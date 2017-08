اولین تصاویر قسمت پنجم از فصل هفتم Game of Thrones منتشر شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamespot، اولین تصاویر از قسمت جدید سریال محبوب Game of Thrones که در روز دوشنبه منتشر می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند.

هشدار: تصاویر و متن‌ زیر حاوی اسپویل قسمت پنجم هستند.

این تصاویر تیریون را در حال قدم زدن در میدان جنگ نشان می‌دهند. دنریس و جان هم به‌نظر می‌رسد مکالمه‌ای جدی با یکدیگر می‌کنند و سم و گیلی هم دور میز نشسته‌اند. همچنین واریس و تیریون هم گفت‌وگویی عمیق و مهم دارند. علاوه بر این، سرسی را می‌بینیم که دیگر جیمی کنار او نیست! در ادامه می‌توانید به مشاهده این تصاویر بپردازید:

قسمت پنجم فصل هفتم Game of Thrones به نام "Eastwatch" دوشنبه این هفته منتشر خواهد شد. این قسمت، دنباله‌ای بر "The Spoils of War" است که با وجود لیک شدن آن توسط هکرها، باز هم رکورد پر بیننده‌ترین قسمت را شکست. علاوه بر این، می‌توانید در این بخش، تیزر قسمت پنجم را مشاهده کنید.

منبع متن: pardisgame