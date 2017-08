Tales from the Borderlands از دید استدیوی Telltale، یک شکست تلقی شده است

Tales from the Borderlands به عنوان یکی از بهترین بازیهای شرکت Telltale از طرف منتقدان و همینطور طرفداران شناخته می‌شود. طرفدارانِ این عنوان، شرکت Telltale را به دلیل معرفی نکردن فصل دوم و در اولویت قرار دادن عناوینی مانند Minecraft: Story Mode سرزنش می‌کنند، اما به نظر می‌رسد Telltale دلایل خود را دارد. تاریخچه‌ای جذاب از عنوان Tales from the Borderlands در سایت Campo Santo Quarterly منتشر شده است که نکات جالبی را از زبان توسعه‌دهندگان این عنوان بازگو می‌کند. از تلاش‌های توسعه‌دهندگان برای تکرار دوباره‌ی موفقیت The Walking Dead گرفته تا ایده‌ی ترکیب یک عنوان تیراندازی با عناصر داستانسرایی و روایتی که Telltale بر روی آن تمرکز کرده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameZone، یکی از مسائلی که در این مطلب به آن اشاره شده است، فروش نه چندان رضایت بخش عنوان Tales from the Brodelands می‌باشد. کارگردان این عنوان آقای "نیک هرمن" (Nick Herman) به سادگی اعلام کرده است که این عنوان اپیزودیک به دلیل فروش کمتر از حد انتظار، از دید استدیوی Telltale، "به عنوان یک شکست تلقی شده است."

این می‌تواند با گزارش‌های چند هفته‌ی قبل، مبنی بر اینکه استدیوی Telltale هیچ برنامه‌ای برای توسعه‌ی فصل دوم Tales from the Borderlands ندارد، همخوانی داشته باشد و دلیل محکمی برای این تصمیم باشد. بنابراین Telltale نیز مانند دیگر ناشران، اهمیت بسزایی به فروش محصول خود می‌دهد و هر چند که این عنوان یکی از تحسین‌شده‌ترین کارهای این استدیو است، اما به دلیل فروش کمتر از حد انتظار، به نظر می‌رسد در برنامه‌ی آینده این شرکت جایی ندارد.

نظر شما چیست؟ این تصمیم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

منبع متن: pardisgame