معرفی حرکات ویژه و تخریب محیط در عنوان The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia

شرکت باندای نامکو (Bandai Namco)، اطلاعات و تصاویر جدیدی از عنوان The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia منتشر کرده، که نشان دهنده حرکات ویژه و تخریب‌پذیری محیط در این عنوان هستند.

در ادامه می‌توانید تصاویر و اطلاعات منتشر شده از این عنوان را مطالعه کنید.

تخریب «فوق‌العاده» میدان نبرد

در این عنوان با دشمنانی که سر راه شما قرار خواهند گرفت، مبارزات بسیار پر زرق و برقی خواهید داشت. بالا گرفتن شایعات در میان مردم بریتانیا (در مورد شخصیت‌ها و اعمال شما)، باعث پیشروی داستان بازی می‌شود. با بهره‌گیری کامل از حملات مخصوص خود، شما می‌توانید از مبارزات هیجان‌انگیزی لذت ببرید.

-به هنگام مبارزه کردن، میدان نبرد را نیز نابود کنید! با تخریب بیشتر محیط، احتمال دارد «اتفاق خوبی» برای شما بی‌افتد.

-با بدست آوردن Magic Crystals (کریستال‌های جادو)، شما می‌توانید مهارت‌های خود را به هر نحوی که دوست دارید، قوی کنید.



مبارزات بسیار پر زرق و برق

ضربات بسیار ویژه و جادویی به نام «Deadly Sin Shots» برای هر شخصیت فراهم شده، که به هنگام اجرا تمامی صفحه را در بر خواهند گرفت.

-ضربه Deadly Sin Shot شخصیت ملیوداس

-ضربه Deadly Sin Shot شخصیت بان

در کنار این ضربات مخصوص، تکنیک‌های بزرگ دیگری نیز در این عنوان حضور خواهند داشت.

-تکنیک مخصوص شخصیت کینگ

-تکنیک مخصوص شخصیت بان

نسخه غربی عنوان The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia، قرار است اوایل سال ۲۰۱۸ در مناطق آمریکای شمالی و اروپا، به صورت انحصاری برای پلتفرم پلی‌استیشن ۴ منتشر شود. شرکت باندای نامکو، هنوز در مورد تاریخ عرضه نسخه ژاپنی این عنوان چیزی نگفته است.

منبع متن: gamefa