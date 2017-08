از Fallout 4: Game of the Year Edition رونمایی شد

پس از گذشت دو سال از انتشار Fallout 4، قرار است که نسخه‌ی بازی سال (Game of the Year) آن روانه‌ی بازار شود و همچنین، عرضه‌ی محدود نسخه‌ی کلکسیونی Pip-Boy از دوباره آغاز گردد. نسخه‌ی بازی سال Fallout 4 مانند تمامی نسخه‌های مشابه، شامل آخرین به‌روزرسانی‌های گیم‌پلی (مانند Survival Mode)، بهبودهای گرافیکی، قابلیت استفاده‌ی رایگان از […]

نسخه‌ی بازی سال Fallout 4 مانند تمامی نسخه‌های مشابه، شامل آخرین به‌روزرسانی‌های گیم‌پلی (مانند Survival Mode)، بهبودهای گرافیکی، قابلیت استفاده‌ی رایگان از مادها روی رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها و تمامی اضافات و محتویات دانلودی بازی می‌شود. همچنین شش گسترش دهنده‌ی رسمی این عنوان یعنی Nuka-World ،Vault-Tec Workshop ،Contraptions Workshop ،Far Harbor ،Wasteland Workshop و Automatron در این نسخه وجود دارند تا کامل‌ترین تجربه‌ی ممکن را داشته باشید. نسخه‌ی بازی سال Fallout 4، در ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) به هر دو صورت فیزیکی و دیجیتالی عرضه می‌شود.

ضمناً همان‌طور که گفته شد، نسخه‌ی کلکسیونی Fallout 4 یعنی Pip-Boy Edition، از دوباره به‌طور محدود عرضه‌ می‌گردد و همزمان با انتشار نسخه‌ی بازی سال، با قیمت ۱۰۰ دلار تنها به بازار آمریکای شمالی راه می‌یابد.

Fallout 4، پنجمین نسخه‌ی این سری معروف نقش‌آفرینی و پساآخرالزمانیِ بتسداست که در نوامبر ۲۰۱۵ انتشار یافت و طی ۲۴ ساعت اول عرضه‌، ۱۲ میلیون نسخه از آن به فروشگاه‌ها فروخته شد و ۷۵۰ میلیون دلار آمریکا درآمد کسب نمود!

این بازی، علاوه بر موفقیت در زمینه‌ی تجاری و بازاریابی، در زمینه‌ی کسب جوایز و نقدها نیز عملکردی عالی داشت و بیش از ۲۰۰ جایزه‌ی برتر در نمایشگاه‌هایی نظیر ۲۰۱۶ BAFTA و ۲۰۱۶ D.I.C.E. Game of the Yea به دست آورد؛ آن هم در سالی که برخی از برترین‌های نسل جاری یعنی The Witcher 3: Wild Hunt، Bloodborne و MGS 5: The Phantom Pain منتشر شدند.

منبع متن: gamefa