بیشترین تمرکز سازندگان The Evil Within 2 برروی روایت داستانی است

The Evil Within، عنوان ترسناک بقا که توسط کارگردان سری Resident Evil یعنی شینجی میکامی خلق شد، قطعا بازی خوبی بود اما بسیاری از ویژگی‌های آن می‌توانستند بهتر پیاده‌سازی شوند. ظاهرا تیم سازنده از اشتباهات خود درس گرفته و The Evil Within 2 می‌تواند با عرضه در اواخر سال جاری، یکی از بهترین بازی‌های ترسناک بقا در 2017 باشد.

در گذشته فهمیدیم که بازیکنان آزادی بیشتری در بازی خواهند داشت و می‌توانند هر طور که بخواهند مراحل بازی را به اتمام برسانند. حال، به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، شینجی میکامی و کارگردان بازی یعنی جان یوهاناز طی مصاحبه‌ای با Famitsu گفتند تمرکز اصلی آن‌ها برروی روایت داستانی است.

تیم سازنده نمی‌خواست فقط یک بازی ترسناک‌تر از نسخه اول بسازد؛ بلکه قصد دارد بهترین داستان ممکن را برای فضایی که در نسخه اول ایجاد شد، خلق کند. آن‌ها همچنین از جذابیت نیمه دوم داستان خبر دادند و توسعه دهندگان نمی‌خواهند به خاطر سختی بازی، دست از آن بردارند.

در رابطه با سطح‌های سختی بازی هم تایید شد که گزینه‌های Survival ،Casual و Nightmare در بازی وجود خواهند داشت و از همان آغاز بازی در دسترس قرار می‌گیرند.

The Evil Within 2 در مهر ماه سال جاری برای پلتفرم‌های Xbox One ،PS4 و PC منتشر خواهد شد.

