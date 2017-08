بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age با فروش 300 هزار و 714 نسخه رتبه نسخت پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته ژاپن را به خود اختصاص داد.

از جلمه بازی‌های تازه وارد می‌توان به The Great Ace Attorney 2 اشاره کرد که توانست با فروشی 79 هزار و 499 نسخه رتبه چهارم را به دست بیاورد. لازم به ذکر بوده که بازی محبوب و پرطرفدار Crash Bandicoot N. Sane Trilogy نیز جایگاه پنجم را کسب نموده است.

شما در زیر می‌توانید لیست 10 بازی پرفروش این هفته ژاپن را مشاهده کنید. جهت مشاهده لیست کامل به منبع مراجعه فرمایید.

بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age نسخه 3DS با فروش 300 هزار و 714 نسخه

بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age نسخه PS4 با فروش 200 هزار و 798 نسخه

بازی Splatoon 2 با فروش 74 هزار نسخه

بازی The Great Ace Attorney 2با فروش 69 هزار نسخه

بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy با فروش 30 هزار و 384 نسخه

بازی Mario Kart 8 Deluxe با فروش 13 هزار و 764 نسخه

بازی Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy با فروش 12 هزار و 699 نسخه

بازی The Great Ace Attorney 1&2 Limited Edition با فروش 9 هزار و 651 نسخه

بازی Hey! Pikmin با فروش 8 هزار و 493 نسخه

بازی Arms با فروش 5 هزار و 472 نسخه

لیست پرفروش‌ترین کنسول‌های این هفته ژاپن

Switch با فروش 61,933

PlayStation 4 با فروش 43,862

New 2DS LL با فروش 33,871

New 3DS LL با فروش 22,200

PlayStation 4 Pro با فروش 9,077

PlayStation Vita با فروش 4,773

2DS –با فروش 3,740

New 3DS با فروش 1,078

Wii U با فروش 158

PlayStation 3 با فروش 96

Xbox One با فروش 90

منبع متن: pardisgame