW2 و در ۳ نوامبر منتشر شود. عنوان Call of Duty: WW2 توسط Sledgehammer در دست توسعه می‌باشد و قرار است این سری را بار دیگر به جنگ جهانی دوم بازگرداند. همچنین گفته شده است که بخش زامبی آن سخت تر و ترسناک تر از زامبی مفرح Infinite Warfare خواهد بود!

منبع متن: gamefa