صحبت سازندگان در مورد داستان و درجه سختی عنوان The Evil Within 2.

The Evil Within عنوانی در سبک وحشت و بقا به کارگردانی آقای شینجی میکامی خالق سری Resident Evil، که در سال ۲۰۱۴ عرضه شد و قطعا تجربه‌ای فوق‌العاده بود؛ اما بسیاری از ویژگی‌های آن می‌توانست بهتر پیاده‌سازی شوند. بنظر می‌رسد تیم سازنده از اشتباهات گذشته درس عبرت گرفته‌اند، و The Evil Within 2 که قرار است در سال جاری منتشر شود در نظر دارد تا به بهترین عنوان در سبک خویش بدل شود.

آقای شینجی میکامی و کارگردان نسخه دوم بازی آقای جان یوهانا (John Johanas) در گفتگو با مجله فامیتسو، توضیح دادند که چگونه تیم سازنده بازی در حال جذاب‌تر کردن تجربه عنوان The Evil Within 2 است. در مورد گیم‌پلی بازی صحبت شد، آن‌ها تائید کردند که بازیکنان نسبت به گذشته آزادی عمل بیشتری برای تکمیل مراحل در اختیار خواهند داشت، و قرار نیست مجبور باشند که تنها به روش‌های مخفی‌کاری و یا مبارزه عمل کنند. براساس گفته‌های میکامی و یوهانا تمرکز اصلی The Evil Within 2 برروی داستان‌سرایی است.

تیم سازنده تنها به‌دنبال ترسناک‌تر کردن بازی به نسبت گذشته نیست، بلکه در صدد است تا داستان نسخه اول را به بهترین شکل ممکن ادامه دهد. همچنین طی این مصاحبه اشاره شد که بخش دوم بازی داستانی به مراتب درگیر کننده‌تر خواهد داشت و تیم سازنده این توصیه را دارند که بخاطر درجه‌سختی بازی از تجربه آن غافل نشوند. صحبت از درجه‌سختی‌های بازی به میان آمد، تائید شده است که بازی دارای سه درجه‌سختی Survival، Casual و Nightmare خواهد بود که در همان ابتدای کار در دسترس می‌باشند.

عنوان The Evil Within 2 قرار است در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شود.

منبع متن: gamefa