عنوان Wolfenstein: The New Order به خاطر احیای موفقیت آمیز فرمول اصلی Wolfenstein تحسین زیادی را دربرداشت، از اتمسفر و جو محیط گرفته تا تمام کننده‌های بی رحم و حس اسلحه‌ها در طی مبارزه و اینجور که به نظر می‌رسد این بی‌رحمی و خشونت در عنوان جدید آن یعنی Wolfenstein 2: The New Colossus نه تنها دوباره به کار گذاشته شده بلکه بیشتر از پیش گسترده تر نیز شده است.

اکنون Jens Matthies کارگردان بازی در مصاحبه‌ای با مجله PlayStatio نکاتی را درباره‌ی آن ارائه داده است.

ما علاقه داریم که اسلحه‌هایمان بسیار سنگین به نظر برسند و حس خشونت و بی‌رحمی را بتوان در آن‌ها احساس کرد. من فکر می‌کنم شما بهبود را نسبت به نسخه‌ی اول مشاهده خواهید کرد که البته در نوع خود در صدر قرار داشت اما خب ما می‌خواستیم کمی فراتر از این حرکت کنیم.

در هر صورت دیدن اینکه اتمسفر، استایل و درجه‌ی صدا در The New Order تمام چیزی که MachineGames بر روی آن تمرکز کرده نمی‌باشد، بسیار خوب است. با اینکه بسیاری از موفقیت The New Order به خاطر داستان و المان‌های داستان سرایی آن می‌باشد، اما عنوان The New Colossus باید دنباله‌ای موفقیت آمیز برای آن بازی قابل احترام رقم بزند.

عنوان Wolfenstein 2: The New Colossus در ۲۷ اکتبر “همزمان با عناوینی چون Assassin’s Creed Origins و Super Mario Odyssey” برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. همچنین می‌توانید تریلری که اخیرا از بازی منتشر شده است را از لینک مربوطه مشاهده نمایید.

منبع متن: gamefa