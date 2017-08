جیسون موموآ به بازی در نقش کریتوس درون فیلم God of War علاقه دارد

جیسون موموآ به عنوان بازیگر نقش Aquaman در Justice League و فیلمی مستقل از این شخصیت، برنامه بسیار شلوغ و پرکاری برای آینده دارد. او برای بازی در نقش Rico Rodriguez درون فیلم Just Cause هم ثبت‌نام کرده و در حال کار برروی ریبوتی از The Crow است و شاید به کارهای دیگری هم مشغول باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamezone، جیسون موموآ در پاسخ به سوالات طرفداران طی یک مصاحبه، گفت چه در صورت آشنا بودن یا نبودن با God of War و شخصیت کریتوس، مایل به بازی در نقش او طی یک فیلم سینمایی است.

با توجه به صحبت‌های موموآ، او "شخصیت کریتوس را با رنگ‌های قرمز و سفید" برروی صورتش می‌شناسد و برای بازی در نقش آن طی یک فیلم علاقه‌مند است.

منبع متن: pardisgame