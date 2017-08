سیستم مورد نیاز عنوان South Park the Fractured But Whole اعلام شد

امروز کمپانی Ubisoft سرانجام سیستم مورد نیاز عنوان مورد انتظار South Park: The Fractured But Whole را اعلام کرد. بر اساس مشخصات اعلام شده و به گزارش پردیس گیم و به نقل از PC ،DSOGaming گیمرها جهت تجربه این بازی بر روی سیستم خود حداقل به یک پردازنده از نوع Intel Core i5 2400 یا AMD FX 4320 همراه با شش گیگ رم و گرافیکی به قدرت یک NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 یا AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 نیاز خواهند داشت.

Ubisoft همچنین برای اجرای این بازی بر روی بالاترین تنظیمات گرافیکی نیز استفاده از 8 گیگ رم، پردازنده‌ Intel Core i5-4690K یا AMD FX-8350 و گرافیکی به قدرت یک NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 750ti / GTX 960 / GTX 1060 یا AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470 را پیشنهاد کرده است.

بر اساس اشاره Ubisoft حداقل سیستم مورد نیاز اعلام شده جهت تجربه بازی بر روی رزولوشن 720p با 30 فریم بر ثانیه مناسب می‌باشد و در سوی دیگر با سیستم توصیه شده نیز کاربران می‌توانند به‌صورت 1080p با 60 فریم به تجربه این عنوان بپردازند. در ادامه با جزئیات سیستم مورد نیاز این عنوان همراه باشید.

حداقل سیستم مورد نیاز:

سیستم عامل (تنها 64 بیت): Windows 7 / 8.1 / 10

پردازنده: Intel Core i5 2400 | AMD FX 4320 یا مدل‌های هم رده این پردازنده‌ها

میزان حافظه مورد نیاز: 6GB

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 یا AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460

نکته: مشخصات اشاره شده جهت تجربه بازی بر روی رزولوشن 720p و تنظیمات گرافیکی پایین با متوسط فریم 60 و به‌صورت V-Sync خاموش مناسب می‌باشد.

سیستم پیشنهادی:

سیستم عامل (تنها 64 بیت): Windows 7 / 8.1 / 10

پردازنده: Intel Core i5-4690K | AMD FX-8350 یا مدل‌های هم رده این پردازنده‌ها

میزان حافظه مورد نیاز: 8GB

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 750ti / GTX 960 / GTX 1060 یا AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470

نکته: مشخصات اشاره شده جهت تجربه بازی بر روی رزولوشن 1080p و تنظیمات گرافیکی بالا با متوسط فریم 60 و به‌صورت V-Sync خاموش مناسب می‌باشد.

South Park: The Fractured But Whole هفدهم اکتبر 2017 (برابر با ) عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame