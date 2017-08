آهنگسازان بازی Life is Strange: Before the Storm مشخص شدند

یکی از مواردی که بازی Life is Strange به خاطر آن شناخته شده است، موسیقی متن احساسی و زیبای آن است. البته، این چیزی‌ست که از نسخه پیش‌درآمد آن که با نام Life is Strange: Before the Storm شناخته می‌شود نیز انتظار می‌رود. به تازگی اعلام شده که گروه Daughter که در زمینه موسیقی پاپ/فولک […]

یکی از مواردی که بازی Life is Strange به خاطر آن شناخته شده است، موسیقی متن احساسی و زیبای آن است. البته، این چیزی‌ست که از نسخه پیش‌درآمد آن که با نام Life is Strange: Before the Storm شناخته می‌شود نیز انتظار می‌رود. به تازگی اعلام شده که گروه Daughter که در زمینه موسیقی پاپ/فولک فعالیت دارد، وظیفه ساخت موسیقی متن بازی Life is Strange: Before the Storm را بر عهده داشته است.

Daughter نام گروهی انگلیسی مستقر در لندن است که تاکنون دو آلبوم، چهار آلبوم کوتاه و چندین تک آهنگ منتشر ساخته‌اند. موسیقی متنی که این گروه برای بازی Life is Strange: Before the Storm نواخته‌اند، در قالب آلبومی با عنوان Music from Before the Storm در دسترس قرار خواهد گرفت. این آلبوم از روز جمعه ۱۰ شهریور ماه (۱ سپتامبر ۲۰۱۷)، یک روز پس از انتشار نخستین قسمت از این بازی، برای خرید به صورت دیجیتالی در دسترس قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که در حال حاضر امکان پیش‌خرید این آلبوم نیز مهیاست.

گروه Daughter علاوه بر ساختن موسیقی متن بازی Life is Strange: Before the Storm، چندین ترانه نیز برای آن خوانده‌اند و شاهد حضور برخی از موسیقی‌های لایسنس شده از خواننده‌های مطرح دیگر نیز در آلبوم موسیقی متن این عنوان خواهیم بود. بی‌شک طرفداران، ترانه اعداد (Numbers) از گروه Daughter در تریلر نمایش داده شده از بازی Life is Strange: Before the Storm در جریان رویداد E3 را به خاطر دارند. لازم به ذکر است که گروه نامبرده، اخیراً از ترانه‌ای جدید تحت عنوان بسوزانش (Burn it Down) برای این بازی رونمایی کرده است که در آلبوم موسیقی متن آن نیز قرار خواهد داشت.

نخستین قسمت از بازی Life is Strange: Before the Storm با نام «Awake,» از تاریخ پنج‌شنبه ۹ شهریور ماه (۳۱ آگوست ۲۰۱۷) برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت. در راستای دیگر اخبار مرتبط با این بازی، به تازگی به صورت رسمی تائید شده است که این بازی از کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان ایکس نیز پشتیبانی به عمل خواهد آورد. همچنین نویسنده اصلی این بازی از داستان سه قسمتی آن سخن گفته است که از این نشانی می‌توانید به بررسی و خواندن گفته‌های وی بپردازید.

منبع متن: gamefa