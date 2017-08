Tales from the Borderlands بی‌شک یکی از محبوب‌ترین عناوین تل‌تیل گیمز در بین بازی‌بازان محسوب می‌شود، اما ظاهراً به عقیده‌ی سازندگانش، نتوانسته است در زمینه‌ی فروش انتظارات را برآورده کند. در ادامه همراه گیمفا باشید. سازندگان Tales from the Borderlands در Campo Santo Quarterly، راجع به این سری و جوانب مختلف توسعه‌ی آن صحبت کرده‌اند و نکات مهمی را […]

Tales from the Borderlands بی‌شک یکی از محبوب‌ترین عناوین تل‌تیل گیمز در بین بازی‌بازان محسوب می‌شود، اما ظاهراً به عقیده‌ی سازندگانش، نتوانسته است در زمینه‌ی فروش انتظارات را برآورده کند. در ادامه همراه گیمفا باشید.

سازندگان Tales from the Borderlands در Campo Santo Quarterly، راجع به این سری و جوانب مختلف توسعه‌ی آن صحبت کرده‌اند و نکات مهمی را به اشتراک گذاشته‌اند.

اول از همه، نویسنده نیک هرمن (Nick Herman) گفته است که Tales from the Borderlands در اواخر عرضه‌ی کامل قسمت‌هایش، فروش زیادی نداشته است و در واقع، برای سازندگانش یک شکست در زمینه‌ی فروش به حساب می‌آید. با اینکه این صحبت‌ها هیچ چیزی را اثبات نمی‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد که تل‌تیل قصد ادامه دادن و گسترش این آی‌پی را ندارد.

با این وضعیت، شاید هرگز موفق به تجربه‌ی نسخه‌ی جدیدی از Tales from the Borderlands نشوید، ولی امکان دارد که شخصیت‌های آن را باری دیگر مشاهده کنید. همان‌طور که می‌دانید، Borderlands 3 در دست ساخت قرار دارد و طبق گفته‌ی تهیه‌کننده آدام ساراسون (Adam Sarasohn)، گیرباکس امیدوار است که شخصیت‌های Fiona و Rhys را به این عنوان جدید بیاورد. البته باید توجه داشت که هنوز این موضوع به‌طور قطعی و رسمی تایید نشده است.

The Wolf Among Us، عنوان دیگری از تل‌تیل گیمز بود که تقریباً مانند Tales from the Borderlands، در سکوت قرار داشت اما بعد از مدت‌ها، بالاخره تل‌تیل در رویداد کامیک-کان سن دیگو از فصل جدید آن رونمایی کرد. سازندگان Tales from the Borderlands نیز نسبت به آن ابراز امیدواری نکرده‌اند، ولی می‌توان همچنان منتظر ماند.

منبع متن: gamefa