غول!… غول آخر!… از آن زمان کودکی که شروع به بازی کردن کردیم و سپس در دوره نوجوانی که در کلوپ ها بازی می کردیم این کلمات را شنیده ایم و در حقیقت با نام بازی ها عجین شده اند. حال میخواست شائوکان در مرحله آخر مورتال کامبت باشد یا باس های مرگبار شینوبی و […]

غول!… غول آخر!… از آن زمان کودکی که شروع به بازی کردن کردیم و سپس در دوره نوجوانی که در کلوپ ها بازی می کردیم این کلمات را شنیده ایم و در حقیقت با نام بازی ها عجین شده اند. حال میخواست شائوکان در مرحله آخر مورتال کامبت باشد یا باس های مرگبار شینوبی و غول آخرهای اراذل اوباش “شورش در شهر.” در واقع از همان زمانی که فهمیدیم بازی اکشن چیست و چه ساختاری دارد، یاد گرفتیم و این موضوع در ذهنمان جا افتاد که در آخر مراحل و بخش های خاصی از بازی، دشمنی می آید که خیلی قوی تر از دشمنان معمولی بازی است که در تعداد بالا آن ها را کشته ایم. دشمنی که ما را به چالش می کشد و البته پاداش بهتری نیز برای شکست دادنش می گیریم و تا او را شکست ندهیم مرحله بازی را پشت سر نخواهیم گذاشت. آن زمان کلمه ای به نام باس و باس فایت مطرح نبود و کلا همه فقط می گفتند غول آخر. در طول سال ها و سال ها انواع و اقسام بازی های مختلف و انواع و اقسام غول آخرهای مختلف را دیدیم و با پیشرفت کردن رسانه های پوشش دهنده حوزه گیم و آشنا شدن بیشتر با مفاهیم و اخبار و تحلیل ها و مقالات صنعت و هنر گیم، کم کم برایمان جا افتاد که باید به این غول آخرها بگوییم “باس” یا Boss که می شود همان رئیس و در واقع آخرش می شود همان غول آخر خودمان، ولی به هر شکل اصطلاح جهانی این مورد در کشور ما نیز جا افتاد و دیگر کمتر کسی است که به باس های بازی بگوید غول یا غول آخر. غول آخر شده است باس و مبارزه با غول آخر هم یعنی باس فایت. حالا با این توضیح کوتاه به سراغ مبحث اصلی این مطلب برویم. البته نه این که پاراگراف بالا مبحث فرعی بود ها، زیرا مبحث اصلی ما در مقاله همان باس ها هستند اما خب باید ریز تر شویم و بگوییم می خواهیم در مورد چه جنبه ای از بازی ها و باس ها و باس فایت های آن ها صحبت کنیم که باعث شده تا تعدادی بازی مختلف را لیست نماییم. در طول تاریخ بازی های رایانه ای همواره بازی های بوده و هستند که از نظر باس فایت ها در وضعیت بسیار بهتر و با کیفیت تری نسبت به دیگر عناوین قرار دارند و در واقع از نظر تعداد باس های باکیفیتی که دارای طراحی عالی و تنوع بالا هستند، برتری محسوسی را در آن ها می بینیم. در واقع اینجا منظور ما بازی که یک یا دو باس بی نظیر و شاهکار دارد نیست، بلکه عناوینی مد نظر ما هستند که وقتی به کل بازی به صورت یک مجموعه نگاه می کنیم، می بینیم که تقریبا تمامی باس های آن ها فوق العاده عالی و پرتعداد و متنوع هستند و خاطرات خیلی خوبی را برایمان با تک تک باس فایت های خود رقم زده اند.

در واقع در این مطلب قصد داریم تا به ۱۲ عدد از بازی هایی که در مجموع دارای برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای بوده اند اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. بازی ها و باس فایت هایی که هر کدام برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب و در جای خود مرگبار هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. در ابتدا باید عرض کنم که قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” به انتخاب بنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. همچنین لازم به ذکر است که از هر فرنچایز سعی شده است تا یک بازی انتخاب شود به غیر از شماره اول لیست که انتخاب بین بازی های آن، بسیار دشوار است و انتخاب هر کدام اجحاف در حق بازی دیگر این فرنچایز است. همچنین باید اشاره کنم که این لیست اصلا در مورد بازی هایی که یک باس بسیار بی نظیر دارند که به عنوان یکی از بهترین باس های تاریخ شناخته می شود نیست، بلکه در مورد بازی هایی است که در مجموع کل بازی، دارای برترین باس فایت ها و جذاب ترین باس فایت ها هستند، یعنی از ابتدا تا انتهای بازی تقریبا تمام باس فایت های آنها معرکه و هیجان انگیز بوده اند و تعداد باس های با کیفیت متعددی دارند.

رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی با باس فایت های سطح پایین را بیاورد و در صدر لیست برترین ها قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد. قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر بازی و باس فایت هایی که بیشتر از آن ها خاطره داشته باشد و به آن ها علاقمند باشد، آنان را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا بازی هایی را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان دنیا در مورد فوق العاده بودن باس های آن ها برقرار است و بدون شک بازی های حاضر در این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به بازی هایی که دارای برترین باس ها هستند، با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی قدرتمند تاریخ از لحاظ باس فایت ها است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. نکته بعدی این که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۲ – Monster Hunter 4 Ultimate

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom – Nintendo

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: Nintendo 3DS

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

اگر بخواهیم به یک ویژگی بارز که در واقع خاصیت و ستون اصلی عناوین سری Monster Hunter اشاره کنیم، آن ویژگی وجود تعداد بسیار بسیار زیادی هیولاهای عظیم و مخوف با تنوعی عالی است و در حفیقت گیم پلی سری عناوین Monster Hunter کاملا ترجمه و معنی اسم آن هستند و فقط و فقط کار شما در باری نابود کردن هیولاهاست، آن هم چه هیولاهایی. باید بگویم انتخاب بین عناوین مختلف این سری محبوب کپکام و نینتندو که همواره برترین باس ها و هیولاها را داشته اند کار بسیار سختی است اما وقتی تحقیق بیشتری در این زمینه به عمل آوردم و از نظرات اغلب بازیبازان در دنیا مطلع شده و دیگر ویدءوها و مطالب در زمینه برترین بازی های دارای برترین باس فایت ها را مشاهده و مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که تقریبا تمامی آن ها در خصوص این موضوع که کدام نسخه این سری برترین باس ها یا هیولاها را دارد و البته کدام بازی این سری لایق بودن در لیست بازی های دارای باکیفیت ترین باس ها است، اتفاق نظر دارند و غالبا نام یکی از شاهکارهای این سری یعنی Monster Hunter 4 Ultimate شنیده می شود. اما از آن جایی که باز هم تا خودم نبینم قانع نمی شوم که بازی را که تجربه نکرده ام در لیستم بگذارم به سراغ ویدءوهای مربوط به باس فایت ها و هیولاهای عظیم Monster Hunter 4 Ultimate رفتم که انصافا هم با دیدن ویدئوهایی از باس ها و هیولاهای این بازی کاملا به این موضوع که Monster Hunter 4 Ultimate شایسته بودن در این مطلب است ایمان آوردم. البته باید بدانید که در این سری خیلی از هیولاها مشترک هستند و از بازی به بازی دیگر با تغییراتی کوچک نقل مکان می کنند ولی هر بار هیولاهای جدیدی نیز افزوده می شوند.

عنوان Monster Hunter 4 Ultimate که قطعا می دانید یک بازی اکشن نقش آفرینی است، به مانند همیشه توسط کپکام ساخته شد و به وسیله خود این شرکت و نینتندو در سال ۲۰۱۴ برای کنسول دستی محبوب Nintendo 3DS منتشر گردید که واقعا هم با بازخوردهای فوق العاده ای چه از سوی منتقدان و چه طرفداران روبرو شد و نهایتا از مجموع نقدها و نمرات خود موفق گردید تا امتیاز متای عالی ۸۶ را کسب نموده و نام خود را به عنوان یکی از برترین عناوین این سری قدیمی مطرح نماید. باید به این موضوع اشاره کرد که در عنوان Monster Hunter 4 Ultimate و به طور کلی عناوین این سری به نوعی نمی توان گفت کدام یک از هیولاهایی که باید آنها را شکست دهیم باس هستند زیرا به این شکل دشمنان در بازی از هم جدا نمی شوند و انواع و اقسام هیولاها از کوچ گرفته تا بزرگ و عظیم وجود دارند که خب قاعدتا مبارزه با هیولاهای عظیم کاری سخت تر و دشوارتر است و می توان به نوعی از آن ها به عنوان باس فایت های بازی یاد کرد. شاید بین بازی های این لیست بیشتری تعداد باس فایت ها یا همان مبارزات با هیولاهای عظیم و بسیار جذاب را در همین بازی Monster Hunter 4 Ultimate شاهد باشیم.

در بازی چیزی حدود ۷۱ هیولا وجود دارد که ۲۰ عدد آن ها شامل هیولاهای کوچک و ۵۱ عدد هیولای بزرگ بین آنها مشاهده می شوند که خب البته در بین هیولاهای بزرگ هم سایزهای مختلفی وجود دارد و برخی از آنها عظیم تر از بقیه هستند و مبارزات دشوارتری را با آن ها در پیش داریم. از گروه های مختلف این هیولاهای مخوف می توان به Elder Dragon ها و Snake Wyvern ها و Flying Wyvern ها و یا Bird Wyvern ها اشاره کرد و اگر بخواهیم نام برخی از دشمنان بزرگتر را برشماریم می توانیم به Tetsucabra و Kushala Daora و Akantor اشاره کنیم که هر یک مبارزاتی جذاب و هیجان انگیز را برای ما رقم زده اند. بدون شک عنوان Monster Hunter 4 Ultimate در تاریخ بازی های رایانه ای، جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه دوازدهم قرار می گیرد.

۱۱ – Bayonetta 2

سازنده: Platinum Games

ناشر: Nintendo

ژانر: Action-adventure hack ‘n’ slash

پلتفرم مقصد: Wii U

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

در میان آی پی ها و فرنچایزهایی که در سال های اخیر و در حقیقت کمتر از یک دهه قبل معرفی و خلق شده اند بدون شک یکی از بزرگترین و برترین آن ها که خیلی زود توانست خود را به عنوان یکی از بزرگترین عناوین هک اند اسلش معرفی کند و شخصیت اصلی بازی که نام او نام بازی است را به نیز به عنوان یکی از محبوب ترین و قدرتمندترین شخصیت های مونث در دنیای بازی های رایانه ای. نخستین بار Bayonetta در سال ۲۰۰۹ با عنوان Bayonetta به دنیای بازی های رایانه ای پای گذاشت و به بازیبازان معرفی شد. عنوانی که توسط Platinum Games ساخته شد و تا به امروز توسط شرکت سگا برای پلتفرم های PlayStation 3, Xbox 360, Wii U و Microsoft Windows منتشر گردید. نسخه دوم این سری توسط نینتندو منتشر گردید و متاسفانه عنوانی انحصاری برای Wii U بود و باعث شد تا طرفداران پرتعداد این سری که با نسخه اول خاطرات زیادی داشتند موفق به تجربه بازی دوم نشوند. عنوان Bayonetta یک بازی جنجالی و بسیار جذاب بود. جنجالی از این جهت که توسط سازنده و خالق سری محبوب “شیطان هم می‌گرید” ساخته شده بود و با آن مقایسه می‌ شد و جذاب از نظر کمبو های فوق‌ العاده پرتعداد و زیاد و زیبا که چندین برابر عناوین هم سبک خود بود و البته جذابیت خود شخصیت اصلی بازی و همین طور باس فایت های بی نظیر و بسیار هیجانی که می توان گفت حتی یک باس فایت ضعیف را نیز در این سری شاهد نبوده ایم.

مخصوصا در مورد باس فایت ها این موضوع در نسخه دوم خیلی بیشتر به چشم می آید و واقعا تک تک باس هایی که در هر مرحله بازی Bayonetta 2 به سراغ آن ها و مبارزه با این هیولاها می روید، یکی از دیگری برتر و جذاب تر هستند و به حدی طراحی زیبا و البته پر از اغراق ژاپنی دارند که هر بازیبازی را شگفت زده می کنند و البته بسیار نیز قدرتمند هستند زیرا که بایونتا خودش یکی از سرسخت ترین شخصیت های تاریخ است و با آن قد کشیده، اسلحه‌های پاشنه کفش‌ هایش و موهای بسیار بلند و جادویی خود که هنگام استفاده از جادو تبدیل به هیولاهای مختلف می‌ شوند، یک شخصیت بسیار خاص و متفاوت از هر شخصیت دیگری است که تاکنون دیده‌ایم و همین خاص بودن و البته بسیار قدرتمند بودن، باعث دو چندان شدن محبوبیت و جذابیت Bayonetta شده است. پس قاعدتا به این ترتیب باید باس هایی که بایونتا با آن ها مبارزه می کند هم نزدیک به سطح توانایی وی باشند تا مبارزات جذابی رقم بخورد که خوشبختانه نسخه دوم بازی از این لحاظ یعنی از نظر باس فایت ها بدون نقص و معرکه است. از برترین و هیجان انگیزترین باس های عنوان بایونتا ۲ می توان به Gomorrah و Masked Lumen و Rodin, The Infinite One و Father Balder و Glamor و Insidious اشاره کرد که البته تعداد زیادی باس های دیگر نیز آن ها را در این شاهکار زیبا همراهی می کنند تا بایونتا را از پای در آورند اما کور خوانده اند!! ساحره به این آسانی ها نمی میرد…

باس فایت هایی که در عنوان دوم بایونتا با آنها روبرو هستیم فوق العاده قدرتمند، سریع و مرگبار هستند و توانایی اجرای تعداد زیادی فنون متفاوت را در اختیار دارند که شاید باید گفت در کمتر عنوانی باس های بازی این مقدار فنون و حملات مختلف دارند و در واقع همان قدر که خود بایونتا با ترکیب حملات نزدیک مرگبار و سریع با سلاح های گرمی که به کفش هایش متصل است و قابلیت های جادویی که دارد، صدها کمبوی ترکیبی مختلف را خلق می کند، باس های بازی نیز با انواع قایلیت های قدرتمند و جثه های عظیمی که معمولا دارند مبارزات دشواری را برای بازیباز رقم می زنند و خوشبختانه تعداد این باس های لذتبخش و هیجان انگیز زیاد است و این گونه نیست که تنها یکی دو باس خوب در بازی ببینیم بلکه تقریبا همگی باس فایت های بازی عالی هستند و دلیلی قرار گرفتن Bayonetta 2 در لیست ما نیز همین است که تعدد باس فایت های معرکه در آن به چشم می خورد. بدون شک عنوان Bayonetta 2 در تاریخ بازی های رایانه ای، جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه یازدهم قرار می گیرد.

۱۰ – Batman Arkham Asylum

سازنده: Rocksteady Studios, WB Games Montréal

ناشر: Warner Bros. Interactive Entertainment

ژانر: Action-adventure Open World

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۰۹

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

مگر می شود در بازی یا فیلمی پای جوکر به عنوان شخصیت منفی و باس اصلی بازی مطرح باشد و آن فیلم یا بازی در لیست برترین بازی های دارای باس های عالی و برترین حضور شخصیت منفی در یک فیلم، نباشند. خیر ممکن نیست. جوکر، پدر جنون است. جنونی محض و ناب که با بی رحمی، سنگدلی، میل به جنایت و قتل و در راس همه این ها درگیری با بتمن ترکیب شده است تا یک شخصیت دیوانه و پلید به نام جوکر را پدید آورد. هیچ چیزی به جز جنایت برای جوکر معنایی ندارد و جالب اینجاست که بر خلاف خیلی از نقش های منفی حتی بسیار محبوب و قدرتمند، وی به هیچ وجه به دنبال پول نیست. صحنه ای که در فیلم شوالیه تاریکی وی یک کوه از اسکناس را آتش می زند کاملا بیانگر آن است که جوکر دیوانه ای است که تنها عطش سیری ناپذیری برای جنایت دارد. وی وجود خود را به نوعی در گروی وجود بتمن تعریف می کند و اعتقاد دارد که او باید باشد تا جوکر و جنایت ها و نیت های شوم او معنی پیدا کنند و در حقیقت وی زیاد تمایلی به مرگ بتمن ندارد هر چند که چندان هم به این موضوع در مواردی بی میل نیست. البته شاید به درستی بگویید که این مطلب مربوط به عنوانی که دارای یک باس عالی و یا یک شخصیت منفی عالی باشد نیست و عنوانی باید در این لیست قرار بگیرد که تقریبا تمامی باس هایش معرکه باشند. نگران نباشید.. حتما همین طور است…

از شاهکاری به نام Batman Arkham Asylum صحبت می کنیم. بردن همین نام کافیست تا خیالتان راحت شود که این بازی کاملا به حق شایسته بودن در این لیست است. تنها مبارزه با مترسک را به یاد بروید که چه طراحی بی نقص و بی نظیری داشت و چگونه کابوس ها و ترس بتمن را بر علیه او استفاده می کرد. نسخه اول از ۳ گانه شاهکار بتمن آرکام ساخته راک استدی که یکی از بهترین و افسانه ای ترین ۳ گانه های تاریخ بازی هاست، عنوان Batman Arkham Asylum بود که بدون شک یکی از برترین عناوین اکشن ماجرایی ابرقهرمانی در تاریخ بازی های رایانه ای است و دست کمی از شاهکار دوم این سری آرکام سیتی هم ندارد و چه بسا در زمینه باس ها بهتر از آن نیز هست. Batman Arkham Asylum که سال ۲۰۰۹ برای پلتفرم های نسل هفتم یعنی PlayStation 3, Xbox 360 و رایانه های شخصی و همین طور Wii U عرضه شد و بعدا نیز در قالب یک مجموعه همراه آرکام سیتی برای دو کنسول نسل هشتمی سونی و مایکروسافت نیز منتشر گردید، خیلی راحت توانست تا لقب یکی از برترین بازی های سال ۲۰۰۹ و یکی از برترین عناوین ابرقهرمانی تاریخ را به خود اختصاص دهد و امتیاز متای باورنکردنی ۹۲ را کسب نماید.

در Batman Arkham Asylum برخی از برترین باس فایت های ممکن با برخی از محبوب ترین دشمنان بتمن تجربه کردیم. مبارزه بسیار جذاب و هیجان انگیز با Bane را به خاطر دارید؟ نبرد با عاشق دیوانه جوکر یعنی Harley Quinn. نبرد با تمساح غول پیکر متنفر از بتمن یعنی Killer Croc یادتان هست؟ مگر می شود آرکام اسیلوم را بازی کرد و از Poison Ivy گذشت؟ Twin Titans را در اواخر بازی شکست دادیم. اما از تمام اینها که بگذریم در راس همه باس فایت های این بازی بدون شک باس فایت آخر بازی با The Joker ایت که خودنمایی می کند و هر بازیبازی را شیفته و جذب خود می کند، هم به دلیل شخصیت خاص جوکر و هم به دلیل نوع مبارزه و تغییر ظاهری شدید جوکر و تبدیل او به یک موجود عظیم و همینطور تغییر فازهای مبارزه، این باس فایت به یکی از به یادماندنی ترین باس های سری آرکام و بازی های ابرقهرمانی تبدیل شده است که البته کلی باس قدرتمند دیگر را نیز در کنار خود در آرکام اسایلوم می بیند. بدون شک عنوان Batman Arkham Asylum در تاریخ بازی های رایانه ای، جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه دهم قرار می گیرد.

۹ – Final Fantasy X

سازنده: SQUARE ENIX

ناشر: SQUARE ENIX

ژانر: JRPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 2, PlayStation Vita, PlayStation 3 ,PlayStation 4، رایانه های شخصی

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

همواره و در طول تاریخ ۲۹ ساله فرنچایز Final Fantasy، بازی های این سری دارای برترین و حماسی ترین و افسانه ای ترین باس فایت ها بوده اند و مبارزاتی بسیار جذاب و زیبا را برای ما رقم زده اند که تا سال ها از خاطر نخواهیم برد. گزینه های خیلی زیادی از این سری وجود دارد که می توانند به راحتی و یه حق در لیست ما جای بگیرند اما به این دلیل که از هر فرنچایز یک عنوان را در این لیست قرار می دهم (به جز یک مورد) بایستی از عناوین بسیار پرتعداد این سری یک بازی را بر می گزیدم که دارای برترین باس فایت ها بود. وقتی به خاطرات خود از عناوین مختلف Final Fantasy نگاه می کردم و آن ها را در ذهنم مرور می کردم به این نتیجه رسیدم که یک عنوان نسبت به بقیه شایسته تر است و تصمیم گرفتم تا Final Fantasy X را در لیست خود قرار دهم. Final Fantasy X به واقع یکی از بی نظیر ترین بازی هایی بود که در نسل ششم وجود داشت و همچنین نسخه بازسازی شده آن در نسل هشتم نیز نشان از این داشت که هنوز هم زیبایی این بازی کهنه نشده است و حرف هایی برای گفتن دارد. این عنوان نه تنها فقط در زمینه باس فایت ها بلکه در تمامی بخش های دیگر نیز یکی از بهترین بازی های تاریخ است. Final Fantasy X که در سبک نقش آفرینی ژاپنی قرار دارد توسط Square Enix ساخته شد و در سال ۲۰۰۱ توسط این کمپانی به طور انحصاری برای پلتفرم PlayStation 2 منتشر گردید.

البته در دسامبر ۲۰۱۳ یک نسخه بازسازی و ریمستر شده از دو عنوان زیبای Final Fantasy X و Final Fantasy X-2 در قالب یک مجموعه ارزشمند به نام Final Fantasy X | X-2 HD Remaster برای پلتفرم های PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita و رایانه های شخصی با سیستم عامل ویندوز عرضه شد تا دارندگان کنسول های نسل هشتم و یا کسانی که به هر دلیلی نتوانسته اند این بازی ها را تجربه کنند و اکنون می خواهند که به این دنیای فانتزی قدم بگذارند، کاملا شرایط برای آن ها فراهم باشد و بازی را با یک کیفیت بهتر تجربه کنند. طراحی تمامی باس های بازی از فرم کلی آن ها گرفته تا ریزترین جزییاتشان به زیباترین شکل ممکن انجام شده است و شما را شیفته خود می کند و علاوه بر این زیبایی ظاهری که یکی از خصوصیات همیشگی این سری است، در زمینه گیم پلی این باس ها بی نظیر بودند و برخی از آنها به معنای واقعی شما را به چالش می کشیدند و نیاز به حداکثر تمرکز و تاکتیک شما داشتند. Final Fantasy X همچنین یکی از خوش گرافیک ترین عناوینی بود که بر روی کنسول پلی استیشن ۲ منتشر گردید و با داستان عالی، گیم پلی فوق العاده و گرافیک چشم نواز موفق شد تا به یکی از خاطره انگیز ترین بازی های این سری بین بازیبازان تبدیل شود و تا همیشه در یاد و خاطره ما باقی بماند. طراحی ظاهری و صورت شخصیت ها و لباس های آن ها و حرکت موهای آنها در زمان خود بی نظیر بود و به قدری دو شخصیت اصلی بازی زیبا و دوست داشتنی طراحی شده بودند که هر بازیبازی را شیفته خود می کردند.

در دنیای بسیار وسیع و زیبای بازی که فوق العاده با جزییات طراحی شده بود، انواع و اقسام دشمنان مختلف و باس های بی نظیر حضور داشتند و در هر گوشه ای از این دنیای بی نهابت زیبا، چالشی سخت و البته پاداشی عالی در انتظار بازیبازان بود. محیط ها و مناظر بازی به غایت چشم نواز بودند و همچنین نورپردازی نیز برای عنوان در نسل ششم بسیار عالی محسوب می شد. در واقع باید گفت همیشه عناوین سری فاینال فانتزی در تمامی زمینه ها فوق العاده بودند و این موضوع در مورد باس فایت ها نیز مستثنا نیست. همواره در عناوین مختلف فرنچایز Final Fantasy، باس های عظیم و مخوف و چالش برانگیز و البته پرتعداد که همگی هم داارای طراحی بی نظیری بوده اند، یکی از برگ های برنده اصلی این سری محسوب شده اند و بازی های آن همیشه دارای جذاب ترین و هیجان انگیز ترین مبارزات در زمان خود بوده اند. تنها کافیست تا مبارزات بی نظیری که باس هایی مثل Braska’s Final Aeon ،Geosgaeno ،Wendigo ،Penance ،Seymour و Dark Shiva به هماره تعداد خیلی زیادی از باس های معرکه دیگر در بازی Final Fantasy X داشته ایم را به یاد بیاورید تا دلیل قرار گرفتن این بازی و انتخاب آن از بین دیگر عناوین این سری را متوجه شوید. بدون شک عنوان Final Fantasy X در تاریخ بازی های رایانه ای، جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه نهم قرار می گیرد.

۸ – The Legend of Zelda: Ocarina of Time

سازنده: Nintendo

ناشر: Nintendo

ژانر: Action-adventure

پلتفرم مقصد: Nintendo 64, Wii, GameCube، Wii U، Nintendo 3DS، iQue Player

سال انتشار: ۱۹۹۸

امتیاز متا: ۹۹/۱۰۰

کلا بی خیال این موضوع شوید که یک لیست و مطلبی با موضوع ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و خلاصه در مورد هر نوع برترین هایی در دنیای بازی های رایانه ای منتشر گردد و در آن خبری از نام The Legend of Zelda نباشد و اثری از آن نبینیم. به طور کلی نام زلدا با برترین و برترین ها گره خورده است و همیشه در هر لیستی باعث افتخار و سربلندی نیتندو و نینتندو دوستان بوده و هست و خواهد بود. در این مطلب ما هم یک نسخه از سری عناوین زلدا جای می گیرد آن هم بهترین نسخه تاریخ این سری. البته راستش را بخواهید تقریبا تمامی بازی های این فرنچایز می تواند در لیست ما قرار بگیرند اما باید یک نسخه از آن ها را انتخاب می کردیم که کار سختی هم نبود و انتخاب واضح و آشکار برای من و اغلب مقالات و ویدئوهای دیگر با این موضوع، یک شاهکار رویایی، بی رقیب، دست نیافتنی و خاطره انگیز بود به نام The Legend of Zelda: Ocarina of Time. اصلا آدم وقتی دارد اطلاعات بازی را می خواند و به امتیاز متا می رسد مغزش هنگ کردن و سوت کشیدن و … را رد می کند و فقط به عدد متای آن خیره می شود. داداش ۹۹/۱۰۰ ؟ واقعا؟ یعنی کلا بهش ۱۰ دادن دیگه همه. بله، افسانه زلدا، افسانه است. افسانه ای دست نیافتنی و پر از خاطره که خوشبختانه با گذشت زمان کیفیت آن تغییر نکرده و هنوز هم نسخه جدید این بازی یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild می تواند با ۱۰۷ نقد متای ۹۷ بگیرد (The Legend of Zelda: Ocarina of Time تنها ۲۲ نقد دارد که متایش ۹۹ است و اگر بالای ۱۰۰ نقد داشت، شاید اکنون نسخه The Legend of Zelda: Breath of the Wild برترین بازی سری محسوب می شد) و نشان دهد که افسانه زلدا تمام شدنی نیست و نینتندو خوب می داند چکار کند.

اما به هر حال در زمینه باس ها و تعدد باس های با کیفیت هنوز هم که هنوز است The Legend of Zelda: Ocarina of Time حرف اول را می زند و در این شاهکار به قدری باس های عالی و جذاب وجود دارند که هر بازیبازی را از لذت ناب مبارزاتی هیجان انگیز سیراب می کنند. The Legend of Zelda: Ocarina of Time که توسط Nintendo EAD ساخته شده بود توسط شرکت Nintendo در سال ۱۹۹۸ برای نخستین بار روی پلتفرم Nintendo 64 منتشر گردید و بعد از موفقیت تاریخی بازی، در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ برای GameCube و همینطور iQue Player نیز عرضه گردید. پورت گیم کیوب بازی به همراه بخشی به نام Ocarina of Time Master Quest منتشر گردید که در Master Quest سیاهچال ها و پازل های آن مجددا کار و طراحی شده بودند. سپس در سال ۲۰۰۷ بود که بازی برای Wii در دسترس قرار گرفت و سال ۲۰۱۱ نیز Ocarina of Time 3D برای Nintendo 3DS منتشر گردید و نهایتا نیز سال ۲۰۱۵ این عنوان برای Wii U نیز قابل بازی شد. البته نسخه Nintendo 3DS اضافاتی نسبتا پرتعداد و مهم را نسبت به نسخه های وی و وی یو داشت که شامل Ocarina of Time Master Quest با سیاهچال های دوباره طراحی شده مانند نسخه گیم کیوب بودند. در واقع تنها نسخه های گیم کیوب و ۳ دی اس بودند که از این مزیت بهره مند بودند و برای Wii, Wii U و iQue از این خبرها نبود.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time یک اکشن ماجرایی فانتزی با المان های پازل و نقش آفرینی در یک دنیای بزرگ و آزاد بود که واقعا یکی از برترین تجربه های گشت و گذار در دنیای بازی را در تاریخ بازی های رایانه ای به بازیباز هدیه می داد و سرک کشیدن به تمامی گوشه و کنار دنیای بازی به همراه لینک محبوب و دوست داشتنی، بی نهایت هیجان انگیز بود. به واقع این بازی در زمان عرضه هیچ گونه نقصی نداشت و تمامی موارد آن دست به دست هم داده بودند که یک ترکیب کاملا همگون و همراه هم را شکل دهند و از دشمنان بازی گرفته تا سلاح ها و مبارزات آن همگی در بالاترین سطح کیفیت قرار داشتند. باس ها و باس فایت ها نیز از این قائده مسثنی نبودند و در بازی شاهد حضور تعداد زیادی باس فایت بودیم که یکی از دیگری با کیفیت تر و جذاب تر بود و واقعا گاهی لینک را به چالش می کشیدند. از برترین باس های این عنوان بی نظیر می توان به Phantom Shadow Beast: Bongo Bongo ،Subterranean Lava Dragon: Volvagia ،Infernal Dinosaur: King Dodongo ،Sorceress Sisters: Twinrova Second Form ،Great King of Evil: Ganondorf و البته نهایتا Ganon مخوف و مرگبار اشاره کرد که هر کدام جزو برترین باس فایت هایی هستند که در تاریخ بازی ها دیده ایم و تازه این ها تنها چند عدد از باس ها هستند که نام بردیم. بدون شک عنوان The Legend of Zelda: Ocarina of Time در تاریخ بازی های رایانه ای، جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه هشتم قرار می گیرد.

۷ – Devil May Cry 3: Dante’s Awakening

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom

ژانر: Action-adventure game, Hack and slash

پلتفرم مقصد: PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۰۵

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰

اصولا کمتر ممکن است که لیستی در مورد برترین ها در حوزه بازی های رایانه ای نگارش گردد و نامی از سری بی نظیر Devil May Cry در آن به چشم نخورد. حال میخواهد برترین عناوین هک اند اسلش تاریح، برترین و محبوب ترین شخصیت های اصلی بازی ها، برترین و محبوب ترین شخصیت های منفی بازی ها یا حتی خوشتیپ ترین و خوش لباس ترین شخصیت های دنیای بازی های رایانه ای باشد و چه به مانند این موضوع، درباره برترین بازی های تاریخ که در مجموع روند کلی بازی بیشترین تعداد باس های باکیفیت و جذاب را دارند. عناوین سری Devil May Cry از همان نسخه اول دارای باس فایت های معرکه ای بودند و همیشه شاهد مبارزه دانته و البته یک بار هم Nero با باس های فوق العاده عالی عناوین Devil May Cry بوده ایم. اما اگر قصد داشته باشیم که در این سری عنوانی زا که دارای ببشترین تعداد باس باکیفیت است انتخاب نماییم رقابت سختی بین نسخه Devil May Cry 3: Dante’s Awakening و Devil May Cry 4 ایجاد می شود که با مقایسه دقیق تر این دو بازی و مرور باس های آنها، مشاهده میکنیم که کفه ترازو مقداری به سمت نسخه سوم سنگین تر می شود زیرا برخی باس های بی نظیر مانند سگ ۳ سر (Cerebrus) یا مبارزه افسانه ای با ویرجیل به عنوان باس نهایی و همین طور یک باس فایت عالی که دو برادر (Agni and Rudra) با هم همراه می شوند را دارد که باعث شده تا Devil May Cry 3: Dante’s Awakening در لیست ما قرار بگیرد.

عنوان زیبای Devil May Cry 3: Dante’s Awakening که به نوعی می توان گفت برترین بازی کل سری نیز هست طبق معمول توسط کپکام ساخته شد و توسط همبن کمپانی بزرگ ژاپنی در سال ۲۰۰۵ ابتدا برای پلی استیشن ۲ منتشر گردید و بازخوردهای فوق العاده ای را نیر از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود که نهایتا منجر به کسب امتیاز متای عالی ۸۷ گردید اما به شحصه اعتقاد دارم که کمترین و پایین ترین امتیازی که این عنوان لایقش است ۹۰ می باشد. در عنوان Devil May Cry 3: Dante’s Awakening ماجرای درگیری دانته با ورجیل را شاهد بودیم که می خواست کاملا دروازه جهنم را به روی زمین باز کند و تمام شیاطین را به قلع و قمع انسان ها روانه نماید و ما با کمک دانته نباید اجازه می دادیم این هدف به طور کامل انجام شود و دیگر نتوان جلوی آن را گرفت زیرا که مقداری از این دروازه باز شده بود و انواع شیاطین و هبولاها به زمین آمده بودند اما نمی دانستند دانته کاری می کند که شیاطین هم بگریند! در جریان بازی و روند رسیدن به ورجیل کلی باس های مختلف وجود داشتند که باید یکی یکی آن ها را از پیش روی بر می داشتید تا نهایتا به باس فایت افسانه ای و حماسی با ورجیل برسید.

واقعا باید گفت تک تک باس های Devil May Cry 3: Dante’s Awakening یکی از دیگری بهتر بودند و تنها کافیست تا نام هایی مثل Doppelganger و Beowulf و Hell Vanguard و Gigapede و Geryon و Lady و Leviathan و مبارزاتی که با آن ها داشتیم را به یاد بیاوریم تا دلبل وجود این بازی در لیست ما را کاملا درک نمایید. جالب بود که با شکست هر کدام از این باس ها دانته سلاح یا استایل خاصی را بر اساس آن باس به دست می آورد که بسیار جذاب بودند. شمشیر دوتایی Agni&Rudra که از شکست دو برادر با همین نام ها به دست آوریم به خاطردارید؟ یا گیتار الکتریک معرکه ای که از شکست Nevan کسب می کردیم. صحبت از گیتار الکتریک شد و باید گفت موسیقی های Devil May Cry 3: Dante’s Awakening نیز شاهکار بودند و قطعات هوی متال عالی و بسیار هماهنگ با ریتم و فضای بازی، جذابیتی دو چندان به بازی و مبارزات آن می بخشبدند. در راس باس ها نیز که مبارزه نهایی با ورجیل بود که یک باس فایت به معنای واقعی چالش برانگیز و بسیار سریع و جذاب بود و هیجان بی نظیری داشت. بدون شک عنوان Devil May Cry 3: Dante’s Awakening در تاریخ بازی های رایانه ای، جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه هفتم قرار می گیرد.

۶ – Resident Evil 4

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom

ژانر: Survival horror, Third-person shooter

پلتفرم مقصد: GameCube, PlayStation 2, Microsoft Windows, Wii, Zeebo, iOS, PlayStation 3, Xbox 360, Android, PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۰۵

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰

می رسیم به یکی از بزرگترین و محبوب ترین فرنچایزهای تاریخ و یکی از بزرگترین و “تاثیرگذارترین” بازی هایی که هنر هشتم به خود دیده است و در حقیقت می توانیم آن را جزو یکی از بازی های جریان ساز و انقلابی در زمینه بازی های شوتر سوم شخص و وحشت بقای مدرن قلمداد کرد. صحبت از Resident Evil 4 است… شاهکار سبک وحشت بقا و شوتر سوم شخص مدرن که در سال ۲۰۰۵ توسط کپکام و استاد شینجی میکامی ساخته شده و توسط خود کپکام نخستین بار برای پلی استیشن ۲ منتشر گردید اما این بازی به حدی نام و آوازه و محبوبیت دارد که تا امروز و به نسل هشتم نیز رسیده است و پلتفرمی نیست که این بازی روی آن موجود نباشد! همانطور که قبلا نیز بارها این موضوع را شنیده اید و به آن واقف هستید، زمانی که عنوان Resident Evil 4 منتشر گردید سیستم بازی های شوتر سوم شخص بر پایه کاورگیری و شلیک از دوربین روی شانه و … وچود نداشت و اگر خاطرتان باشد بازی های سوم شخص به مانند ۳ نسخه قبلی خود فرنچایز رزیدنت اویل از دوربین هایی ثابت که در نماهایی مختلف فیکس شده بودند و شخصیت از زیر یک دوربین به دوربین بخش بعدی می رفت و تصویر، او را دنبال می کرد. دقیقا مانند وقتی که شخصی در اتاق هایی که پر از تلویزیون های مربوط به دوربین های مختلف یک ساختمان بزرگ است نشسته و دارد تصویر حرکت یک نفر را در دوربین های بخش های مختلف ساختمان دنبال می کند. در واقع در نسخه های قبلی رزیدنت اویل و خیلی از بازی های سوم شخص، ما شخصیت بازی را در واقع انگار از این دوربین ها می دیدیم و دنبال می کردیم. اما با نسخه چهارم بود که انقلابی در شوترهای سوم شخص صورت گرفت و دوربین به پشت شخصیت اصلی بازی آمد.

در بازی Resident Evil 4، خالق این فرنچایز بی نظیر وحشت بقا و سازنده هر ۴ نسخه اول سری، یعنی استاد شینچی میکامی هنرمند، بزرگ و گرانقدر، اولین بار و بدون هیچ گونه الگو برداری، سیستم قرار دادن دوربین در پشت سر شخصیت اصلی و دوربین روی شانه در مبارزات سوم شخص را پایه ریزی کرد و در حقیقت استاد میکامی، استاندارد جدیدی را به سبک شوتر سوم شخص آورد و سطح این عناوین را ارتقا بخشید. باید گفت بعد از بازی Resident Evil 4 بود که تمام بازی های خوب شوتر سوم شخص که امروز می بینیم یکی یکی عرضه شدند و با استفاده صحیح از این سیستم و بهبود آن، مبارزاتی بسیار جذاب را خلق کردند. اما به هر حال همیشه اولین بودن از همه چیز مهم تر است. با انتشار Resident Evil 4، خیلی زود مشخص گردید که این بازی یکی از برترین بازی های کل تاریخ در تمام سبک هاست و به نوعی پدر بازی های شوتر سوم شخص مدرن و همین طور پدر عناوین وحشت بقای مدرن است. کسب امتیاز متای ۹۶ کار هر بازی و بازیسازی نیست. امتیاز متای ۹۶ یعنی بایوشاک و عناوینی در سطح آن که بدون شک Resident Evil 4 یکی از همان هاست و تا ابد در قلب بازیبازان نامش جاودانه است و خالقش یعنی استاد میکامی همواره مورد احترام کل صنعت بازی بوده و هست و خواهد بود. Resident Evil 4 عنوانی است که وقتی برای نسل ۸ عرضه می شود و آن را بازی می کنید هنوز شگفت زده تان می کند که این بازی چطور برای پلی استیشن ۲ بوده است و هنوز که هنوز است از خیلی عناوین جدید برتر و لذتبخش تر و با کیفیت تر است.

قطعا یکی از اصلی ترین و شاخص ترین دلایلی که باعث محبوبیت و موفقیت بی نظیر این عنوان شده است باس فایت های پرتعداد و بی نهایت جذاب و متنوع آن هستند که برخی از آن ها جزو برترین باس فایت های تاریخ به حساب می آیند. مگر ممکن است که مبارزه بی نظیر و جاودانه با کراوزر را فراموش کرد و تغییر فازهای فوق العاده آن را از یاد برد. زمانی که او با سرعت تمام از تمام شلیک های ما جاخالی می داد و مدام به ما نزدیک تر می شد. سپس در فاز بعدی از دست ویروسی خود استفاده می کرد و از آن به عنوان سپر جلوی شلیک های ما استفاده کرده و به سمت لیان می آمد تا ضربات مرگباری به او وارد کند. چطور می توان فراموش کرد مبارزه با Del Lago، یعنی همان هیولایی را که در قایق باید با او مبارزه می کردیم و استرسی که برای پیدا کردن او و فهمیدن این که از کدام سمت به ما نزدیک می شود تحمل می کردیم تا قبل از رسیدن به لیان نیزه ای به سمت دهان عظیم و مخوف او پرتاب کنیم، مگر می شود El Gigante را از خاطر برد؟ وای که مبارزه با رامون سالازار لعنتی چقدر جذاب و هیجان انگیز بود. Chief Mendez و Garrador و Verdugo و U-3 / ‘It’ و Saddler را هم که حتما به یاد دارید و دیگر لازم نیست تا به بقیه باس ها اشاره کنیم. درست است که اگر بخواهیم به تک باس برتر سری رزیدنت اویل اشاره کنیم بدون شک نام نمسیس را خواهیم آورد اما از لحاظ باس فایت های کل بازی و پرتعداد بودن و متنوع بودن آنها، برترین نسخه، بازی چهارم این مجموعه است. بدون شک عنوان Resident Evil 4 در تاریخ بازی های رایانه ای، جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه ششم قرار می گیرد.

۵ – Bloodborne

سازنده: From Sodtware

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation ۴

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

از همان زمانی که نخستین تریلرها از بازی جدید میازاکی که ابتدا نامش Project Beast بود و سپس نامش Bloodborne شد را مشاهده کردیم، فهمیدیم که یک شاهکار دیگر در راه است و از همان موقع هیچ کسی و هیچ منتقدی و هیچ بازیبازی نبود که نداند این بازی یک عنوان بی‎نظیر خواهد بود و کسی در موفقیت آن شک نداشت. زمان گذشت تا بازی منتشر شد و همان‎طور که همه انتظار داشتند نیز شد و تحسین‎ها و نمرات عالی بود که پشت سر هم برای این شاهکار انحصاری ردیف می‎شدند و Bloodborne موفق شد تا امتیاز متای فوق‎العاده ۹۲ را کسب نماید و در بین برترین عناوین سونی و From Software جای بگیرد. بدون شک استودیو From Software و در راس آن ها هیدتاکا میازاکی، اکنون یکی از برترین استودیوهای سازنده بازی در این صنعت هستند که این را با قرار گرفتن چند باره در بین کاندیداهای برترین سازنده سال و همچنین قرار گرفتن بازی انحصاری پلی استیشن ۴ یعنی Bloodborne در بین کاندیداهای برترین بازی سال ۲۰۱۵ نیز ثابت کردند و خود را به عنوان اساتید ساخت اکشن نقش آفرینی های زیبا و سخت و نفس‎گیر معرفی کرده‎اند. کاملا مشخص است که میازاکی قصد داشته تا Bloodborne را تبدیل به برندی کاملا مجزا از سری سولز کند و اولین روشی که در راه رسیدن به چنین منظوری پیاده کرده است، طراحی Yharnam و همینطور طراحی دشمنان و باس های بازی است که شبیه به هیچ یک از عناوین سولز نیست و بسیار تاریک تر، زشت تر، کریه تر و مخوف تر هستند. همچنین از بسته الحاقی این عنوان با نام The Old Hunters نیز نمی توان گذشت و باید از آن به عنوان یک کامل کننده و بسته الحاقی فوق العاده عالی برای بازی یاد کرد که بازی را مقداری سخت تر نیز کرده بود و برخی از برترین باس های تاریخ بازی های رایانه ای را نیز در آن مشاهده کردیم. به شخصه هر زمان که نام عناوین Souls و Bloodborne را می‎شنوم ناخودآگاه احساس عجیبی آکنده از عشق و شوق به من دست می‎دهد که هیچ بازی دیگری (به چز ویچر ۳) در طول زندگی من موفق به انجام چنین کاری نشده است و نتوانسته تا مانند این عناوین روح مرا مجذوب خود کند و به عنوان بخشی جدانشدنی و البته بسیار دوست داشتنی از زندگی من تبدیل شود.

حتی با وجود بارها بازی کردن و به اتمام رساندن Bloodborne باز هم کافیست تا وقتی کنسول خود را روشن می‎کنم لوگو و نام بازی را روی صفحه ببینم تا وسوسه شوم باز هم عناوین جدید را رها کرده و یک بار دیگر وارد دنیایی شاهکار میازاکی شوم. کسانی که با قلبشان عاشق این بازی هستند و آن را تجربه کرده‎اند می‎دانند چه می‎گویم. گویی این بازی طوری ساخته شده که هیچ‎گاه از آن خسته نشوی و هرگز تکراری نشود. بدون شک بازی Bloodborne یکی از بی‎نقص ترین عناوینی است که در نسل هشتم منتشر شده است و در تک تک بخش های خود از گرافیک و گیم‌پلی گرفته تا صداگذاری و … کیفیت فوق العاده بالایی دارد. به مانند همه این بخش‌ها، این کیفیت در طراحی باس های بازی و باس فایت های آن که البته همیشه امضای عناوین میازاکی هستند، نیز کاملا واضح و مبرهن است و مبارزه با باس های این عنوان از مخوف‌ترین و چالش برانگیز ترین و قابل تحسین ترین باس فایت هایی است که تا به حال بازی‎های رایانه‎ای به خود دیده‌اند و خوشبختانه تعداد آن ها نیز تا دلتان بخواهد زیاد است و تقریبا می توان گفت حتی یک باس ضعیف و نامناسب نیز در شاهکار Bloodborne به مانند تمامی دیگر عناوین میازاکی وجود ندارد. Bloodborne عنوانی است که انگار هر بار که آن را تجربه می‌کنیم، بازی نکته جدیدی برای ما به همراه دارد و زاویه‌ای دیگر از زشتی و سیاهی و تاریکی دنیای خود و البته زیبایی و کیفیت گیم پلی و طراحی خود را برای ما آشکار می‌کند تا هر چه بیشتر به سرنوشت آن بیاندیشیم. طراحی و فضاسازی شهر Yharnam و ایجاد مبانبر های بی نظیر در آن و متصل کردن دنیای بازی به استادانه ترین شکل ممکن و به صورت کاملا هماهنگ، چیزی از خلق یک شاهکار کمتر نیست و Bloodborne را باید جزو Master Piece های این استودیو به حساب آورد. اتمسفر شهر Yharnam به دلیل نوع معماری خاص آن که برگرفته از لندن ویکتوریایی است بسیار تاریک تر و مخوف‌تر از اکثر مناطقی است که تاکنون در دیگر عناوین میازاکی مثل سری سولز مشاهده کرده‌ایم.

به طور کلی باید گفت فضاسازی و اتمسفر شهر Yharnam به قدری حزن‌انگیز، تاریک، ناامید‌کننده و مرده است که Bloodborne را تبدیل به تاریک‌ترین عنوان میازاکی تاکنون کرده است. به همین ترتیب باس هایی نیز که در این بازی مشاهده می کنیم بسیار تاریک تر و شوم تر و مخوف تر از سری سولز هستند و به نوعی بازیباز می تواند بدبختی و تاریکی درون آن ها را کاملا لمس کند. وقتی در حال مبارزه با لودویگ در بسته الحاقی این بازی هستیم که یکی از دشوار ترین باس های تاریخ است، واقعا می توانیم حس کنیم که انگار خود لودویگ نیز که در آن پیکره هیولایی ناموزون و کریه قرار دارد، نمی خواهد آنجا باشد و وقتی چشم او را می بینیم انگار دارد خواهش می کند که او را بکشیم و هر چه زودتر از این بدبختی و سیاهی نجاتش دهیم. واقعا اگر بخواهیم باس های فوق العاده این بازی را نام ببریم باید از ابتدا تا انتها نام کل باس ها را بنویسیم ولی می توان از بین آن ها به موارد بی نظیری مثل Cleric Beast ،Darkbeast Paarl ،Amygdala ،Father Gascoigne ،Vicar Amelia ،Blood Starved Beast و زبونم لال Orphan of Kos اشاره کرد که هر کدام برای خود یک باس فایت بسیار جذاب و هیجان انگیز به حساب می آیند. با موفقیت بی نظیر نسخه اول این سری، اکنون بسیاری از دارندگان و طرفداران پلی استیشن ۴ در دنیا شدیدا منتظر معرفی نسخه دوم بلادبورن هستند و بدون شک وقتی این عنوان معرفی شود مانند بمبی عمل خواهد کرد که صنعت گیم را به شور و وجد خواهد اورد. در هر صورت باید گفت بدون شک عنوان Bloodborne در تاریخ بازی های رایانه ای، جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه پنجم قرار می گیرد.

۴ – Metal Gear Solid 3: Snake Eater

سازنده: Konami, Konami Computer Entertainment Japan

ناشر: Konami Computer Entertainment Japan

ژانر: Action-adventure game, Stealth game

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, PlayStation 2, Nintendo 3DS, Xbox 360, PlayStation Vita

سال انتشار: ۲۰۰۴

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

فقط کافیست تا چند لحظه چشمانمان را ببندیم و بازی Metal Gear Solid 3: Snake Eater را به یاد بیاوریم و در ذهنمان مرور کنیم. آن گاه است که دیگر در هر لیستی که از هر برترین هایی باشد، یک جای خالی برای این بازی بی نظیر کنار می گذاریم و آن قدر خاطرات خوب یادمان می آید که شاید دوباره سراغ بازی کردن آن برویم. عنوانی که بدون شک برترین و زیباترین نسخه متال گیر است و وقتی می گوییم یک بازی برترین بازی در فرنچایزی مانند متال گیر است که همه بازی هایش شاهکار هستند دیگر همه چیز خود به خود مشخص است. Metal Gear Solid 3: Snake Eater اصلا و ابدا تنها یک بازی شاهکار و عالی نیست. این بازی از آن دست عناوینی است که در طول یک یا حتی دو نسل از بازی های رایانه ای تنها چند عدد انگشت شمار شبیه آن منتشر می‌شوند. از بازی هایی که باید برایشان کنسول خرید. بعد از نسخه بی نظیر دوم بود که استاد کوجیما به نوعی در خلق داستان نسخه سوم ریسک کرد و باز هم به سراغ دنبال کردن داستان بیگ‌باس رفت و ما را با Snake Eater به سفری عمیق در گذشته برد که گویی حال و هوای یک فیلم سینمایی جیمز باند را داشت که با یکی از برترین تم‌ ها و زمینه‌ های تاریخ بازی‌ های رایانه‌ ای تکمیل شده بود. علاوه بر این در این نسخه تعدادی المان‌های جدید و مکانیک‌های مختلف اضافه شده بود که به بهترین شکل در بازی جا افتاده بودند. همچنین در درجات سختی بالا پیشروی در این عنوان بسیار سخت و نفس‌گیر بود و لذت دیگری داشت.

باس‌فایت‌ ها در این نسخه بدون هیچ شکی جزو به یاد ماندنی‌ ترین، تاریخی‌ ترین و حماسی‌ ترین مبارزات تاریخ می‌ باشند و تعداد آن ها نیز بسیار زیاد است. بگذارید تا از برخی از آنها با هم یاد کنیم. The End را به خاطر می آورید؟ مگر می شود که یادمان برود؟ از The End به جرات می‎توان به عنوان پدر sniping نام برد. کسی که یکی از بهترین و جذاب‎‏ترین و هیجان‎انگیز‎ترین باس فایت‎ها را در کل سری و چه بسا در بین تمامی بازی‎های این صنعت برای ما به ارمغان اورده است. نام وی از حسی که هنگام حضور در میدان نبرد دارد گرفته شده است زیرا او تنها و تنها روی هدفش و از بین بردن او تمرکز می کند و در واقع پایان کار هدف بیچاره‎اش محسوب می‎شود. The End تمام انرژی باقی مانده‎اش را ذخیره کرد تا در MGS3 بتواند Naked Snake را از بین ببرد. او نیازی به ردیاب نداشت و برای چشم Snake کاملا نامرئی بود. او این توانایی را داشت که کاملا با محیط یکی شود و توان از دست رفته اش را با استفاده از اشعه‎های خورشید مجددا بازیابی نماید. روش از بین بردن وی در MGS3 بسیار جذاب بود و نکته جالبی که وجود داشت این بود که می توانستید خیلی قبل تر از مبارزه با او به عنوان باس، در قسمتی از بازی و در یک لحظه که فرصت داشتید او را بکشید تا دیگر به عنوان باس حضور نداشته باشد که این نکته را خیلی ها نمی دانند و بهتر است برای یافتن آن خودتان جستجو کنید.

مبارزه بسیار متفاوت و هیجان انگیز با Sorrow را به خاطر دارید؟ مبارزه ای که واقعا با هر باس فایت دیگری فرق داشت و کاملا حس و حال متفاوتی را برای ما به همراه می آورد مخصوصا به خاطر نوع شخصیت و رفتار Sorrow. در مورد باس‌فایت نهایی بازی با The Boss هم که دیگر حرفی باقی نیست که گفته نشده باشد و این باس فایت از برترین های تاریخ بازی های رایانه ای و البته از غمناک ترین هاست. The Boss که یکی از به یاد ماندنی ‎ترین شخصیت ‎ها در سری Metal Gear به حساب می‎آید، مادر سبک Close Quarters Combat یا همان CQC بود و البته یکی از برترین اما تلخ‎ترین و شاید تلخ‎ترین باس فایت سری Metal Gear را برای ما رقم زده است. وی در نسخه‎ سوم بازی یک دشمن خوفناک و یک کابوس مبارزه برای Naked Snake به حساب می ‎آمد، قدرتمند و سریع و مرگبار. همچنین مبارزه با او که در حکم استاد Naked Snake نیز بود بسیار برای وی سخت و احساسی بود ولی گریزی از آن در کار نبود. همین طور که پیش برویم و از هر باس فایت دیگری که در عنوان Metal Gear Solid 3: Snake Eater یاد کنیم در می یابیم که یکی از دیگری بهتر هستند و این عنوان در تعداد باس های باکفیتی یکی از برترین هاست. بدون شک عنوان Metal Gear Solid 3: Snake Eater در تاریخ بازی های رایانه ای، جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه چهارم قرار می گیرد.

۳ – God of War III



سازنده: SIE Santa Monica Studio

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action-adventure hack ‘n’ slash

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, PlayStation 3

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

پوسایدون، هلیوس، هرمس، هیدیس، کرونوس، زئوس و….. چقدر باس فایت بی نظیر و بی تکرار می خواهید؟ هر یک از این باس ها و باس فایت ها از برترین های تاریخ هستند و جالب ابنجاست که هر کدام چندین فاز مبارزه مختلف دارند و کاملا هم با یکدیگر متفاوتند و مبارزه با هر یک از خدایان کاملا و به بهترین شکل شامل استفاده از المان هایی است که مربوط به خدای مورد نظر است مانند آب و خورشید و جهنم و سرعت و…. چطور می توان مبارزه با کرونوس را فراموش کرد؟ یک مبارزه بی نظیر در اوج حماسی و جذاب بودن بین کریتوس و یک تایتان عظیم که هر چقدر که فکر می کنید می تواند جذاب باشد را بارها و بارها چند برابر کنید تا عظمت این مبارزه را در یابید. بدون هیچ شک و تردیدی یکی از پایه ها و ستون های اصلی شکل گرفتن ساختار برند پلی استیشن، God of War است و نام آن در کنار پلی استیشن با هم می اید. God of War یک برند است، برندی که برای خودش قدرت و ابهت خاصی در دنیای بازی دارد و نام آن یعنی قدرت و عظمت. سری بازی که نه نظیر دارد و نه رقیب و نه مشابه. کلماتی مثل شاهکار و .. برای این سری خیلی خیلی کوچک هستند و این نام فراتر از این کلمات است و یک نام جاودان در دنیای گیم و در قلب بازیبازان محسوب می شود. فرنچایزی که در سال ۲۰۰۵ و با عرضه بازی God of War برای پلی استیشن ۲ آغاز گردید و پایه گذار یک فرنچایز حماسی و جاودانه گردید. سپس در سال ۲۰۰۷ بود که عنوان God of War II برای همین کنسول منتشر گردید. بعد از آن بازی God of War: Betrayal که تنها بازی دو بعدی سایداسکرولر در سری است برای گوشی های جاوا عرضه گردید.

در سال ۲۰۰۸ عنوان God of War: Chains of Olympus برای کنسول دستی پلی استیشن پورتابل عرضه شد و بعد از آن در سال ۲۰۱۰ این سری با شاهکار God of War III پای به نسل هفتم و گنسول پلی استیشن ۳ گذاشت. سپس در همان سال بازی God of War: Ghost of Sparta باز هم برای کنسول دستی پلی استیشن پورتابل عرضه گردید. دیگر بازی نسل هفتمی این سری God of War: Ascension که برای پلی استیشن ۳ در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و پرونده این سری در نسل هفت و تا به امروز را بست. البته عنوان شاهکار جدید این سری نیز معرفی شده و باید منتظر تجربه آن برای اولین بار در نسل هشتم باشیم. بین تمامی شاهکارهای سری خدای جنگ، بدون شک برترین و قدرتمندترین آن ها نسخه سوم این بازی یعنی God of War III بود که به واقع استانداردهای سبک هک اند اسلش را چندین درجه ارتقا داد و به عنوان یک شاهکار بی نظیر خود را مطرح کرد. این عنوان پس از انتشار با موفقیت بی سابقه ای روبرو شد و بازخوردها و نقدها و امتیازات بی نظیری را دریافت نمود. وبسایت معتبر یوروگیمر به این عنوان امتیاز کامل ۱۰/۱۰ را اعطا کردو IGN امتیاز ۹٫۳ را به این بازی اختصاص داد. گیم اسپات امتیاز ۹ را به بازی اعطا کرد و گیم تریلرز امتیاز ۹٫۲/۱۰ که نشان دهنده فوق العاده بودن این عنوان بودند. در نهایت God of War III با امتیاز متای ۹۲ به کار خود پایان داد و نام خود را به عنوان برترین بازی این سری، یکی از برترین بازی های تاریخ، برترین عنوان هک اند اسلش تاریخ و یکی از تاریخ ساز ترین عناوین انحصاری سونی و کنسول پلی استیشن ۳ جاودانه کرد.

God of War III دقیقا ادامه مستقیم و بدون فاصله نسخه دوم بود (یعنی از صحنه آخر بازی دوم آغاز می شد) داستان انتقام کریتوس از خدایان و نهایتا زئوس و همچنین خیانت تایتان ها به او و نابودی آن ها به دست کریتوس کبیر را دنبال می کرد که شاهد برترین، شگفت انگیز ترین، خشن ترین، خونین ترین و حماسی ترین مبارزات و باس ها در این نسخه بودیم و قلب بازیباز را از هیجان به تپش وا میداشت. God of War III به واقع یکی از بازی های اصطلاحا System Seller اصلی برای پلی استیشن ۳ بود و به قدری حماسی و شگفت انگیز و شاهکار بود که تا همیشه در یاد هر بازیبازی که آن را تجربه کرده خواهد ماند و البته یکی از دلایل اصلی این جاودانگی، باس فایت های بی نظیر و فوق حماسی آن هستند که همانطور که گفته شد انتقام سخت و مرگبار و خشن کریتوس را از تمام خدایانی که تنها به وی وعده های دروغین داده بودند در بر می گرفت. بدون شک عنوان God of War III یکی از دو عنوان برتر انحصاری تاریخ پلی استیشن ۳، یکی از برترین عناوین نسل هفتم و برترین عنوان تاریخ هک اند اسلش است و جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه سوم قرار می گیرد.

۲ – Shadow of the Colossus



سازنده: Team Ico, Sony Interactive Entertainment, SIE Japan Studio

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action-adventure game

پلتفرم مقصد: PlayStation 2, PlayStation 3

سال انتشار: ۲۰۰۵

امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

کار خیلی سختی است که یک بازی بسازی که در آن چیزی به نام دشمنان معمولی وجود نداشته باشد و فقط و فقط شامل باس فایت باشد و همین بازی تبدیل به یکی از برترین بازی های تاریخ شود. در واقع این که هم ساختارشکنی کنی و هم با این ساختار شکنی یک شاهکار خاص خلق کنی از کمتر سازنده ای بر می آید که یکی از همین نوابغ که چنین کاری را انجام داده است، فامیتو اودا نام دارد که هر بازیبازی با او و نبوغ بالای وی آشناست و ۳ گانه شاهکار Shadow of the Colossus و Ico و The Last Guardian را می شناسد. بین این ۳ شاهکار زیبا بدون شک عنوان Shadow of the Colossus برجسته ترین و برترین است و همواره در هر لیستی از برترین بازی های تاریخ، نام آن را نیز می شنویم و می بینیم. یک عنوان اکشن ماجرایی بی نظیر که در ابتدا در سال ۲۰۰۵ در نسل ششم برای پلی استیشن ۲ منتشر شد و باخوردهای شگفت انگیزی را نیز دریافت نموده و متای عالی ۹۱ را کسب کرد. سپس در نسل هفتم به همراه دیگر شاهکار فامیتو اودا یعنی ایکو در قالب یک کالکشن برای پلی استیشن ۳ منتشر گردید و باز هم همان موفقیت فوق العاده را به دست آورد. نهایتا نیز خوشبختانه به عنوان تنها سورپرایز سونی در مراسم E3 سال جاری اعلام شد که نسخه کاملا ریبوت شده و بازسازی شده Shadow of the Colossus برای نسل هشتم در حال ساخت است و تریلر فوق العاده ای نیز از این نسخه منتشر گردید که نشان از کیفیت نسل هشتمی بازی و کاملا بازسازی شدن تمامی موارد بازی بود که واقعا چشم نواز و زیبا به نظر می رسید و تماشای کولوسی های عظیم الجثه با کیفیت نسل هشتمی و حرکت موهای آن ها وقتی با آن ابهت حرکت می کنند، هر بازیباز و بیننده ای را به وجد می آورد و مخصوصا برای طرفداران ۳ شاهکار فامیتو اودا یک خبر افسانه ای بود.

Shadow of the Colossus عنوانی از هر نظر خاص بود و شاید باید گفت در کل نسل ششم و شاید بعد از آن عنوانی با این سبک و سیاق وجود نداشته یا بسیار متفاوت تر از این بازی بوده است. در بازی با شخصیت های زیادی طرف نبودیم و شخصیت های بازی حتی به اندازه انگشتان یک دست نیز نبودند اما آن ها به قدری عالی شخصیت پردازی شده بودند که به هیچ وجه جای هیچ کمبودی را از این نظر احساس نمی کردیم. شما در Shadow of the Colossus نقش یک سوار شجاع و مبارز به نام Wander بودید که برای پس گرفتن زندگی عشقش Mono به سرزمین peninsula که Forbidden Land یا سرزمین ممنوعه نام داشت آمده بود و تنها همراه و کمکش در بازی اسب وفادارش Agro بود و البته کمک هایی نیز از جانب یک ماهیت وجودی مرموز که Dormin (برعکس نام وی”Nimrod” است )نام داشت نیز به وی می رسید. افسانه ها می گفتند که وی توانایی زنده کرده مردگان را دارد و برای همین نیز Wander به سرزمین ممنوعه قدم گذاشته بود. وی شمشیری باستانی را در اختیار دارد که تنها سلاحی در دنیاست که قابلیت از بین بردن colossi ها را داراست. Dormin به Wander قول می دهد که در ازای از بین بردن ۱۶ colossi توسط او، Mono را زنده کند و Wander با این که Dormin به او هشدار می دهد که باید برای زنده کردن Mono بهایی بسیار سنگین را بپردازد اما باز هم آن را می پذیرد و پای به میدان نبرد می گذارد در عنوان بی نظیر Shadow of the Colossus شاهد فداکاری همه جانبه شخصیت اصلی بازی در راه نجات عشقش هستیم و یکی از زیباترین و مستحکم ترین عشق ها را در وی مشاهده می کنیم که برای نجات عشقش از هیچ کاری دریغ نمی کند و تا پای جان به مبارزه با عظیم ترین و خوفناک ترین غول های عظیم الجثه یا همان Colossi ها می رود.

Shadow of the Colossus در حقیقت فقط باس فایت بود و دشمنانی که با آن ها مبارزه کنید و … وجود نداشتند. ۱۶ باس فایت تمام گیم پلی بازی بود که شاید در نگاه اول فکر می کردید این دیگر چه بازی است و شاید خسته کننده شود اما امان از جادوی عناوین اودا. وقتی پای به بازی و مبارزه با این غول ها می گذاشتید تازه می فهمیدید که بازی خیلی بیشتر از این حرف هاست و این ۱۶ باس هر کدام خودشان دنیایی از گیم پلی متنوع و نفس گیر و هیجان انگیز هستند که با اتمسفری خارق العاده و داستانی بی نظیر در هم تنیده شده است تا یکی از شاهکارترین و خاص ترین بازی های تاریخ رقم بخورد. این باس ها هر کدام به طور کامل از دیگری متفاوت بودند و از یک کولوسی ۲ پای عظیم با گرزی مخوف که آن را بر سر شما فرود می آورد گرفته تا کولوسی پرنده و کولوسی خزنده زیر شن ها و کولوسی زیر آب و کولوسی ۴ پا و …. همگی در بازی وجود داشتند و راه شکست و از بین بردن هر کدام هم بسیار متفاوت و خلاقانه بود و باید کلی دقت و بررسی می کردید که تازه بفهمید نقطه ضعف آن باس خاص چیست و چگونه باید او را شکست دهید و گاهی باید از پیکر از یک باس عظیم که تا اسمان رفته بود بالا می رفتید و روی سرش می رسیدید تا بتوانید کارش را بسازید و در این بین بارها و بارها از بالا پرت می شدید و اشتباه می کردید تا نهایتا بتوانید یکی از این موجودات بی نظیر را شکست دهید و واقعا از شکست آن ها لذت می بردید. از این کولوسی های عظیم و غول پیکر می توان به مواردی مانند (Kuromori (Wall Shadow و (Argus (The Sentinel و (Phaedra (Equus Prime و (Barba (The Goliath و (Celosia (Flame Guardian اشاره کرد که قطعا از به یادماندنی ترین باس های تاریخ بازی های رایانه ای هستند. بدون شک عنوان Shadow of the Colossus در تاریخ بازی های رایانه ای، جزو عناوینی محسوب می شود که دارای بیشترین تعداد باس فایت های جذاب و باس های هیجان انگیز است و این بازی در لیست ما از “۱۲ بازی با برترین باس فایت ها در تاریخ بازی های رایانه ای” در جایگاه دوم قرار می گیرد.

۱ – Souls series

سازنده: From Software

ناشر: Sony Computer Entertainment – Bandai Namco

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, PlayStation 3 ,PC ,Xbox 360 ,Xbox One

سال انتشار اولین نسخه: ۲۰۰۹ (Demon’s Souls)

بالاترین امتیاز متای سری: ۹۱/۱۰۰ (Dark Souls 2)

اصولا سری عناوین سولز یعنی هر ۴ نسخه آن چیزی جز خوبی و زیبایی هیجان و هیجان و لذت ناب برای یک گیمر هاردکور نقش آفرینی باز ندارد اما تمام خوبی ها و نکات مثبت آن ها یک طرف و باس فایت های آن ها هم یک طرف. یعنی اصلا محال است عنوانی را پیدا کنید که این تعداد باس که هر کدام از دیگری بهتر هستند را مانند عناوین سری سولز داشته باشند. در این مقاله قانونی داشتم برای این که از هر فرنچایز یک گزینه که برترین باس ها را دارد انتخاب کنم و در تمام گزینه های لیست انتخاب بین عناوین مختلف فرنچایزها کار چندان دشواری نبود اما واقعا و واقعا توانایی انتخاب یک بازی از ۴ عنوان سولز که باس های آن بهتر هستند را ندارم و نمی دانم از کدام باس ها می توان گذشت. از Maneater و Flamelurker در دیمونز سولز؟ از Knight Artorias و Four Kings و البته Ornstein and Smough در دارک سولز؟ از Fume Knight و The Lost Sinner دارک سولز ۲ یا از Abyss Watchers و Nameless King در دارک سولز ۳؟ واقعا برای من نشدنی است.

اگر بنا به انتخاب یک بازی که دارای یک باس فایت برتر بود کار سختی نداشتم و به واقع اگر می خواستم بر اساس برترین باس فایت سری یک بازی را برگزینم بدون شک به خاطر وجود Dragon Slayer Ornstein and Executioner Smought، دارک سولز ۱ انتخاب واضح بود اما در این مطلب موضوع کلیت باس های یک بازی است. به معنای واقعی باید گفت طراحی باس ها و باس فایت ها در سری عناوین سولز خیلی خیلی فراتر از شاهکار هستند و نکته جالب اینجاست که این باس های بی نظیر و شگفت انگیز مدام در بازی تکرار می شوند و مثلا در عنوانی مثل دارک سولز ۲ در نسل هشتم شاید چیزی بیشتر از ۴۱ باس فایت داریم که یکی از دیگری برتر و هیجان انگیزتر و البته دشوارتر هستند. تازه این باس های بی نظیر تنها یک سری فنون ثابت و رفتار کاملا قابل پیش بینی مثل خیلی از بازی ها ندارند و شاید تا ۳ بار در طول مبارزه فاز رفتاری و حملات خود را عوض کنند و انگار هر چه از خط سلامتی آن ها کم می شود عصبانی تر می شوند و مرگبارتر حمله می کنند و می دانم که همه شما سولز بازها کلی خاطره از باس های این سری دارید که فقط یک ضربه می خواسته اید تا آن ها را بکشید ولی باس وحشی زودتر شما را کشته است و داغش را به دلتان گذاشته است.

در واقع اگر بخواهیم معنی واقعی و مصداق بارز “غول آخر” را که “یک دشمن بسیار قدرتنمدتر از دشمنان معمولی در پایان یک مرحله و منطقه است که بازیباز را به چالش می کشد و شکست وی معمولا پاداش بیشتری هم دارد” را در یک بازی مشاهده کنیم و کاملا آن را درک نماییم، بدون شک آن بازی یکی از عناوین سولز خواهد بود. در سری سولز شاهد باس فایت هایی هستیم که شکست آنها واقعا می تواند فریادی از شادی و شعف و حس قدرت را برای بازیباز فارغ از هر سن و سالی به همراه داشته باشد. یادم است وقنی Ornstein and Smough یا Nameless King و Mytha, the Baneful Queen را بعد از بارها و بارها شکست دادم مانند قهرمانان مشت هایم را گره کرده بودم و کاملا به خودم افتخار می کردم و کلی روحیه مبارزه طلبی و اعتماد به نفسم بالا رفته بود. بله باس فایت های سری سولز چنین قدرتی دارند که شما را به اوج خوشحالی بعد از تحمل کلی سختی برسانند و تنها کسانی که این عناوین را تجربه کرده باشند کاملا عمق این حرفم را درک و لمس می کنند. بدون شک اگر بخواهیم عناوینی که پرتعدادترین باس فایت های بی نظیر را برای بازیباز همراه دارند انتخاب نماییم، هیچ فرنچایز و بازی ای نمی تواند با شاهکارهای سولز و باس های پرتعداد و با کیفیت آن ها رقابت کند (لااقل از دیدگاه ینده). به همین دلیل نیز سری عناوین سولز (هر ۴ بازی این مجموعه) در لیست ما از ۱۲ بازی برتر دارای باس های عالی در رتبه اول قرار گرفته و با شایستگی بر جایگاه نخست تکیه می زند.

