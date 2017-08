همان‌طور که می‌دانید چندی پیش EA اعلام کرد که تا پایان تابستان دو بازی Titanfall 2 و Battlefield 1 به لیست بازی‌های سرویس‌های EA/Origin Access اضافه خواهند شد. هفته پیش Titanfall 2 به بازی‌‌های این مجموعه اضافه شد و اکنون نیز به نظر می‌رسد که نوبت Battlefield 1 رسیده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot علیرغم اینکه EA هنوز چیزی اعلام نکرده، تعدادی از افراد در NeoGAF اعلام کرده‌اند که بازی هم‌اکنون در میان عناوین EA/Origin Access قرار دارد. این بدین معناست که اگر عضو این سرویس هستید، می‌توانید به صورت رایگان به Battlefield 1 و بیش از 20 بازی دیگر این سرویس به صورت کامل دسترسی داشته باشید. از دیگر مزایای EA/Origin Access می‌توان به فرصت تجربه زودتر بازی‌های EA و تخفیف 10درصدی هنگام خرید دیجیتالیِ بازی‌های این شرکت اشاره کرد. هزینه عضویت ماهیانه در این سرویس‌ها 5 دلار و عضویت سالیانه 30 دلار است.

Battlefield 1 یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های سال گذشته بود و هم‌اکنون نیز با بیش از 21 میلیون بازیکن یکی از بازی‌های پرطرفدار شناخته می‌شود. بازی‌ هنوز محتوای جدید دریافت می‌کند و بسته الحاقی جدید آن به نام In The Name of Tsar تا حداکثر اواسط مهر عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame