با نمرات و نقدهای Batman: The Enemy Within - Episode 1 همراه باشید

عنوان Batman : The Enemy Within توسط استودیو Telltale Games در مراسم Comic Con 2017 معرفی گردید و دیروز اپیزود نخست این بازی تحت عنوان The Enigma برای سه پلتفرم PC، PS4 و Xbox One منتشر شد. مراجع و وبسایت‌های مختلف نیز نقد و بررسی‌ها و امتیازات خود از بازی را منتشر کرده‌اند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.





DarkStation : 100

اکشن‌ها به موقع هستند و داستان هم واقعا سعی دارد که دنیای بتمن را گسترش دهد. مکانیک‌های ارتباطی جدید بین شخصیت‌ها نیز لایه‌ی دیگری به تعاملات افزوده است. اگر فصل نخست را بازی کرده‌اید، تجربه‌ی Batman : The Enemy Within برایتان واجب است.

TheSixthAxis : 90

Attack of the Fanboy : 90

GameSpew : 90

God is a Geek : 90

IGN : 82

ای کاش این فرصت به من داده می‌شد تا معماهای بیشتری از Riddler را حل کنم (چون بهرحال این سنت همیشگی بازی‌های ماجراجویی است). اما هیجان و درام بازی، باعث شده که اپیزود نخست The Enemy Within سربلند بیرون بیاید. علاوه بر این شروع قوی بازی و ماجرای جوکر نیز مرا هیجان‌‌زده کرد و منتظر این هستم که ببینم در ادامه چه ماجرایی بر سر ساکنان شهر گاتهام پیش خواهد آمد.

Game Revolution : 80

USgamer : 80

GameSpot : 80

The Enigma یک اپیزود آغازین موفق برای داستان بتمن است و نسبت به تلاش‌هایی که Telltaleدر فصل اول داشت، جاه‌طلبی بیشتری به خرج داده.

Everyeye.it : 78

COGconnected : 75

Trusted Reviews : 70

Telltale فصل دوم Batman را با تمام قدرت آغاز کرده. یعنی اگر همه چیز درست باشد، این فصل یک موفقیت کامل خواهد بود.

Vandal : 70

Twinfinite : 70

Destructoid : 70

Game Informer : 65

The Enigma همانند اسمش از آغاز تا پایان مبهم و گنگ است. گرچه در سرتاسر این اپیزود، Telltaleی بودن بازی مشهود است؛ اما گاهی اوقات میل زیاد به متفاوت بودن، بیش از حد ابراز می‌شود و همین موضوع تاثیر منفی بر روی داستان می گذارد. با اینحال رازهای زیادی در بازی وجود دارد و روایت‌ درگیرکننده پتانسیل بالای فصل دوم را نشان می‌دهد.

GamesBeat : 60

We Got This Covered : 50

تعدادی توسعه داستانی جالب نمی‌تواند اپیزود نخست Batman: The Enemy Within را که یک بازی خسته‌کننده است و تکنیک‌های همیشگی Telltale را به طرز ساده‌انگارانه‌ای تکرار می‌کند نجات دهد.

منبع متن: pardisgame