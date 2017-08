سفری دوباره به دنبال سرنوشت | پیش نمایش Destiny 2

بازی های انلاین با محیطی اشتراکی در سال های اخیر، با موفقیت عنوان جذاب و دوست داشتنی استدیو خوش نام بانجی، یعنی Destiny بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این سبک از بازی ها که زیر مجموعه سبک بازی های آنلاین کلان شناخته می شوند، با موفقیت بسیار Destiny و سپس منتشر شدن عناوین مشابه […]

بازی های انلاین با محیطی اشتراکی در سال های اخیر، با موفقیت عنوان جذاب و دوست داشتنی استدیو خوش نام بانجی، یعنی Destiny بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این سبک از بازی ها که زیر مجموعه سبک بازی های آنلاین کلان شناخته می شوند، با موفقیت بسیار Destiny و سپس منتشر شدن عناوین مشابه بسیار، سود اقتصادی خوبی را روانه جیب ناشران بزرگ کردند. ناشرانی که با ساخت ادامه این عناوین، هم سود بیشتری را برای خود در نظر گرفته اند و هم دل هواداران این بازی ها را با تغیرات بسیار در گیم پلی خوش کرده اند. عنوان دوست داشتنی و موفق Destiny که می توان آن را در میان بازی های معرفی شده در ابتدای نسل هشتم به حساب آورد. پس از گذشت چند سال برگشته تا بازهم تاج سلطنت سبک اکشن چندنفره کلان را بر سر خود بگذارد. این عنوان با وجود موفقیت شماره اول، طرفداران و مخاطبان ثابتی دارد و از این جهت، سازندگان سعی دارند تا در شماره دوم، علاوه بر راضی کردن مخاطبان ثابت، با ایجاد کردن تغییراتی اندک و وارد کردن المان هایی جدید به بازی، طرفدران و مخاطبانشان را گسترش دهند. Destiny 2 با تیزری نفس گیر و جذاب معرفی شد و چشم های بسیاری را به خود خیره کرد. سازندگان انتظار دارند تا تغییرات اندک اما مثبت ایجاد شده در این عنوان، علاوه بر جلب رضایت مخاطب های قبلی، گستره عظیمی از مخاطبان جدید را هم به جامعه مخاطبان بازی اضافه کند. به جرأت می توان گفت که تغییرات اعمال شده، حداقل در نمایش های بازی، پتانسیل کافی برای جلب مخاطب جدید را دارند و همچنین می توانند طرفداران پر و پا قرص سری را به غایت راضی کنند. Destiny 2 ، ساخته جدید بانجی، از آن دست بازی هایی است که منتظران بسیاری دارد و قشر عظیمی از بازی بازها را چشم به راه خود نگه داشته، اما پا به میدان گذاشتن رقیبانی جدی و جدید برای این بازی، هم موفقیت سری را تهدید می کند و هم خبر از رقابتی می دهد که بی شک، در نهایت به نفع مخاطبان تمام خواهد شد. Destiny توانست با ارائه داستانی قابل قبول و گنجاندن المان های اصلی سبک نقش آفرینی در یک بازی اکشن اول شخص، موفقتی عظیم کسب کند، باید دید که تکرار فرمول موفق بازی اول و اضافه شدن یک یا چند ویژگی جدید، می تواند نبرد عظیم MMO های بزرگ را به نفع بانجی و بازی زیبایش تمام کند یا خیر؟

داستان بازی درست پس از وقایع بسته الحاقی بازی قبلی، یعنی Destiny: Rise of Iron ادامه خواهد یافت، Red Legion faction of the Cabal طی یورشی نظامی به آخرین شهر حمله برده و تمامی معادلات را بر هم می ریزد، این جبهه که توسط Dominus Ghaul رهبری می شود، با باورهایی عجیب و غریب قصد دارد تا کنترل را به دست بگیرد. در مقابل اما نگهبانان که حالا ضعیف تر از همیشه هستند، باید با کسب قدرت های جدید و کشف دنیاهایی نو و تصرف آن ها، در مقابل جبهه سرخ ایستادگی کنند و رهبر آن ها، یعنی Dominus Ghaul را شکست دهند. اطلاعات دقیق و جزئی زیادی از داستان بازی منتشر نشده، اما با توجه به بخش داستانی قابل قبول شماره اول و همچنین سابقه درخشان استدیو بانجی، می توانیم به جرأت بگوییم که Destiny 2 در ارائه سناریویی خوب و جذاب موفق خواهد بود، سناریویی که بتواند مخاطبان را برای ادامه بازی ترغیب کرده و مراحل مربوط به بخش داستانی را جذاب کند. دنیای غنی و تاریخی این سری، به سازندگان اجازه می دهد تا داستانی جذاب را روایت کنند که نه فقط یک قهرمان، بلکه عده زیادی از بازی کننده ها را درگیر خواهد کرد. استدیو موفق بانجی هم در ساخت سری هیلو و هم در ساخت عنوان قبلی سری Destiny به همه نشان داده که در خلق دنیایی غنی و جذاب با فرهنگ و تاریخچه و پیش قصه کافی چقدر تواناست. این استدیو با وجود سابقه درخشانش، بی شک در روایت داستانی مناسب برای عنوان چند نفره کلانی همچون Destiny 2 موفق خواهد بود. با توجه به وجود مناطق جدید و وسیع در شماره دوم، بدون شک باید در انتظار خرده داستانی هایی جذاب و پر کشش در محیط وسیع بازی باشیم. Destiny 2 از آن دست بازی های آنلاینی خواهد بود که علاوه بر ارائه گیم پلی زیبا و دوست داشتنی، در خلق دنیایی زنده و غنی هم موفق خواهند بود. این مهم با توجه به موفقیت های عنوان قبلی و با توجه به ارائه اطلاعات از طرف سازندگان قابل پیش بینی است. با این حال، حتی اگر Destiny 2 در خلق و روایت داستانی گیرا هم موفق نباشد، قطعاً به واسطه فرهنگ و تاریخچه غنی دنیایش، توان ایجاد کشش کافی در مخاطب را خواهد داشت. به هر حال، Destiny 2 عنوانی است که بیشتر از بخش داستانی به گیم پلی و المان های مربوط به یک بازی آنلاین وابسته است. اما داستان همچنان در این بازی نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. با وجود ماهیت اکشن سری، سازندگان در شماره اول و تمامی بسته های گسترش دهنده بازی، از ارائه داستان مناسب شانه خالی نکردند و می توان حدس زد که این رویه در خصوص شماره دوم هم رعایت خواهد شد. به همین جهت، می توان گفت که Destiny 2 در بخش داستانی هم عنوانی جذاب و زیبا خواهد بود که مخاطبان را راضی خواهد کرد. این بخش همچنین با گسترش دنیای منحصر به فرد Destiny، حرف های جدیدی هم برای گفتن خواهد داشت، سازندگان سعی دارند بر خلاف قسمت قبلی، پیش قصه اصلی سری را در خود بازی و نه از طریق متون حاشیه ای روایت کنند تا مخاطبان جدید هم به سرعت حس آشنایی لازم با دنیا و داستان بازی را کسب کنند. درست است که اطلاعات زیادی از داستان منتشر نشده، اما وجود ماجراجویی هایی در بخش گیم پلی و شخصیت های غیرقابل بازی بیشتر، می تواند نوید دهنده خرده داستان ها و بخش های تاریخی و فرهنگی بیشتری در بازی باشد. بخش هایی که قطعاً در کنار گیم پلی همیشه خوب سری، می توانند در ایجاد کشش مناسب در مخاطب موفق ظاهر شوند. با این همه، به عنوان یک مخاطب از Destiny 2 انتظار داریم که در این بخش قابل قبول ظاهر شده و بتواند در مقابل رقبای قدرتمندش، موفق باشد.

اما رمز موفقیت اصلی این سری در گیم پلی زیبا و خلاقانه اش نهفته است. گیم پلی جذابی که با گسترش دهنده ها و به روز رسانی های بسیار در نسخه قبلی، هر روز بهتر و جذاب تر هم شده است. در Destiny 2 اساس و پایه اصلی گیم پلی درست همانند بازی قبلی است و فقط بهبودها و گسترش هایی را شامل می شود. البته باید اشاره کرد که این بهبود ها و گسترش ها، به قدری دقیق و جذاب هستند که قطعاً می توانند برای مخاطبان قدیمی رضایت بخش باشند و همچنین مخاطبان جدید را با سری آشنا کنند. اولین تغییر اساسی در گیم پلی Destiny 2 به سیستم Match Making بازی برمیگردد، در Destiny 2 شما می توانید به دنبال قبایل و دسته هایی که به اعضا جدید برای ماجراجویی هایشان نیاز دارند بپیوندید. به این صورت، فعالیت های بازیکن در مقابل محیط و یا بازیکن در مقابل بازیکن، وسعت و گسترش بیشتری خواهد داشت و بیشتر از قبل چالش برانگیز خواهد بود. بر خلاف شماره قبلی هماهنگ شدن شما با دیگر بازیکنان به صورت خودکار نخواهد بود و حالا شما به وسیله راهنمایی های دقیق، می توانید خودتان در انتخاب یارانتان دخیل باشد. این سیستم آزادی عمل بیشتری به بازی بازها می دهد و از سوی دیگر، از وقوع Match Making اشتباه جلوگیری می کند.

اما تغییر بعدی، در کلاس ها است. درست همانند بازی قبلی، سه گونه یا نژاد انسان، Awoken و Exo در بازی وجود دارند. لازم به ذکر است که همانند نژادها هیچ کلاس جدیدی به بازی اضافه نشده است. اما Destiny 2 در بخش ساب-کلاس ها دچار تحولات بسیاری شده است. کلاس ها همانند نسخه قبلی به سه دسته، Hunters، Warlocks و Titans تقسیم می شوند. اما اینجاست که بهبودها و گسترش های اصلی خودنمایی می کنند. همانطور که اطلاع دارید، کلاس هانتر در بازی قبلی به ساب کلاس Gunslinger دسترسی داشت. این ساب کلاس در شماره دوم به قوت خود باقی مانده، اما ساب کلاس Arcstrider چیزی جدیدی است که به بازی افزوده شده. این ساب کلاس بر اساس عنصر Arc شکل گرفته و جایگزین ساب کلاس Bladedancer خواهد شد. Super ساب کلاس جدید توانایی جا به جایی سریع تر را فراهم خواهد کرد.

اما کلاس Warlock، درست همانند بازی قبلی، به ساب کلاس Voidwalker که بر اساس عنصر Void شکل گرفته بود، دسترسی خواهد داشت. در مقابل اما، ساب کلاس Dawnblade به بازی افزوده شده و جای ساب کلاس معروف Sunsinger را گرفته است. Dawnblade تفاوت های بسیاری را شاهد بوده و با سوپر جدیدش که Daybreak نام دارد. توانایی ساخت تیغه هایی بر اساس عنصر Solar را به بازی کنان می دهد.

کلاس Titan درست همانند بازی قبلی، به ساب کلاس دوست داشتنی Striker که بر اساس عنصر ARC عمل می کرد دسترسی دارد. اما تغییر در ساب کلاس بعدی خود نمایی می کند، ساب کلاسی استفاده کننده از Void، موسوم به Sentinel، جایگزین ساب کلاس Defender در بازی قبلی شده است. این ساب کلاس جدید با سوپر قدرتمندش به بازی کنان اجازه می دهد از سپری شبیه به سپر کاپیتان امریکای معروف مارول بهره ببرند، این سپر توانایی بلاک کردن ضربان دشمنان و همچنین حمله به آنان را خواهد داشت.

ساب کلاس ها از آن دست ویژگی هایی هستند که آزادی عمل بسیاری را در اختیار بازی کنان قرار می دهد، این ویژگی باعث می شود که تعداد تجربه های متفاوت از بازی افزایش پیدا کرده و جنگجویان حاضر در یک کلاس مشابه از قدرت هایی متفاوت بهره ببرند، همچنین امکان افزایش سطح از طریق امتیاز تجربه، و کسب توانایی ها و مهارت های جدید گستره عظیمی از تفاوت ها در بازی را رقم خواهد زد. سازندگان با ایجاد تغییراتی کوچک اما تاثیر گذار در این ساب کلاس ها، به همه نشان داده اند که در فکر بهبود و ارتقای بازی جدیدشان هستند و همچنین قصد دارند تجربیاتی جدید و نو را به بازی اضافه کنند، تا Destiny 2 حتی در بخش گیم پلی شبیه به یک بسته بهبودی و یا گسترش دهنده برای نسخه قبلی به نظر نرسد. از طریق همین تغییرات جزئی اما تاثیر گذار است که Destiny 2 تبدیل به یک بازی کاملاً جدید خواهد شد. این درحالی است که شماره دوم به خوبی روح بازی اصلی را حفظ خواهد کرد اما به هیچ عنوان، یک بازی تکراری نخواهد بود.

تغییر عمده دیگر در Destiny 2 در بخش سلاح ها نهفته است، حالا دسته بندی سلاح ها به طور کلی با شماره اول متفاوت خواهد بود، در شماره اول سلاح ها به سه دسته، سلاح های اصلی، خاص و یا سنگین تقسیم می شدند. در شماره دوم این دسته بندی علاوه بر تغییر نام، دچار تحولات بسیاری شده است. قرار بر این است که سلاح ها حالا در سه دسته موسوم به Kinetic، Power و Energy دسته بندی شوند. در Destiny 2 دسته بندی Kinetic شامل همه سلاح های اصلی شماره قبلی و همچنین تعدادی از سلاح های خاص مانند hand cannon خواهد شد. همچنین سلاح هایی از همین دسته که دارای آسیبی بر اساس عنصری خاص از سه عنصر بازی یعنی Arc, Solar یا Void باشند، در دسته Energy قرار می گیرند. به این ترتیب، سلاح های اصلی بازی قبلی، به سادگی بر اساس عنصر مورد استفاده و یا عدم وجود عنصر به دو دسته طبقه بندی می شوند، این در حالی است که دسته بندی Power ، سلاح های سنگین عنوان قبلی و اکثر سلاح های خاص بازی اصلی را شامل می شوند. این دسته بندی جدید، نوع تقسیم شدن سلاح های بازی را به طور کلی دچار تحول خواهد کرد و به این ترتیب، بازی کنان کارکشته هم باید با دسته بندی جدید کنار بیایند، طبق گفته سازندگان این دسته بندی، کارایی بیشتری خواهد داشت و نسبت به دسته بندی بازی قبلی از دقت بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین ویژگی های اصلی سلاح ها که در بازی قبلی با نام های Strength، Intellect و Discipline مشخص می شدند، حالا نام هایی ساده تر به خود گرفته اند تا بازی کنان با سرعت بیشتری نسبت به آن ها آگاهی پیدا کنند، ویژگی های سلاح ها در نسخه جدید با نام های Armor، Recovery و Agility مشخص می شوند. این دسته بندی جدید باعث می شود که بازیکنان تازه وارد به دنیای destiny توانایی بیشتری در انتخاب سلاح داشته باشند و ویژگی های آن ها را به سادگی درک کنند، همچین این نام جدید باعث می شود که بازی کنان قدیمی تر هم در تسلط پیدا کردن به ویژگی های سلاح هایشان، سرعت بیشتری داشته باشند.

بخش عمده ای از تحولات بازی جدید به کلاس ها و سلاح ها اختصاص داشت، اما همانطور که از سازندگان انتظار می رود، Destiny 2 بهبودها و تحولات بسیاری را در بخش های مربوط به بازیکن در مقابل محیط (PVE) و بازیکن در مقابل بازیکن (PVP) شامل می شود. همانند نسخه قبلی، بخش بازی کن در مقابل محیط، قسم عمده ای از فعالیت های بازی را شامل می شود، بخش های مربوط به سناریو اصلی بازی و همچنین بسیاری از فعالیت های جانبی Destiny 2 در این بخش خلاصه خواهد شد. طبق گفته های سازندگان، بخش PVE محیط هایی بسیار جدید را شامل خواهد شد که در بازی قبلی غیرقابل دسترسی بوده اند و یا به طور خاص به مبارزات میان بازی کنان اختصاص داشتند. قمر سیاره زحل، تایتان، قمر سیاره مشتری، آیو، سیاره نارسس و همچنین منطقه مرگ اروپایی زمین، از مناطقی هستند که برای Destiny 2 تایید شده اند. همانطور که اطلاع دارید، بخش منطقه مرگ اروپایی در بازی قبلی به مبارزات بازیکن در مقابل بازیکن (PVP) اختصاص داشت، اما حالا به عنوان یک بخش کلی قابل دسترسی است. طبق گفته سازندگان این بخش های جدید، مناطقی بسیار وسیع خواهد بود که حداقل دو برابر مناطق بازی قبلی وسعت خواهند داشت. همچنین سازندگان قول داده اند که درست همانند نسخه قبلی مراحل گشت زنی در بازی وجود داشته باشند، اما باید دقت کنیم که سازندگان تاکید کرده اند که این مراحل، هم وسعت بسیار بیشتری خواهند داشت و هم از تعداد بیشتری برخوردار خواهند بود. همچنین سازندگان تاکید ویژه ای روی گشت و گذار در محیط دارند، چرا که شهرها و روستاها و سکونتگاه های بسیار در بازی وجود خواهند داشت، این مناطق از شخصیت های غیرقابل بازی پر شده اند که درخواست ها و ماموریت های بسیاری برایتان تدارک دیده اند. این ماموریت های فرعی که ” ماجراجویی” نامیده شده اند، توسط شخصیت های غیرقابل بازی که در محیط های وسیع Destiny 2 وجود دارند به شما محول خواهند شد. در طی ماجراجویی ها شما می توانید به دنبال گنج و یا شکار هیولاها بروید، این ماجراها معمولاً با مواجهه با یک غول آخر به پایان خواهند رسید که در صورت شکست دادنشان، می توانید با بهره گرفتن از سیستم Loot کارامد بازی، آیتم ها و سلاح های خوبی کسب کنید. برای کسب تجربه ای بهتر و دقیق تر در طی گشت و گذار در محیط ها، نقشه ای در بازی تعبیه شده که مکان شخصیت های غیرقابل بازی و ماموریت های فرعی، مراحل گشت زنی و همچنین مناطق نهان و گمشده بازی را نمایش خواهد داد. این نقشه به جهت یابی و دسترسی سریع تر در بازی کمک شایانی خواهد کرد. همچنین بر خلاف بازی قبلی، برای مسافرت سریع از مکانی به مکان دیگر، نیاز ندارید تا از مدار یک سیاره خارج شوید، حالا مسافرت های سریع از هر مکانی به صورت لحظه ای انجام خواهند شد.

Crucible همانند نسخه قبلی برای مبازات بازیکن در مقابل بازیکن (PvP) وجود دارند. اما برخلاف بازی قبلی، که مبارزات به صورت شش در مقابل شش و یا سه در مقابل سه و گاهی در حالت زماندار، به صورت دو در مقابل دو دنبال می شد، حالا سازندگان مبارزات را به چهار در مقابل چهار محدود کرده اند، هدف از این محدودیت، تمرکز بر روی تیم های کوچک تر و ساخت تجربه مبارازاتی تاکتیکی و دقیق تر بوده است. به این ترتیب اکثر مادهای موجود در نسخه قبلی، یا به صورت چهار در مقابل چهار بازسازی خواهند شد و یا به طور کلی از بازی حذف خواهند شد. همچنین در Hud جدید بازی، این امکان وجود دارد که بازیکنانی که سوپر کامل در اختیار دارند نمایان شوند، این HUD همچنین بازیکنانی که سلاح سنگین حمل می کنند را مشخص خواهد کرد.

تا به حال در Destiny 2 فقط از یک ماد PVP جدید پرده برداری شده که Countdown نام دارد. در این ماد، بازیکنان در یک تیم موظف می شوند که بمبی را در یک مکان خاص جایگذاری و فعال کنند و تا لحظه انفجار از آن محافظت کنند. در مقابل وظیفه تیم دیگر این است که از محل های مورد نظر برای کار گذاشتن بمب محافظت کرده و از جایگذاری آن جلوگیری کنند و یا پس از جایگذاری بمب، اقدام به خنثی کردن آن کنند. این حالت جدید که به واسطه امتحان شدن در عناوین دیگر، قطعاً پر مخاطب خواهد بود، به جذابیت بازی اضافه خواهد کرد.

Destiny 2 با وجود تغییرات محدود و جزئی و کوچکی که دارد، تبدیل به یک بازی کاملاً جدید شده است. در واقع سازندگان در استدیو بانجی موفق شده اند در کنار حفظ ریشه اصلی سری که در شماره اول پایه گذاری شده بود، با ایجاد تغییراتی کوچک اما جذاب، یک بازی کاملاً جدید اما آشنا را برایمان بسازند. Destiny قطعاً یکی از بهترین عناوین ساخته شده در سبک تیراندازی اول شخص بود که با ارائه دنیایی غنی و جذاب و استفاده از جهانی اشتراکی توانست موفق ظاهر شود. شماره دوم با بهره بردن از فرمول اصلی بازی قبلی و اضافه شدن قابلیت هایی جدید در همه بخش ها، همچنین با ارائه داستانی ساده و گیراتر نسبت به شماره اول، قصد دارد علاوه بر جذب مخاطب جدید، رقابتی شدید را با عنوانی همچون Anthem که هنوز نیامده سر و صدای زیادی به پا کرده، آغاز کند. باید دید که فرمول قسمت قبلی به علاوه بهبودهایی جزئی اما جذاب، می توانند کاری کنند که Destiny 2 در مقابل رقیب کاملاً جدید و خوش رنگ لعابش موفق ظاهر شود؟ Destiny 2 در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۷ برای دو کنسول PS4 و XBOX ONE منتشر خواهد شد، همچنین نسخه رایانه های شخصی این عنوان در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa