سیستم مورد نیاز South Park: The Fractured But Whole مشخص شد

یوبی‌سافت از حداقل سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی برای اجرای South Park: The Fractured But Whole روی رایانه‌های شخصی رونمایی کرده است.

سیستم مورد نیاز این عنوان بدین صورت است:

حداقل سیستم مورد نیاز

رزولوشن و نرخ فرایم اجرایی: ۷۲۰p @~60FPS

۷۲۰p @~60FPS تنظیمات گرافیک: Low

Low V-Sync: Off

Off سیستم عامل: (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only

(Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only پردازنده: Intel Core i5 2400 | AMD FX 4320 or equivalent

Intel Core i5 2400 | AMD FX 4320 or equivalent کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 or AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460

NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 or AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 رم: ۶ GB

سیستم پیشنهادی

رزولوشن و نرخ فریم اجرایی: ۱۰۸۰p @~60FPS

۱۰۸۰p @~60FPS تنظیمات گرافیک: High

High V-Sync: Off

Off سیستم عامل: (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only

(Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only پردازنده: Intel Core i5-4690K | AMD FX-8350 or equivalent

Intel Core i5-4690K | AMD FX-8350 or equivalent کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 750ti / GTX 960 / GTX 1060 or AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470

NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 750ti / GTX 960 / GTX 1060 or AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470 رم: ۸ GB

South Park: The Fractured But Whole که دنباله‌ی South Park: The Stick of Truth محسوب می‌شود، پس از گذر از تاخیرهای متعدد، قرار است در ۱۷ اُکتبر (۲۵ مهر) برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه گردد. در اینجا می‌توانید جدیدترین نمایش این عنوان را تماشا کنید.

منبع متن: gamefa