بسته الحاقی Absolution بازی COD: Infinite Warfare برای Xbox One و PC منتشر شد

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، بسته الحاقی Absolution بازی Call of Duty: Infinite Warfare که ماه گذشته برای کنسول PS4 عرضه شده بود هم‌اکنون برای دو پلتفرم PC و Xbox One نیز در دسترس است.

برای آن دسته از افرادی که نمی‌دانند باید گفت که Absolution علاوه بر نقشه‌های جدید برای بخش آنلاین و چند نفره شامل بخش جدید زامبی نیز می‌شود. این بخش مهیج Attack of the Radioactive Thing نام داشته و سازندگان در طراحی اپیزودها تا حد قابل توجهی از فیلم Elvira: Mistress of the Dark ساخته شده در سال 1950 الهام گرفته‌اند که نقش اصلی آن بر عهده خانم "کاساندرا پیترسون" (Cassandra Peterson) بود.

Activasion در خصوص بخش زامبی بازی Call of Duty: Infinite Warfare می‌گوید:

در این بخش بازیکنان در جزیره‌ای مشغول به بازی خواهند شد که ساکنین آن بر اساس یک سری آزمایش‌های علمی دولتی به زامبی‌هایی خون‌خوار تبدیل کرده است.

لازم به‌ذکر بوده که بسته الحاقی Absolution حاوی 4 نقشه جدید با نام‌های Bermuda ،Permafros ،Fore و Ember (بازسازی نقشه Resistance از MW3) است. خاطر نشان می‌شود که علاقه‌مندان جهت دریافت این بسته الحاقی می‌بایست 15 دلار هزینه کنند.

